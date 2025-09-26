चोर समझकर पीटे गए युवक की हुई मौत, पुलिस ने दर्ज किया हत्या का मुकदमा

चकेरी के कोयला नगर में बीती 13 सितंबर की देर रात युवक को चोर समझकर बेरहमी से पीटा गया था। उपचार के दौरान बुधवार को एलएलआर अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने मुकदमे को हत्या के मामले में तरमीम कर दिया है। मृत युवक की शिनाख्त नहीं होने पर पुलिस पंफलेट बंटवा रही है।

जागरण संवाददाता, कानपुर । चकेरी के कोयला नगर में बीती 13 सितंबर की देर रात युवक को चोर समझकर बेरहमी से पीटा गया था। उपचार के दौरान बुधवार को एलएलआर अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने मुकदमे को हत्या के मामले में तरमीम कर दिया है। मृत युवक की शिनाख्त नहीं होने पर पुलिस पंफलेट बंटवा रही है। इस मामले में पुलिस दो आरोपितों को जेल भी भेज चुकी है। बाकी की पहचान में जुटी है।

भीड़ ने चोर समझ कर की थी पिटाई न्यू आजाद नगर में सड़क सेजा रहे एक युवक को भीड़ ने चोर समझकर बेरहमी से पीटकर मरणासन्न कर दिया था। पुलिस ने घायल को एलएलआर अस्पताल में भर्ती कराया था। पुलिस ने 20 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया था। मामले में दो आरोपितों न्यू आजाद नगर सतबरी रोड निवासी अश्विनी कुमार उर्फ गोलू और अश्विनी कुमार सेन की पहचान कर जेल भेजा गया था।