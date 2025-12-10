कानपुर एयरपोर्ट से हैदराबाद की उड़ान निरस्त, बेंगलुरु नियमित
जागरण संवाददाता, कानपुर। उड़ानों पर चल रहे संकट के बीच इंडिगो ने हैदराबाद की उड़ान निरस्त कर बुधवार से बेंगलुरु की उड़ान को नियमित कर दिया। इस तरह बुधवार को चार उड़ानों के स्थान पर हमेशा की तरह तीन ही उड़ान की सुविधा मिल रही है। अभी तक बेंगलुरु, दिल्ली और मुंबई की उड़ान समय से रहने का दावा किया गया है।
इंडिगो एयरलाइंस में क्रू की कमी और चेक इन सिस्टम में आई तकनीकी समस्या का असर बुधवार को भी रहा। शहर में इसका असर शुक्रवार से शुरू हुआ था। शुक्रवार को कानपुर आने और जाने वाली दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद की उड़ानें निरस्त रहीं थीं। शनिवार को दिल्ली की उड़ान नहीं आ सकी थी।
रविवार को मुंबई की उड़ान निरस्त रही थी। सोमवार को हैदराबाद व दिल्ली की उड़ानें निरस्त रहीं थीं। मंगलवार को मुंबई की उड़ान नहीं आ सकी थी। बुधवार से बेंगलुरु की उड़ान नियमित होने का शेड्यूल सात दिसंबर को जारी किया गया था।
हैदराबाद की उड़ान की सुविधा अभी सप्ताह में चार दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को मिलती है। बेंगलुरु के लिए मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को उड़ान मिलती है। दिल्ली और मुंबई के लिए हर रोज उड़ान है। नए शेड्यूल के मुताबिक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को बेंगलुरु की उड़ान का समय पहले की तरह दोपहर 12:50 बजे आने और दोपहर 1:25 पर जाने का बताया गया था।
सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को बेंगलुरु की उड़ान दोपहर 12:05 पर आएगी और दोपहर 12:35 बजे जाएगी। बुधवार को आने वाली हैदराबाद की उड़ान को रद कर दिया गया है। बेंगलुरु की उड़ान बुधवार को 12:05 पर आएगी और दोपहर 12:35 बजे जाएगी। दावा है कि दिल्ली की उड़ान समय से दोपहर दो बजे आएगी और 2:40 बजे जाएगी। इसी तरह मुंबई की उड़ान 2:35 पर आकर 3:15 बजे जाएगी।
