कानपुर में 10 करोड़ से गोशाला का होगा सुधार, नगर निगम ने इन कामों के लिए निकाले टेंडर
कानपुर नगर निगम ने गोशाला के सुधार के लिए 10 करोड़ रुपये का टेंडर जारी किया है। इस राशि से गोशाला में बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा, जिससे वहां की स्थिति में सुधार होगा। नगर निगम ने टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है और जल्द ही काम शुरू होने की उम्मीद है।
जागरण संवाददाता, कानपुर। नगर निगम 10 करोड़ रुपये से कान्हा गोशाला किशनपुर का सुधार, सीसी रोड, टाइल्स और नाली का निर्माण कराएगा। 215 विकास कार्य कराने के लिए 30 अक्टूबर से टेंडर आमंत्रित किए गए हैं। एक पखवाड़े में कार्य शुरू करा दिया जाएगा। वर्तमान में 60 करोड़ रुपये के कार्य कराए जा रहे हैं।
कान्हा गोशाला किशनपुर में नाली, बाउंड्रीवाल, कच्चे रास्ते पर सीसी रोड, एबीसी सेंटर किशनपुर के पीछे प्री कास्ट बाउंड्रीवाल व गेट और राधिका उपवन किशनपुर में करीब 60 लाख रुपये के विकास कार्य कराने हैं। मिश्रा बाजार रोड समेत अन्य जगह नाली, सीसी रोड और टाइल्स का कार्य होना है। मुख्य अभियंता सैय्यद फरीद अख्तर जैदी ने बताया कि जल्द वर्कआर्डर जारी करके 15 नवंबर के बाद विकास कार्य शुरू करा दिए जाएंगे। डेढ़ माह में कार्य पूरे होने हैं। इसमें 60 पार्कों का भी सुधार कार्य होना है।
कार्य पहले शुरू होने का मामला
पुराने कानपुर में आनंती देवी मंदिर के पास सीसी रोड का सुधार कार्य 6.78 लाख रुपये से होना है। लोगों ने बताया कि टेंडर 30 अक्टूबर को होना है लेकिन सड़क पहले खोद दी गई है। इस बाबत जोन चार के अधिशासी अभियंता नानक चंद्र ने बताया कि जलनिकासी के लिए नाली का निर्माण किया जा रहा है ताकि पानी न भरे। इस सड़क का टेंडर होने और वर्कआर्डर जारी होने के बाद कार्य कराया जाएगा। मुख्य अभियंता ने बताया कि उनको जानकारी नहीं है लेकिन टीम भेजकर दिखवाया जाएगा। अगर गलत कार्य हो रहा है तो कार्रवाई की जाएगी।
प्रमुख कार्यों की स्थिति
- लाला लाजपत राय पार्क व गलियों का सुधार-9.62 लाख
- मिश्री बाजार रोड का सुधार-9.89 लाख
- कछियाना मुहल्ले में गली का सुधार-9.06 लाख
- पान दरीबा रोड में फुटपाथ का सुधार -19.98 लाख
- वार्ड 49 गांधीनगर में गली पिट का निर्माण और जल निकासी के लिए पाइप डाला जाएगा-4.43 लाख
- विजय नगर में जेपी पार्क का सुधार कार्य -6.93 लाख
- सर्वोदय नगर स्थित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पार्क का सुधार कार्य -9.21 लाख
