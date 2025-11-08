Language
    कानपुर में बैंक मैनेजर के घर चोरी का मामला, माल खरीदने वाले दो ज्वैलर्स समेत चार गिरफ्तार

    By Vipin Trivedi Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 08:09 AM (IST)

    कानपुर के रतनलाल नगर में बैंक मैनेजर के घर हुई 40 लाख की चोरी के मामले में पुलिस ने दो ज्वैलर्स समेत चार और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोरी के सात चांदी के सिक्के और 51,290 रुपये बरामद किए हैं। इस मामले में पहले भी तीन लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

    जागरण संवाददाता, कानपुर। रतनलाल नगर में बेटी का जन्मदिन मनाने गए बैंक मैनेजर के घर का ताला तोड़कर 40 लाख की चोरी में पुलिस ने दो ज्वैलर्स समेत चार और आरोपितों जेल भेज दिया। इनके पास से चोरी के खरीदे गए सात चांदी के सिक्के और 51,290 रुपये बरामद हुए। पुलिस घटना का राजफाश कर पहले ही दो मुख्य आरोपितों समेत तीन को जेल भेज चुकी है।

    रतनलाल नगर निवासी इंदरप्रीत चावला इंडसइंड बैंक में मैनेजर हैं। सात सितंबर को उनकी बेटी का जन्मदिन था। इसलिए वह पत्नी डाली, बेटी और स्वजन के साथ घर पर ताला लगाकर रेस्टोरेंट गए थे। देर रात घर लौटे तो देखा कि दो चोर पीछे के मकान की छत की ओर भाग रहे हैं। चोर 40 हजार नकद समेत 40 लाख के जेवरात ले गए।

    गोविंद नगर थाना प्रभारी रिकेश सिंह ने बताया कि मुख्य आरोपित छोटू उर्फ करिया और बब्बी उर्फ कुलदीप को जेल भेजा गया था। पूछताछ में छोटू ने चोरी का सामान सौतेले पिता धर्मेंद्र के पास होने की जानकारी दी थी, जिसके बाद उसे भी गिरफ्तार किया गया था।

    उससे पूछताछ में हमीरपुर मौदहा के हुसैनगंज निवासी शम्सुद्दीन के जरिये उपरौंस कस्बा के सर्राफ धर्मेंद्र सोनी और कजियाना के मूलचंद्र सोनी को जेवर बेचने, जबकि कुछ सामान छोटू के भाई औरैया के नौगवां कंचौसी के जितेंद्र उर्फ लल्ला को देने की जानकारी दी थी। गुरुवार को चारों आरोपितों के दबौली गांव में होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।