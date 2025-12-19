Language
    KDA Flats Scheme: 25% पैसा जमा कर कानपुर में ले सकते हैं फ्लैट, गजब की है केडीए की नई योजना

    By Rahul Shukla Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 03:40 PM (IST)

    कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) अपनी रुकी हुई योजनाओं को पूरा करने के लिए एक नई योजना लाया है। जिसके तहत अब केवल 25% राशि जमा करने पर फ्लैट का कब्जा मिलेगा।

    जागरण संवाददाता, कानपुर। केडीए के 1500 करोड़ रुपये के 7614 फ्लैट पिछले दस साल से नहीं बिक पा रहे हैं। एक बार फिर केडीए फ्लैट बेचने के लिए योजना लाया है।

    ईडब्ल्यूएस के फ्लैट खरीदने के लिए कीमत का 20 प्रतिशत और अन्य वर्ग के फ्लैट खरीदने के लिए 25 प्रतिशत आवंटी धनराशि जमा करता है तो उसको कब्जा दे दिया जाएगा। बाकी उसे किस्त के रूप में देना होगा। पूरा धन जमा होने पर रजिस्ट्री की जाएगी।

    वर्ष 2016 में केडीए की तत्कालीन उपाध्यक्ष जयश्री भोज ने बिना डिमांड सर्वे कराए शताब्दीनगर, जवाहरपुरम, मैनावती मार्ग, विकास नगर और केडीए बिठूर रोड पर 15312 फ्लैट बना दिए। शहर से दूर होने के कारण वहां खरीदार नहीं मिल रहे।

    केडीए कई बार शिविर लगा चुका है लेकिन आधे ही फ्लैट बिक सके। पिछले साल फ्लैट बिक्री के लिए ईडब्ल्यूएस में 25 और अन्य वर्ग के फ्लैट में कीमत का 50 प्रतिशत जमा करने पर कब्जा दिया जा रहा था।

    अब केडीए बोर्ड बैठक में फैसला लिया गया है कि ईडब्ल्यूएस के फ्लैट की कीमत का 20 प्रतिशत और अन्य वर्ग के फ्लैट की कीमत का 25 प्रतिशत पंजीकृत अनुबंध कराने पर कब्जा दे दिया जाएगा। केडीए अपनी फंसी रकम निकालने में जुटा है ताकि अन्य वाली योजनाओं को लाया जा सके।

    लैंड पूलिंग के सफल प्रयोग पर लाई जाएगी अन्य योजना

    केडीए पहली लैंड पूलिंग से आवासीय योजना हाईवे सिटी विस्तार और जवाहरपुरम में लाएगा। बोर्ड बैठक में अफसरों ने कहा कि दोनों योजनाओं के सफल होने पर अन्य जगह भी योजना लैंड पूलिंग के तहत लाई जाएगी।

    उचटी (अटल) योजना में इसका प्रयोग किया जाएगा। यहां पर कंसलटेंट का चयन किया जा रहा है। एक मलिन बस्ती का भी विकास किया जाएगा। लैंड पूलिंग में किसानों की जमीन लेकर उसको विकसित करके 25 प्रतिशत वापस कर दी जाएगी। इससे केडीए का अधिग्रहण में आने वाला खर्च बच जाएगा।

    हाईवे सिटी योजना स्थित राजस्व ग्राम सजारी की आराजी संख्या 277 पर योजना विकसित की गई है। इसी प्रकार जवाहरपुरम योजना के तहत राजस्व ग्राम बारासिरोही में निजी भूधारकों के नाम खतौनी में भूमि दर्ज है। इसमे किसानों की जमीन लेकर 75 प्रतिशत विकसित कर केडीए रख लेगा और 25 प्रतिशत किसानों को दे देगा।

    80 गांवों का शहरीकरण, तैयार होगा मास्टर प्लान

    पिछले साल प्राधिकरण में शामिल हुए 80 गांवों के विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार करने के प्रस्ताव को बोर्ड बैठक में स्वीकृति दे दी गई है। महायोजना 20231 के तहत गांवों का मास्टर प्लान तैयार कराने के लिए कंसलटेंट का चयन किया जाएगा। गांवों का शहरीकरण किया जाएगा।

    80 राजस्व ग्राम में सदर के दो, नर्वल के 17, बिल्हौर के 38, अकबरपुर के 10 व मैथा तहसील के 13 ग्राम केडीए में शामिल हुए हैं। वर्तमान समय में गांवों में अधिकांश जमीन कृषि की है।

    ऐसे में विकास कार्य योजना तैयार करने में दिक्कत आ रही है। मास्टर प्लान में आवासीय जमीन होने पर विकास के लिए रूपरेखा तैयार की जा सकेगी। इसके लिए टेंडर आमंत्रित किया गया है। 26 दिसंबर टेंडर की अंतिम तिथि है

    हर जोन में नगर निगम की तर्ज पर बनेगा कार्यालय

    केडीए ने 1974 को हुए गठन के बाद पहली बार प्राधिकरण की सीमा में बदलाव किया है। पहले चार जोन थे अब छह जोन बनाए हैं। बोर्ड ने प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। केडीए अध्यक्ष के. विजयेन्द्र पांडियन और उपाध्यक्ष मदन सिंह गर्ब्याल ने बताया कि नगर निगम की तर्ज पर हर जोन में कार्यालय बनाया जाएगा। जनता को कार्य के लिए मुख्यालय नहीं आना पड़ेगा।

    जल निगम को छह जगह देगा निश्शुल्क जमीन

    केडीए पेयजल और सीवर योजना के संचालन के लिए जल निगम को छह जगह निश्शुल्क जमीन देगा। इसका प्रस्ताव बोर्ड ने स्वीकृत कर दिया है। इसके तहत तात्योटोपे नगर में फेज दो में सीवेज पंपिंग स्टेशन के लिए नौ सौ वर्ग मीटर जमीन निश्शुल्क दी जाएगी। विसायकपुर बांगर में सीवेज पंपिग स्टेशन के लिए, पेयजल योजना के लिए नारामऊ में जोनल पंपिंग स्टेशन के लिए निर्माण के लिए 0.2050 हेक्टेयर भूमि जल निगम को दी जाएगी।

    पांच हजार एकड़ में ग्रेटर कानपुर को हरी झंडी

    ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर ग्रेटर कानपुर को केडीए बोर्ड ने स्वीकृति दी। शहर के विस्तार, आउटर रिंग रोड पर भूमि बैंक बढ़ाने के लिए विकसित किया जाएगा। इसके तहत रामपुर खास, कैंधा, सेन पश्चिम पारा, सेन पूरब पारा, फत्तेपुर दक्षिण, गोपालपुर, फत्तेहुरी, दुर्जनपुर इटारा में लगभग पांच हजार एकड़ जमीन में ग्रेटर कानपुर विकसित किया जाएगा। इसमें व्यावसायिक, औद्योगिक और आवासीय योजना लाई जाएगी।

    विवादित होने पर दिया जाएगा वैकल्पिक भूखंड

    पहली बार ई नीलामी भूखंडों में विवादित होने पर आवंटी को अब धन नहीं वापस किया जाएगा बल्कि वैकल्पिक भूखंड दिया जाएगा। अभी विवाद होने पर जमा धन वापस कर दिया जाता है। इसको लेकर आवंटियों ने विरोध जताया था कि धन पूरा जमा कर दिया तो उनकी क्या गलती है। इसके एवज में दूसरी जगह भूखंड दिया जाए। इसकी स्वीकृति बोर्ड ने दे दी।

    कंपनी बाग से अटल घाट तक दो किमी रास्ता होगा फोरलेन

    कंपनी बाग से अटल घाट जाने के लिए लोगों को जाम में नहीं फंसना होगा। बैराज से विष्णुपुरी आने वाला रास्ता संकरा होने के कारण वाहन फंसते हैं। इसको विकसित करने के लिए केडीए ने सौ करोड़ का प्रस्ताव तैयार किया है।

    विष्णुपुरी धर्मशाला से वीएसएसडी कालेज के पीछे से जाने वाला रास्ते में दो जगह अंधे मोड़ हैं। रास्ता संकरा है। इसको बैराज से अटल घाट के पीछे नाले के किनारे-किनारे विष्णुपुरी होते हुए कंपनी बाग के पास मिलाया जाएगा।

    इसके अलावा मैनावती मार्ग से सिंहपुर के रास्ते को 30 करोड़ रुपये में फोरलेन किया जाएगा। गंगा बैराज से मैनावती मार्ग को दो जगह जोड़ने के लिए 40 करोड़ रुपये से रास्ते को दुरुस्त किया जाएगा। केडीए अध्यक्ष ने बताया कि शहर में सड़कों को दुरुस्त करने के लिए केडीए के साथ ही पीडब्ल्यूडी भी एक हजार करोड़ रुपये से कार्य कराएगा।

    ये प्रस्ताव भी हुए पास

    • 70 अन्नपूर्ण माडल भवनों के लिए निर्माण के लिए प्राधिकरण क्षेत्र में स्थित जमीन का चिह्नाकंन किया जाना है। इसका प्रस्ताव बोर्ड में रखा है। इसमें अवस्थापना के मद से निर्माण कराए जाने की स्वीकृति दे दी है।
    • कमला टाउन ट्रस्ट द्वारा भूखंड संख्या एक ब्लाक एच एफडब्ल्यू एरिया जूही खुर्द में 3.50 एकड़ पर मल्टी स्पेशियलिटी हास्पिटल का नक्शा धन जमा करने पर स्वीकृति दी जाएगी।
    • काकादेव के स्थान पर वैकल्पिक भूखंड देने का प्रस्ताव भी पास
    • उन्नाव में 85.19 एकड़ जमीन का भू उपयोग कृषि से आवासीय में परिवर्तन करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसको भी स्वीकृति दे दी गई।

    जैना पैलेस के लोगों ने किया प्रदर्शन

    जैना पैलेस रतनलाल नगर को गिराए जाने के विरोध में लोगों ने केडीए में प्रदर्शन किया। जैन पैलेस के परविंदर सिंह, मयूर शाह, राकेश भाटिया, राम शक्ल शर्मा, दुर्गा प्रसाद ने बताया कि बिल्डर ने दुकानें व फ्लैट बेचे थे। अब फ्लैट गिरा दिए हैं और दुकानें गिराने जा रहे हैं। पुलिस में शिकायत की तो उनका कहना है कि केडीए जाओ। उपाध्यक्ष ने कहा कि इस मामले को दिखवाते हैं।