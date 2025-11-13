कानपुर में ज्वैलर्स की दुकान से 33 लाख की चोरी करना पड़ा भारी, पुलिस मुठभेड़ में आरोपी हुआ घायल

संवाद सहयोगी,जागरण, महाराजपुर। महाराजपुर में पिछले दिनों ओम ज्वैलर्स से चोरों ने 33 लाख के जेवरात चोरी कर बड़ी घटना को अंजाम दिया था। घटना के बाद से पुलिस लगातार चोरों की तलाश कर रही थी। गुरुवार तड़के सुनहला चौकी क्षेत्र में महुआगांव मोड़ के पास पुलिस की मुठभेड़ चोरी के एक आरोपित के साथ हुई।

पुलिस की गोली आरोपित के पैर में गोली लगी और वो घायल होकर गिर पड़ा। घायल आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रेस कांफ्रेस कर पुलिस घटना का राजफाश करेगी। इसके बाद आरोपित को जेल भेजा जाएगा। आरोपित उन्नाव के गंगाघाट थाना अंतर्गत क्षेत्र का निवासी लगभग 30 वर्षीय गुलफाम बताया जा रहा है।

महाराजपुर कस्बा में हाईवे किनारे स्थित ओम ज्वैलर्स से बीती एक नवंबर को तड़के नकाबपोश बाइक सवार चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया था। 32 लाख से अधिक कीमत के जेवरात व 65 हजार की नकदी लेकर चोर फरार हो गए थे। दुकान में लगे सीसी कैमरों में तीनों चोर कैद हुए थे। तीनों एक ही बाइक से आए थे और माल लेकर एक साथ ही फरार हो गए थे।

पीड़ित सर्राफ भोलेंद्र वर्मा की तहरीर पर पुलिस ने चोरी का मुकदमा दर्ज किया था। क्राइम ब्रांच, सर्विलांस समेत पुलिस की 10 टीमें घटना के खुलासे में लगाई गई थीं। गुरुवार तड़के रात्रि गस्त के दौरान पुलिस को महुआगांव मोड़ से आगे एक संदिग्ध युवक दिखा। पुलिस ने रुकने को आवाज दी तो उसने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी।

जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली आरोपित के पैर में लगी और वो घायल होकर गिर पड़ा। आरोपित को गिरफ्तार कर पुलिस ने उसे प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेजा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपित उन्नाव के गंगाघाट थाना क्षेत्र का रहने वाला है और उसका नाम गुलफाम है।