प्रेमिका के कई ब्वॉयफ्रेंड थे... इसलिए मार डाला; कानपुर में लिव-इन पार्टनर के हत्यारे का कबूलनामा

जागरण संवाददाता, कानपुर। रायपुरवा में लिव इन में रहने वाली महिला के हत्यारोपित प्रेमी रोहित उर्फ वाहिद ने रविवार देर शाम खुद ही थाने पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया। उसने बताया कि महिला के उसके अलावा पांच और पुरुषों से संबंध थे जो आए दिन उससे मिलने घर आते थे। महिला शराब व अन्य मादक पदार्थों का नशा भी करती थी, जिससे वह काफी परेशान रहता था। कई बार समझाने के बाद भी वह नहीं मानी तो मुर्गा व शराब पार्टी करने के बाद गला घोटकर हत्या कर दी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रायपुरवा के शक्कर मिल खलवा में शनिवार को चार दिन से बंद पड़े घर में बेड के नीचे भारती देवी का शव मिला था। मौसेरे भाई सोनू मल्लाह ने बताया कि भारती नौबस्ता के राजीव विहार निवासी वाहिद के साथ आठ साल से लिव इन में रह रही थी। सात माह पहले उसकी मां की बीमारी से मौत के बाद वह अपने प्रेमी रोहित उर्फ वाहिद के साथ यहां रहने लगी थी।

शनिवार दोपहर घर से दुर्गंध आने व खून निकलता देखकर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोटकर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई थी। रविवार देर शाम हत्यारोपित वाहिद खुद ही सरेंडर करने थाने पहुंच गया, हालांकि रायपुरवा पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी अफीमकोठी चौराहे के पास से दिखाई।