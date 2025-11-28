कानपुर में केस्को की ऑनलाइन सेवाएं 14 घंटे के लिए बंद, सहायता के लिए इस नंबर पर करें संपर्क
कानपुर में, केस्को की ऑनलाइन सेवाएं आज रात 10 बजे से 14 घंटे के लिए बाधित रहेंगी। बिजली बिल राहत योजना के लिए कॉन्फ़िगरेशन कार्य के कारण 29 नवंबर रात 10 बजे से 30 नवंबर दोपहर 12 बजे तक ऑनलाइन बिलिंग प्रणाली बंद रहेगी। इस दौरान ऑनलाइन उपभोक्ता पोर्टल और अन्य सेवाएं भी बंद रहेंगी। सहायता के लिए उपभोक्ता 1912 पर संपर्क कर सकते हैं।
जागरण संवाददाता, कानपुर। यूपीपीसीएल के साथ ही केस्को की आरएमएस बिलिंग प्रणाली आज रात 10 बजे के बाद से 14 घंटे तक प्रभावित रहेगी।
केस्को मीडिया प्रभारी देवेन्द्र कुमार वर्मा ने बताया कि बिजली बिल राहत योजना के लिए कान्फिगरेशन कार्य कराया जाना है। इसके चलते 29 नवंबर को रात 10 बजे से 30 नवंबर दोपहर 12 बजे तक कुल 14 घंटे तक अनानलाइन बिलिंग प्रणाली पूरी तरह बंद रहेगी।
इस दौरान आनलाइन उपभोक्ता पोर्टल, यूपीपीसीएल कंज्यूमर ऐप समेत बिल भुगतान, स्मार्ट मीटर रिचार्ज, बिल जनरेशन और भार वृद्धि जैसी सभी सेवाएं बंद रहेंगी। इस दौरान किसी भी सहायता के लिए उपभोक्ता 1912 हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं।
