    कोहरे की वजह से कई ट्रेन निरस्त, स्पेशल Trains के सहारे यात्री, 6 से 46 घंटे तक रहीं रही

    By Daud Khan Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 02:34 AM (IST)

    कोहरे के कारण कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। इनमें झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस, आनंद विहार टर्मिनल-हटिया झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस, आ ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, कानपुर। कोहरे के चलते कई ट्रेनों को निरस्त कर दिया गया है। इसमें झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस, आनंद विहार टर्मिनल-हटिया झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस, आनंद विहार टर्मिनल-गोरखपुर, काठगोदाम-कानपुर सेंट्रल साप्ताहिक गरीब रथ एक्सप्रेस शामिल है।

    रेलवे प्रशासन ने कोहरे की वजह से कई ट्रेनों को फरवरी तक निरस्त किया है। कई के फेरे घटाए हैं। इसमें लालकुआं-अमृतसर एक्सप्रेस, दिल्ली-काठगोदाम-दिल्ली एक्सप्रेस, हावड़ा-काठगोदाम एक्सप्रेस शामिल है। ये ट्रेनें अलग-अलग तिथियों में नहीं चलेंगी। वहीं यात्रियों की सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेनों को चलाया जा रहा है। स्पेशल ट्रेनों की स्थिति यह है कि वे कई घंटे देरी से स्टेशन पहुंच रही है। ट्रेनें समय पर न मिलने से यात्री टिकट वापस कर रहे हैं। रविवार को 769 यात्रियों ने यात्रा निरस्त कर दी।

    ये ट्रेन रहीं लेट

    ट्रेन संख्या 06530 गोमतीनगर-एलएमवीटी बेंगलुरु स्पेशल 46 घंटे, 04152 मुंबई एलटीटी-कानपुर सेंट्रल 20 घंटे, 04116 मुंबई एलटीटी सूबेदारगंज स्पेशल 16 घंटे, 02563 बरौनी-नई दिल्ली स्पेशल 6:30 घंटे, 20818 भुवनेश्वर तेजस राजधानी एक्सप्रेस छह घंटे,02570 दरभंगा स्पेशल छह घंटे, 02569 दरभंगा-नई दिल्ली स्पेशल पांच घंटे, 09526 नाहरलागुन हापा स्पेशल पांच घंटे, 15733 फरक्का एक्सप्रेस चार घंटे, 03310 दिल्ली धनबाद स्पेशल चार घंटे, 12302 हावड़ा राजधानी 1:30 घंटे देरी से आईं।