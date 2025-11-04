Language
    कानपुर में पत्नी से विवाद के बाद पति ने ट्रेन से कटकर दी जान, इस बात पर हुई थी लड़ाई

    By Atul Mishra Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 10:51 AM (IST)

    कानपुर के गोविंद नगर में रेलवे ट्रैक के पास पत्नी से फोन पर बात करते हुए विवाद होने पर एक युवक ने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। मृतक कानपुर देहात का रहने वाला था और दादा नगर की एक फैक्ट्री में काम करता था। पुलिस ने परिवार को घटना की सूचना दी।

    जागरण संवाददाता, कानपुर। गोविंद नगर में रेलवे ट्रैक किनारे टहलते हुए पत्नी से मोबाइल पर बात करने के दौरान हुए विवाद के दौरान युवक ने ट्रेन के आगे छलांग लगा दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने स्वजन को घटना की जानकारी दी। युवक कानपुर देहात का रहने वाला था और दादा नगर स्थित फैक्ट्री में काम करता था।

    मूलरूप से कानपुर देहात के रसूलाबाद रतनपुर निवासी 26 वर्षीय अरविंद कुमार दादा नगर स्थित एक फैक्ट्री में मजदूरी करता था और वहीं रहता था। पिछले सप्ताह ही वह यहां काम पर आया था।

    परिवार में पत्नी प्रियंका, बेटा अजीत और दो बेटियां हैं। रविवार देर शाम ड्यूटी खत्म होने के बाद अरविंद कानपुर-झांसी रेलवे ट्रैक किनारे टहलते हुए पत्नी से मोबाइल पर बात कर रहा था। इस दौरान पत्नी से विवाद हो गया तो अरविंद ने ट्रेन के आगे छलांग लगा दी। गोविंद नगर थाना प्रभारी विकेश कुमार सिंह ने बताया कि मोबाइल पर बात करने के दौरान विवाद के बाद युवक ने ट्रेन से कटकर आत्महत्या की है।