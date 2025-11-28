कानपुर में केस्को की ऑनलाइन सेवाएं 14 घंटे के लिए बंद, सहायता के लिए इस नंबर पर करें संपर्क

जागरण संवाददाता, कानपुर। यूपीपीसीएल के साथ ही केस्को की आरएमएस बिलिंग प्रणाली आज रात 10 बजे के बाद से 14 घंटे तक प्रभावित रहेगी।

केस्को मीडिया प्रभारी देवेन्द्र कुमार वर्मा ने बताया कि बिजली बिल राहत योजना के लिए कान्फिगरेशन कार्य कराया जाना है। इसके चलते 29 नवंबर को रात 10 बजे से 30 नवंबर दोपहर 12 बजे तक कुल 14 घंटे तक अनानलाइन बिलिंग प्रणाली पूरी तरह बंद रहेगी।