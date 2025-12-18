Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कानपुर में सड़क पार कर रहे युवक को डंपर ने रौंदा, मौके पर हुई दर्दनाक मौत

    By Vipin Trivedi Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 12:58 PM (IST)

    कानपुर में सड़क पार कर रहे एक युवक को डंपर ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है और डंपर चालक की तलाश जारी है। ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, कानपुर। नौबस्ता-सागर हाईवे पर हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार देर शाम हनुमंत विहार थाना क्षेत्र के वसंत विहार मेट्रो स्टेशन के पास सड़क पार कर रहे 35 वर्षीय युवक को डंपर ने रौंद दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हादसे के बाद चालक डंपर लेकर नौबस्ता बाईपास की तरफ भाग निकला। इधर, हादसे से आक्रोशित राहगीरों ने हंगामा कर रास्ता जाम कर दिया।

    पुलिस ने लोगों को कार्रवाई का आश्वासन देकर शांत कराया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा सका। हनुमंत विहार थानाध्यक्ष राजीव कुमार सिंह ने बताया कि मृतक की शिनाख्त नहीं हो सकी है।

    मृतक के पास से मोबाइल मिला है, जिसमें लॉक लगा हुआ है। लॉक खुलवाने का प्रयास कर परिवार वालों से संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है।

    यह भी पढ़ें- 970 करोड़ की ठगी मामले में पुलिस ने सोनू सूद के ई-मेल को माना नाकाफी, बयान के लिए बुलाया; SIT ने तैयार किए 244 सवाल