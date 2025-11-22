Language
    UPPCL: कानपुर के 27 हजार स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं का अगले माह कट जाएगा बिजली कनेक्शन, ये है वजह

    By Ritesh Dwivedi Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 02:55 PM (IST)

    कानपुर में केस्को 500 करोड़ रुपये की लागत से स्मार्ट मीटर लगा रहा है, जिसमें 75 हजार घरों में मीटर बदले जा चुके हैं। 27 हजार ऐसे उपभोक्ता हैं जिनका बैलेंस निगेटिव होने पर भी बिजली मिल रही है, लेकिन अब एक महीने में उनके कनेक्शन काटे जाएंगे। उपभोक्ताओं को 'केस्को स्मार्ट बिल एप' डाउनलोड करने की सलाह दी गई है ताकि वे समय पर रिचार्ज कर सकें।

    जागरण संवाददाता, कानपुर। केस्को शहर में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने की कवायद तेज कर चुका है। 500 करोड़ रुपये की लागत से चलाए जा रहे इस प्रोजेक्ट के तहत अब तक 75 हजार उपभोक्ताओं के घरों में पुराने मीटर बदलकर स्मार्ट मीटर लगा दिए गए हैं।

    खास बात यह है कि इनमें से 27 हजार ऐसे उपभोक्ता हैं, जिनका बैलेंस निगेटिव होने के बावजूद उन्हें लगातार बिजली सप्लाई मिल रही थी, लेकिन आगामी एक माह में इन सभी उपभोक्ताओं के कनेक्शन काट दिए जाएंगे।

    देरी से कनेक्शन काटने पर केस्को प्रबंध निदेशक सैमुअल पाल एन ने बताया कि यह स्थिति अस्थायी रूप से ग्राहकों को राहत देने के लिए थी, लेकिन अब आगामी 30 दिनों में बिजली सप्लाई स्वतः बंद हो जाएगी।

    स्मार्ट मीटर तकनीक पूरी तरह प्रीपेड व्यवस्था पर आधारित है। उपभोक्ता को पहले रिचार्ज करना होता है और उसी के अनुसार बिजली की खपत का हिसाब बनता है। लेकिन जिन 27 हजार मीटरों में बैलेंस शून्य से नीचे जा चुका है, वे अभी भी बिजली का उपयोग कर रहे हैं।

    विभागीय अधिकारियों ने बताया कि 48 ऐसे उपभोक्ता भी चिह्नित किए गए हैं, जिन्होंने पिछले छह महीनों से कोई भुगतान नहीं किया है, जबकि उनके घरों में स्मार्ट मीटर से सप्लाई जारी रखी गई हैं। प्रबंध निदेशक ने बताया कि स्मार्ट मीटर व्यवस्था उपभोक्ता को पारदर्शी बिलिंग और रियल टाइम खपत का फायदा देने के लिए है।

    स्मार्ट मीटर लगने के बाद उपभोक्ता खुद अपनी बिजली खपत मानीटरिंग कर सकते हैं। इसके लिए केस्को स्मार्ट बिल एप डाउनलोड करना बेहद जरूरी है। उपभोक्ता एप के जरिए अपने मीटर का बैलेंस, खपत और रिचार्ज तुरंत कर सकते हैं।

    उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वर्तमान में निगेटिव बैलेंस होने के बावजूद सप्लाई बंद नहीं की गई थी, लेकिन चेतावनी और मैसेज के बाद भी उपभोक्ताओं ने बिल नहीं जमा किया।

    जिसके बाद आगामी 30 दिनों में निगेटिव बैलेंस के सभी उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे जाएंगे। उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे समय रहते केस्को या यूपीपीसीएल की वेबसाइट से केस्को स्मार्ट बिल एप डाउनलोड कर लें, ताकि समय रहते रिचार्ज कर सकें।