कानपुर एयरपोर्ट से हैदराबाद की उड़ान निरस्त, बेंगलुरु नियमित

जागरण संवाददाता, कानपुर। उड़ानों पर चल रहे संकट के बीच इंडिगो ने हैदराबाद की उड़ान निरस्त कर बुधवार से बेंगलुरु की उड़ान को नियमित कर दिया। इस तरह बुधवार को चार उड़ानों के स्थान पर हमेशा की तरह तीन ही उड़ान की सुविधा मिल रही है। अभी तक बेंगलुरु, दिल्ली और मुंबई की उड़ान समय से रहने का दावा किया गया है।

इंडिगो एयरलाइंस में क्रू की कमी और चेक इन सिस्टम में आई तकनीकी समस्या का असर बुधवार को भी रहा। शहर में इसका असर शुक्रवार से शुरू हुआ था। शुक्रवार को कानपुर आने और जाने वाली दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद की उड़ानें निरस्त रहीं थीं। शनिवार को दिल्ली की उड़ान नहीं आ सकी थी।

रविवार को मुंबई की उड़ान निरस्त रही थी। सोमवार को हैदराबाद व दिल्ली की उड़ानें निरस्त रहीं थीं। मंगलवार को मुंबई की उड़ान नहीं आ सकी थी। बुधवार से बेंगलुरु की उड़ान नियमित होने का शेड्यूल सात दिसंबर को जारी किया गया था।