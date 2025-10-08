Language
    By Jagran News Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 05:59 AM (IST)

    कानपुर के एचबीटीयू में दीक्षा समारोह से पहले हुई मारपीट के मामले में 11 छात्रों को निष्कासित कर दिया गया है। तीन छात्रों को छात्रावास से पूरी तरह निष्कासित कर दिया गया है जबकि आठ छात्रों को 15 दिनों तक परिसर में बागवानी करने की सजा सुनाई गई है। यह कार्रवाई 19 सितंबर को गुरुदेव चौराहा और रमण छात्रावास में हुई मारपीट के बाद की गई है।

    Kanpur News: एचबीटीयू में मारपीट करने में निष्कासित छात्रों को 15 दिन बागवानी की सजा

    जागरण संवाददाता, कानपुर। हरकोर्ट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी (एचबीटीयू) के बीते दिनों हुए दीक्षा समारोह से पहले रात में जमकर मारपीट व हंगामे के मामले में 11 छात्रों को निष्कासित कर दिया गया है। 

    इनमें तीन छात्रों को छात्रावास की सुविधाओं से पूरी अवधि के लिए बिना शुल्क वापसी किए निष्कासित किए गए हैं। बाकी आठ को 15 दिनों तक सुधार योजना के तहत विश्वविद्यालय परिसर में बागवानी करने की सजा सुनाई गई है। सभी अंतिम वर्ष और तीसरे वर्ष के छात्र हैं। 

    अधिष्ठाता छात्र कल्याण प्रो. अलक कुमार सिंह ने बताया कि 19 सितंबर को विश्वविद्यालय में दीक्षा समारोह था। समारोह से एक दिन पहले की रात गुरुदेव चौराहा के पास छात्रों के दो गुटों में झगड़ा हुआ था। फिर सभी रमण छात्रावास आए व दोबारा मारपीट की। 

    दो छात्रों के सिर पर चोट लगने की शिकायत हुई। प्राथमिक जांच में 11 छात्रों को दोषी पाया गया है, जिनमें सात बीटेक तृतीय वर्ष व चार छात्र अंतिम वर्ष के हैं। सभी दोषी छात्रों को 2025-26 के मिड सेमेस्टर एवं विश्वविद्यालय की सभी शैक्षिक गतिविधियों में शामिल होने से रोक दिया गया है। 

    सुधार योजना के तहत 15 दिन तक बागवानी करने की सजा दी गई है। विश्वविद्यालय की अनुशासन समिति अभी जांच कर रही है। अंतिम रिपोर्ट मिलने पर सभी के बारे में फैसला किया जाएगा।