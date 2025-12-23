कानपुर में प्रेमी से बात करने पर पिता ने डांटा, बेटी ने फंदा लगाकर की आत्महत्या

जागरण संवाददाता, कानपुर। सचेंडी में प्रेमी से बात करने को लेकर पिता के मारने पीटने से क्षुब्ध किशोरी ने दरवाजा बंदकर आत्महत्या कर ली। स्वजन की सूचना पर पुलिस रिस्पांस व्हीकल (पीआरवी) मौके पर पहुंची और दरवाजा तोड़ा तो जिस खूंटी से किशोरी ने फंदा लगाया वह टूट गई जिससे वह बिस्तर पर आ गिरी। किशोरी का एक रिश्तेदार युवक से प्रेमप्रसंग था जिससे वह चोरी छिपे बातें करती थी। पुलिस ने किशोरी का मोबाइल कब्जे में लिया है जिसकी काल डिटेल निकलवाई जाएगी। सचेंडी कस्बे में रहने वाले दुकानदार की 16 वर्षीय किशोरी आठवीं की छात्रा थी। छात्रा की मां ने बताया कि उनकी बेटी का अपने ममेरे भाई से प्रेमप्रसंग था। जब उन्हें इसकी जानकारी हुई तो उसे समझाया इसके बावजूद वह चोरी-छिपे उससे मोबाइल पर बात करती रही पिता ने कई बार देखा तो उसे मारापीटा।

छात्रा की मां ने बताया कि सुबह वह बर्तन धो रही थीं जबकि तीनों बच्चे सो रहे थे। इस दौरान छात्रा फोन पर बात कर रही थी, तभी उसके पिता ने चाय बनाने को कहा। उसे प्रेमी से बात करता देखकर पिता ने मारापीटा जिसके बाद वह कमरे में अंदर से दरवाजा बंदकर दुपट्टे से लकड़ी की खूंटी से फांसी लगा ली।

कुछ देर बाद उन्होंने देखा तो अंदर से दरवाजा बंद देखकर उन्होंने पुलिस को सूचना दी। यूपी-112 पर काल करने पर पीआरवी के पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और दरवाजा तोड़ा। हालांकि खूंटी टूटने से वह बिस्तर पर आ गिरी लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।