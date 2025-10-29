कानपुर में हाईवे पर मछली भरी पिकअप पलटी, बटोरने के लिए ग्रामीणों की भीड़; ठप हो गया यातायात

संवाद सहयोगी,जागरण, चौबेपुर (कानपुर)। चौबेपुर के मरियानी गांव के पास हाईवे पर बुधवार की सुबह मछलियों से भरी पिकअप पलट गई। हाईवे पर फैली मछलियां बटोरने को लेकर होड़ मच गई। इस दौरान हाईवे पर एक तरफ का यातायात कुछ देर के लिए ठप हो गया। बाद में पहुंची पुलिस ने पिकअप को हटवाकर व्यवस्था बहाल कराई।

कन्नौज से पिकअप में अंदर पानी की ट्रे में रख ले जाई जा रही मछलियां कानपुर ब्रिकी के लिए जा रही थीं। बुधवार की सुबह सात बजे मरियानी गांव के पास हाईवे पर पिकअप पलटने से मछलियां सड़क पर फैल गई। गांव के लोगों ने हाईवे पर फैली मछलियां उठानी शुरू की तो कई और गांव के लोगों में होड़ मच गई।