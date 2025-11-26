कानपुर में पटरी से उतरा मालगाड़ी का डिब्बा, पनकी के पांडु नदी पुल के पास हुई घटना

जागरण संवाददाता, कानपुर। पनकी के पांडु नदी पुल के पास माल गाड़ी का एक वैगन बेपटरी हो गया। माल गाड़ी पनकी धाम रेलवे स्टेशन से भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिडेट सचेंडी आयल लोडिंग के लिए जा रही थी। रेल प्रशासन का कहना है कि कोई रूट बाधित नहीं हुआ है जल्द ही माल गाड़ी को वापस पटरी पर ला दिया जाएगा।

पनकी धाम रेलवे स्टेशन से सचेंडी के भौंती स्थित भारत पेट्रोलियम डिपो आयल लोड करने निकली माल गाड़ी का एक बैगन पांडु नदी पुल के पास डीरेल हो गया।जानकारी पाकर तुरंत माल गाड़ी को रोका गया और आनन फानन में रेल अधिकारियों को मामले की जानकारी दी गई।