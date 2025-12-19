कानपुर में महिला से रुपये मांगने वाले कानूनगो निलंबित, रिश्वत मांगने का ऑडियो हुआ था वायरल

जागरण संवाददाता, कानपुर। कृषक दुर्घटना बीमा दिलाने के नाम पर महिला से रुपये मांगने वाले कानूनगो को निलंबित कर दिया गया है। बीते दिनों आडियो प्रसारित होने के बाद मामला संज्ञान में आया था।

उपजिलाधिकारी ने जांच कराने के बाद उच्चाधिकारियों को मामले की रिपोर्ट भेजी थी। इसके बाद एडीएम वित्त एवं राजस्व ने आरोपित कानूनगो के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की है।

बीते दिनों लेनदेन से संबंधित करीब तीन आडियो प्रसारित हुए थे। आडियो सजेती कानूनगो विशंभर नाथ वर्मा से संबंधित बताए गए थे। प्रसारित आडियो में कानूनगो महिला से महिला से 15 हजार रुपये की मांग कर रहे हैं। महिला गरीब होने का हवाला देकर 12 हजार तक की व्यवस्था होने की बात कहती है।