यूपी के इस जिले में लोग बनवा रहे सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड, बुजुर्ग सबसे आगे

कानपुर के बुजुर्ग अपनी सेहत के प्रति सबसे ज्यादा जागरूक हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत 70 वर्ष से अधिक आयु के 69717 बुजुर्गों ने आयुष्मान कार्ड बनवाए हैं जिससे कानपुर इस योजना में सबसे आगे है। स्वास्थ्य विभाग और आशा कार्यकर्ताओं के प्रयासों से वरिष्ठ नागरिकों के लिए कार्ड बनवाना आसान हो गया है और निजी अस्पतालों में भी यह सुविधा उपलब्ध है।

अंकुश शुक्ल, कानपुर। कनपुरिया बुजुर्ग अपनी सेहत को लेकर सबसे अधिक चिंतित हैं। 70 साल व उससे अधिक आयु वाले बुजुर्गों ने यहां सबसे अधिक आयुष्मान कार्ड बनवाए हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आए आंकड़ों के आधार पर शहर के 69717 बुजुर्ग आयुष्मान कार्ड धारक हो गए हैं।

सर्वाधिक कार्ड बनाकर कानपुर जिला बुजुर्गों को आयुष्मान करने में पहले स्थान पर बना हुआ है। 60,379 कार्ड बनाकर वाराणसी दूसरे और 55,249 कार्ड बनाकर हरदोई तीसरे स्थान पर बना हुआ है।वहीं, आयुष्मान कार्ड की विभिन्न श्रेणियों में शहर से अभी तक 8,28,025 कार्ड बनाए जा चुके हैं।

आयुष्मान कार्ड योजना में जिले के नोडल अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. एसबी यादव ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम के सामूहिक प्रयास के चलते यह उपलब्धि शहर के खाते में आई है। वरिष्ठजनों के लिए कार्ड बनाने की प्रक्रिया को आसान करके उन्हें लाभ पहुंचाया जा रहा है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के 52 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर कार्ड बनाए जा रहे हैं।

इसके साथ ही 2200 आशा कार्यकर्ता ग्रामीण क्षेत्रों में 70 वर्ष और उससे अधिक आयुवर्ग के बुजुर्गों के कार्ड बनवाने में सहयोग कर रही हैं। जो ऐसे बुजुर्गों को चिह्नित कर उन्हें कम्यूनिटी हेल्थ आफिसर तक पहुंचा रही हैं। उन्होंने कहा कि शहर के 222 आयुष्मान कार्ड वालों को उपचारित करने वाले निजी अस्पतालों में इलाज और ओपीडी के दौरान ही बुजुर्ग नागरिकों के कार्ड बनाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के ऐसे ही प्रयास से बुजुर्गों को आयुष्मान करने में जिले अव्वल बना हुआ है।