    कानपुर में ज्वैलर्स की दुकान से 30 लाख के आभूषण चोरी, जांच में जुटी पुलिस

    By Shailendra Tripathi Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 12:33 PM (IST)

    कानपुर के महाराजपुर में ओम ज्वैलर्स की दुकान से चोरों ने 30 लाख से अधिक के सोने-चांदी के जेवरात चुरा लिए। सीसीटीवी फुटेज में चोर शटर तोड़कर दुकान में घुसते और जेवरात लेकर भागते हुए कैद हुए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है, वहीं व्यापारियों ने पुलिस की सक्रियता पर सवाल उठाए हैं और घटना के खुलासे पर इनाम की घोषणा की है।

    मामले की छानबीन करती पुलिस। जागरण

    संवाद सहयोगी,जागरण, महाराजपुर। महाराजपुर में चोरों ने एक बार फिर पुलिस को खुली चुनौती देते हुए चोरी की बड़ी घटना को अंजाम दे दिया।महाराजपुर कस्बा में हाईवे किनारे स्थित ओम ज्वैलर्स के शटर को तोड़कर चोरों ने तीस लाख से अधिक कीमत के सोने व चांदी के जेवरात पार कर दिए।

    शनिवार सुबह घटना की जानकारी पर लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई।पुलिस व फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल की जांच कर साक्ष्य जुटाए।पीड़ित दुकानदार ने अज्ञात चोरों के खिलाफ चोरी की तहरीर दी है।

    महाराजपुर में एक के बाद एक लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से कारोबारी सहमे हुए हैं।महाराजपुर कस्बे में हाईवे किनारे भोलेंद्र चंद्र वर्मा की ओम ज्वैलर्स के नाम से दुकान है। भोलेंद्र के मुताबिक शनिवार सुबह आसपास के लोगों ने दुकान शटर टूटा व उठा हुआ देखा तो फोन कर जानकारी दी।मौके पर पहुंचकर देखा तो चोरी की जानकारी हुई।

    दुकान में लगे कैमरों में पूरी घटना कैद हुई है। शनिवार भोर 3:20 मिनट पर काले रंग की पैशन प्रो बाइक से तीन चोर दुकान में शाबर से शटर तोड़कर घुसते दिखाई पड़ रहे हैं। लगभग 25 मिनट तक चोर दुकान में रहे हैं। उसके बाद तीस लाख से अधिक कीमत के सोने व चांदी के जेवरात चोर समेटकर फरार हो गए।

    दुकान में रखी 65 हजार की नकदी भी चोर ले गए। पीड़ित दुकानदार ने चोरी गए सामान की पूरी सूची पुलिस को दी है।पुलिस सीसी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुटी है।एसीपी चकेरी अभिषेक पांडे ने बताया तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर चोरों की तलाश की जा रही है।

    व्यापारियों ने पुलिस की सक्रियता पर उठाए सवाल 
    चोरी की जानकारी पर उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल कानपुर पूर्वी के जिलाध्यक्ष महेश वर्मा व अन्य व्यापारी मौके पर पहुंचे।लगातार हो रही चोरियों पर पुलिस की सक्रियता पर सवाल उठाए।व्यापारियों का आरोप है कि पुलिस रात्रिगस्त के नाम पर केवल खानापूर्ति कर रही है।व्यापारियों ने घटना के सफल अनावरण पर 50 हजार रुपये इनाम की घोषणा की है।