प्रेमिका के कई ब्वॉयफ्रेंड थे... इसलिए मार डाला; कानपुर में लिव-इन पार्टनर के हत्यारे का कबूलनामा
कानपुर के रायपुरवा में लिव-इन में रहने वाली भारती देवी की हत्या के आरोप में प्रेमी वाहिद ने सरेंडर कर दिया। वाहिद ने बताया कि भारती के कई पुरुषों से संबंध थे और वह नशे की आदी थी। समझाने पर भी जब वह नहीं मानी तो उसने गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया। वाहिद मतांतरण कराकर उससे निकाह करना चाहता था, पर अवैध संबंधों के चलते उसने यह कदम उठाया।
जागरण संवाददाता, कानपुर। रायपुरवा में लिव इन में रहने वाली महिला के हत्यारोपित प्रेमी रोहित उर्फ वाहिद ने रविवार देर शाम खुद ही थाने पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया।
उसने बताया कि महिला के उसके अलावा पांच और पुरुषों से संबंध थे जो आए दिन उससे मिलने घर आते थे। महिला शराब व अन्य मादक पदार्थों का नशा भी करती थी, जिससे वह काफी परेशान रहता था। कई बार समझाने के बाद भी वह नहीं मानी तो मुर्गा व शराब पार्टी करने के बाद गला घोटकर हत्या कर दी।
रायपुरवा के शक्कर मिल खलवा में शनिवार को चार दिन से बंद पड़े घर में बेड के नीचे भारती देवी का शव मिला था। मौसेरे भाई सोनू मल्लाह ने बताया कि भारती नौबस्ता के राजीव विहार निवासी वाहिद के साथ आठ साल से लिव इन में रह रही थी। सात माह पहले उसकी मां की बीमारी से मौत के बाद वह अपने प्रेमी रोहित उर्फ वाहिद के साथ यहां रहने लगी थी।
शनिवार दोपहर घर से दुर्गंध आने व खून निकलता देखकर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोटकर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई थी। रविवार देर शाम हत्यारोपित वाहिद खुद ही सरेंडर करने थाने पहुंच गया, हालांकि रायपुरवा पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी अफीमकोठी चौराहे के पास से दिखाई।
डीसीपी सेंट्रल श्रवण कुमार सिंह ने हत्या का राजफाश करते हुए बताया कि महिला के कई युवकों से अवैध संबंध थे, जिससे परेशान होकर वाहिद ने उसकी हत्या कर दी। वाहिद ने बताया कि महिला ही उसे रोहित कहकर बुलाती थी। वह मतांतरण कराकर उससे निकाह करना चाहता था लेकिन आए दिन उसके पुरुष मित्रों के आने की वजह से परेशान हो गया था, जिससे आजिज आकर उसने भारती की हत्या कर दी।
