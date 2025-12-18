कानपुर में सड़क पार कर रहे युवक को डंपर ने रौंदा, मौके पर हुई दर्दनाक मौत

जागरण संवाददाता, कानपुर। नौबस्ता-सागर हाईवे पर हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार देर शाम हनुमंत विहार थाना क्षेत्र के वसंत विहार मेट्रो स्टेशन के पास सड़क पार कर रहे 35 वर्षीय युवक को डंपर ने रौंद दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

हादसे के बाद चालक डंपर लेकर नौबस्ता बाईपास की तरफ भाग निकला। इधर, हादसे से आक्रोशित राहगीरों ने हंगामा कर रास्ता जाम कर दिया।

पुलिस ने लोगों को कार्रवाई का आश्वासन देकर शांत कराया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा सका। हनुमंत विहार थानाध्यक्ष राजीव कुमार सिंह ने बताया कि मृतक की शिनाख्त नहीं हो सकी है।

मृतक के पास से मोबाइल मिला है, जिसमें लॉक लगा हुआ है। लॉक खुलवाने का प्रयास कर परिवार वालों से संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है।

