    MP से तस्करी कर कानपुर देहात में करते थे सप्लाई, 74 किलो गांजे के साथ तस्कर गिरफ्तार

    By Vipin Trivedi Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 08:54 PM (IST)

    नौबस्ता पुलिस ने 74 किलो गांजा के साथ पकड़े गए वरुण तिवारी को एनडीपीएस एक्ट के तहत जेल भेज दिया। पूछताछ में उसने बताया कि वे मध्य प्रदेश के शहडोल से ग ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, कानपुर। नौबस्ता पुलिस ने 74 किलाे गांजा समेत पकड़े गए आरोपित वरुण तिवारी को एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई करके शनिवार को जेल भेज दिया।

    पूछताछ में आरोपित ने तस्करी में शामिल कई और साथियों के नाम बताए। बताया कि वह लोग सड़क मार्ग से मध्यप्रदेश के शहडोल से गांजा तस्करी करके कानपुर देहात के भौंती में सप्लाई करते थे। पुलिस ने तस्करी में शामिल अन्य लोगों की धरपकड़ के प्रयास शुरू कर दिए हैं।

    शुक्रवार को जनता की सजगता ने नौबस्ता पुलिस ने यशोदानगर के व्हाइट हाउस के पास से संदिग्ध खड़ी कार से 74 किलो गांजा समेत मूलरूप से रेऊना के इचौली गांव और वर्तमान में फतेहपुर के राधा कालोनी में रहने वाले आरोपित वरुण तिवारी को गिरफ्तार किया था।

    पुलिस ने मौके से स्विफ्ट डिजायर कार भी जब्त की थी, जोकि अनिल शुक्ला के नाम पर रजिस्टर्ड हैं।डीसीपी दक्षिण दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि पुलिस से बचने के लिए ही तस्करी में शामिल फतेहपुर के राना नगर देवीगंज निवासी अनुराग शुक्ला ने दो दिन पहले इलाके में मनोज गुप्ता के यहां मकान किराए पर लिया था। पकड़ा गया आरोपित वरुण अनुराग शुक्ला की कार चलाता था।

    उसने पूछताछ में बताया कि अनुराग के साथ तस्करी में फतेहपुर के अमन यादव और अंकित शर्मा भी शामिल हैं। ये लोग सड़क मार्ग से मध्य प्रदेश के शहडोल से गांजा तस्करी करके शहर लाते हैं। इसके बाद कानपुर देहात के भौंती में सप्लाई करते थे, हालांकि वहां किसको गांजा सप्लाई किया जाता था।

    इसके बारे में वह नहीं बता सका है। तस्करी में कार मालिक की भूमिका भी संदिग्ध प्रतीत हो रही है। कार मालिक समेत अन्य आरोपितों की धरपकड़ के लिए टीमों को लगाया गया है।

    उनके पकड़े जाने के बाद नशे के कारोबार से जुड़े शहर और आसपास के जिलों के लोगों के बारे में बड़ा राजफाश हो सकेगा। फिलहाल दो टीमों को फतेहपुर में तस्करी से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी के लिए भेजा गया है।