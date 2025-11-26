कानपुर में पटरी से उतरा मालगाड़ी का डिब्बा, पनकी के पांडु नदी पुल के पास हुई घटना
कानपुर के पनकी में पांडु नदी पुल के पास मालगाड़ी का एक डिब्बा पटरी से उतर गया। मालगाड़ी पनकी धाम रेलवे स्टेशन से तेल भरने जा रही थी। रेल प्रशासन के अनुसार, कोई मार्ग बाधित नहीं हुआ है और जल्द ही डिब्बे को वापस पटरी पर लाया जाएगा। घटना में मालगाड़ी के पिछले हिस्से के एक डिब्बे के पांच पहिए उतरे।
जागरण संवाददाता, कानपुर। पनकी के पांडु नदी पुल के पास माल गाड़ी का एक वैगन बेपटरी हो गया। माल गाड़ी पनकी धाम रेलवे स्टेशन से भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिडेट सचेंडी आयल लोडिंग के लिए जा रही थी। रेल प्रशासन का कहना है कि कोई रूट बाधित नहीं हुआ है जल्द ही माल गाड़ी को वापस पटरी पर ला दिया जाएगा।
पनकी धाम रेलवे स्टेशन से सचेंडी के भौंती स्थित भारत पेट्रोलियम डिपो आयल लोड करने निकली माल गाड़ी का एक बैगन पांडु नदी पुल के पास डीरेल हो गया।जानकारी पाकर तुरंत माल गाड़ी को रोका गया और आनन फानन में रेल अधिकारियों को मामले की जानकारी दी गई।
माल गाड़ी के पिछले साइड के एक वैगन का पांच पहिए बेपटरी हुए है। हालांकि अन्य लाइन होने के चलते ट्रेनों का यातायात बाधित नहीं हुआ।रेलवे के डिप्टी सीटीएम आशुतोष सिंह ने बताया कि ट्रेन के एक बैगन के कुछ पहिए बेपटरी हुए है।ट्रेन रूट बाधित नहीं है। आधे घंटे में बैगन को वापस पटरी पर लाया जाएगा।
