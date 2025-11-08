कानपुर में बैंक मैनेजर के घर चोरी का मामला, माल खरीदने वाले दो ज्वैलर्स समेत चार गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, कानपुर। रतनलाल नगर में बेटी का जन्मदिन मनाने गए बैंक मैनेजर के घर का ताला तोड़कर 40 लाख की चोरी में पुलिस ने दो ज्वैलर्स समेत चार और आरोपितों जेल भेज दिया। इनके पास से चोरी के खरीदे गए सात चांदी के सिक्के और 51,290 रुपये बरामद हुए। पुलिस घटना का राजफाश कर पहले ही दो मुख्य आरोपितों समेत तीन को जेल भेज चुकी है।

रतनलाल नगर निवासी इंदरप्रीत चावला इंडसइंड बैंक में मैनेजर हैं। सात सितंबर को उनकी बेटी का जन्मदिन था। इसलिए वह पत्नी डाली, बेटी और स्वजन के साथ घर पर ताला लगाकर रेस्टोरेंट गए थे। देर रात घर लौटे तो देखा कि दो चोर पीछे के मकान की छत की ओर भाग रहे हैं। चोर 40 हजार नकद समेत 40 लाख के जेवरात ले गए।

गोविंद नगर थाना प्रभारी रिकेश सिंह ने बताया कि मुख्य आरोपित छोटू उर्फ करिया और बब्बी उर्फ कुलदीप को जेल भेजा गया था। पूछताछ में छोटू ने चोरी का सामान सौतेले पिता धर्मेंद्र के पास होने की जानकारी दी थी, जिसके बाद उसे भी गिरफ्तार किया गया था।