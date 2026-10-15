कानपुर में सड़कों का कायाकल्प: जरीब चौकी-घंटाघर मार्ग चौड़ा होगा, शताब्दी नगर में बनेगा अंडरपास

जागरण संवाददाता, कानपुर। व्यय वित्त समिति की लखनऊ में हुई बैठक में जरीब चौकी से घंटाघर तक फोरलेन सड़क के निर्माण, शताब्दी नगर में अंडर पास, अटल घाट बैराज के पीछे से फोरलेन सड़क कंपनी बाग तक समेत पांच सड़कों को स्वीकृति समिति ने दे दी है। धन जारी होने के बाद इन सड़कों का निर्माण शुरू हो जाएगा।



समिति की बैठक में केडीए उपाध्यक्ष अंकुर कौशिक व अधिशासी अभियंता अमन तिवारी ने शहर की सड़कों का प्रस्ताव रखा। जरीब चौकी से घंटाघर तक (कालपी रोड) की सड़क पीडब्ल्यूडी के पास है। सड़क पर कब्जे होने और करीब आठ साल से निर्माण न होने के कारण उखड़ गई है। स्टेशन को जोड़ने वाली शहर की प्रमुख सड़क है।

सीएम ग्रिड की तर्ज पर 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क 45 मीटर चौड़ी बनाई जाएगी। इसमें यूटिलिटी के लिए डक्ट का निर्माण होगा और रोशनी व अन्य सुविधाएं होगी। लीकेज होने के बाद सड़क नहीं खोदी जाएगीष। किनारे पड़ा पाइप बदल दिया जाएगा। 50.75 करोड़ रुपये से सड़क बनेगी।