Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चोर समझकर पीटे गए युवक की हुई मौत, पुलिस ने दर्ज किया हत्या का मुकदमा

    By surjeet kumar tiwari Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 12:04 PM (IST)

    चकेरी के कोयला नगर में बीती 13 सितंबर की देर रात युवक को चोर समझकर बेरहमी से पीटा गया था। उपचार के दौरान बुधवार को एलएलआर अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने मुकदमे को हत्या के मामले में तरमीम कर दिया है। मृत युवक की शिनाख्त नहीं होने पर पुलिस पंफलेट बंटवा रही है।

    prefferd source google
    Hero Image
    चोर समझ पीटे गए युवक की मौत पर हत्या का मुकदमा। जागरण

    जागरण संवाददाता, कानपुर । चकेरी के कोयला नगर में बीती 13 सितंबर की देर रात युवक को चोर समझकर बेरहमी से पीटा गया था। उपचार के दौरान बुधवार को एलएलआर अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने मुकदमे को हत्या के मामले में तरमीम कर दिया है। मृत युवक की शिनाख्त नहीं होने पर पुलिस पंफलेट बंटवा रही है। इस मामले में पुलिस दो आरोपितों को जेल भी भेज चुकी है। बाकी की पहचान में जुटी है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भीड़ ने चोर समझ कर की थी पिटाई

    न्यू आजाद नगर में सड़क सेजा रहे एक युवक को भीड़ ने चोर समझकर बेरहमी से पीटकर मरणासन्न कर दिया था। पुलिस ने घायल को एलएलआर अस्पताल में भर्ती कराया था। पुलिस ने 20 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया था। मामले में दो आरोपितों न्यू आजाद नगर सतबरी रोड निवासी अश्विनी कुमार उर्फ गोलू और अश्विनी कुमार सेन की पहचान कर जेल भेजा गया था।

    इधर एलएलआर में घायल की बुधवार को मौत हो गई थी। थाना प्रभारी संतोष शुक्ला ने बताया कि मृतक की पहचान के लिए पंफलेट आसपास के जनपदों में भेजे गए हैं। अभी मृतक की शिनाख्त नहीं हो सकी है। मुकदमे को हत्या में तरमीम किया गया है। अन्य आरोपितों की तलाश भी की जा रही है।