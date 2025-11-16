Language
    कानपुर में मकान पर कब्जे के लिए युवतियों को पीटा, विरोध करने पर दी तेजाब डालने की धमकी

    By Atul Mishra Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 02:46 AM (IST)

    कानपुर में एक मकान पर कब्जे की कोशिश में कुछ लोगों ने युवतियों के साथ मारपीट की और विरोध करने पर तेजाब डालने की धमकी दी। पीड़ित युवतियों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता,कानपुर। काकादेव में मकान कब्जाने के लिए महिला के घर में घुसकर उसकी बेटियों से दबंगों ने मारपीट और छेड़छाड़ की। विरोध पर बेटियों को तेजाब से नहलाने की धमकी दी। पीड़िता का आरोप है कि एक भाजपा कार्यकर्ता की पैरवी के चलते पुलिस आरोपितों पर कार्रवाई नहीं कर रही है। वहीं पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने छह लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।

    काकादेव निवासी एक महिला ने बताया कि पति की मौत के वह अपनी बेटियों के साथ मजदूरी करके परिवार पाल रही है। आरोप है कि पड़ोसी मकान पर कब्जा करने के लिए उनके परिवार को परेशान कर रहे हैं। 13 अगस्त को पड़ोसी ने ग्राइंडर मशीन से टिनशेड काटा और घर में दाखिल हो गए।

    विरोध पर आरोपितों ने गाली-गलौज कर बेटियों से छेड़छाड़ की। शोर-शराबा सुनकर मुहल्ले के लोगों के आने पर धमकाते हुए भाग निकले। पुलिस के पहुंचने पर आरोपितों ने भाजपा कार्यकर्ता को बुलाकर पुलिस पर दबाव बनाया तो पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। काकादेव थाना प्रभारी राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज की गई है।

    छेड़छाड़ का आरोप लगाकर महिला ने किया हंगामा

    डिप्टी पड़ाव निवासी एक महिला ने शनिवार शाम मोतीझील स्थित केडीए गेट के बाहर कार सवार व्यक्ति पर छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए बीच सड़क पर हंगामा किया। महिला का आरोप है कि आरोपित अधिवक्ता उसका पड़ोसी है। जो अक्सर उससे छेड़छाड़ करता है। शनिवार को वह एक काम से केडीए आई थी।

    इस दौरान आरोपित ने कार से उसका पीछा किया। वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि महिला से उनका मकान का विवाद चल रहा है। वह अपने काम से केडीए आए थे। जिसकी जानकारी पर महिला ने पहुंचकर बेवजह हंगामा किया। स्वरूप नगर थाना प्रभारी देवेंद्र सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच रायपुरवा स्थित एक मकान को लेकर विवाद चल रहा है। दोनों पक्षों की शिकायत पर रिपोर्ट दर्जकर कार्रवाई की जा रही है।