कोहरे की वजह से कई ट्रेन निरस्त, स्पेशल Trains के सहारे यात्री, 6 से 46 घंटे तक रहीं रही

जागरण संवाददाता, कानपुर। कोहरे के चलते कई ट्रेनों को निरस्त कर दिया गया है। इसमें झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस, आनंद विहार टर्मिनल-हटिया झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस, आनंद विहार टर्मिनल-गोरखपुर, काठगोदाम-कानपुर सेंट्रल साप्ताहिक गरीब रथ एक्सप्रेस शामिल है।

रेलवे प्रशासन ने कोहरे की वजह से कई ट्रेनों को फरवरी तक निरस्त किया है। कई के फेरे घटाए हैं। इसमें लालकुआं-अमृतसर एक्सप्रेस, दिल्ली-काठगोदाम-दिल्ली एक्सप्रेस, हावड़ा-काठगोदाम एक्सप्रेस शामिल है। ये ट्रेनें अलग-अलग तिथियों में नहीं चलेंगी। वहीं यात्रियों की सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेनों को चलाया जा रहा है। स्पेशल ट्रेनों की स्थिति यह है कि वे कई घंटे देरी से स्टेशन पहुंच रही है। ट्रेनें समय पर न मिलने से यात्री टिकट वापस कर रहे हैं। रविवार को 769 यात्रियों ने यात्रा निरस्त कर दी।