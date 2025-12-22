कोहरे की चादर से ढका शहर, 14 घंटे देरी से आई सुबेदारगंज स्पेशल ट्रेन

जागरण संवाददाता, हमीरपुर। सर्दी का कहर अब लगातार बढ़ता जा रहा है। कोहरे की चादर से सारा दिन शहर, हाईवे और रेलवे ट्रैक ढके नजर आए। रेलवे स्टेशन के हालात तो यह रहे कि सुबेदारगंज स्पेशल ट्रेन अपने निर्धारित समय से करीब 14 घंटे देरी से आई।

ऐसे में यात्रियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं कोहरे के कारण बसों की भी रफ्तार कम देखने को मिल रही है। जिसके कारण बसें भी स्टैंड में देरी से पहुंच रही है। सर्दी में यात्रियों को बस और ट्रेन का इंतजार करना मुश्किल साबित हो रहा है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार रविवार का अधिकतम तापमान 16.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। सारा दिन लोग अलाव के सामने बैठकर सर्दी से निजात पाते दिखाई दिए।

मौसम का तापमान लगातार गिरने के साथ कोहरे ने लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। कोहरे के चलते ट्रेनें भी देरी से चल रही हैं।सप्ताह में चलने वाली लोकमान्य टर्मिनल सूबेदारगंज स्पेशल ट्रेन के आने का समय शनिवार की रात्रि में 12:34 बजे था, लेकिन यह ट्रेन 14 घंटे की देरी से चलकर रविवार की दोपहर बाद 2:34 बजे सुमेरपुर स्टेशन पर पहुंची। जिससे यात्री परेशान नजर आए।

इसके साथ ही प्रतिदिन सुबह 4:36 बजे आने वाली चित्रकूट इंटरसिटी एक्सप्रेस 6:34 बजे पर पहुंची और सुबह 8:10 बजे आने वाली खजुराहो-कानपुर मेमू करीब 36 मिनट की देरी से आई। वहीं कानपुर से मानिकपुर जाने वाली मेमू ट्रेन समय से करीब 26 मिनट देरी आई तथा दोपहर में 12:55 बजे आने वाली इंटरसिटी ट्रेन 1:21 बजे पर आई।

ट्रेनों का देरी से संचालन होने के चलते यात्री सर्दी से प्लेटफार्म ठिठुरते नजर आए। जिससे उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा। स्टेशन प्रबंधक अमानउद्दीन ने बताया कि कोहरे के कारण ट्रेनें कुछ देरी से चल रही हैं। सारा दिन धूप न निकलने के कारण लोग घरों में दुबके रहे।