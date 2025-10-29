कानपुर में हाईवे पर मछली भरी पिकअप पलटी, बटोरने के लिए ग्रामीणों की भीड़; ठप हो गया यातायात
कानपुर में हाईवे पर मछली से भरी एक पिकअप गाड़ी पलटने से अफरा-तफरी मच गई। ग्रामीणों की भारी भीड़ मछलियां लूटने के लिए उमड़ पड़ी, जिसके चलते हाईवे पर यातायात बाधित हो गया। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल रहा और पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में करने का प्रयास किया।
संवाद सहयोगी,जागरण, चौबेपुर (कानपुर)। चौबेपुर के मरियानी गांव के पास हाईवे पर बुधवार की सुबह मछलियों से भरी पिकअप पलट गई। हाईवे पर फैली मछलियां बटोरने को लेकर होड़ मच गई। इस दौरान हाईवे पर एक तरफ का यातायात कुछ देर के लिए ठप हो गया। बाद में पहुंची पुलिस ने पिकअप को हटवाकर व्यवस्था बहाल कराई।
कन्नौज से पिकअप में अंदर पानी की ट्रे में रख ले जाई जा रही मछलियां कानपुर ब्रिकी के लिए जा रही थीं। बुधवार की सुबह सात बजे मरियानी गांव के पास हाईवे पर पिकअप पलटने से मछलियां सड़क पर फैल गई। गांव के लोगों ने हाईवे पर फैली मछलियां उठानी शुरू की तो कई और गांव के लोगों में होड़ मच गई।
इस अफरा-तफरी से हाईवे पर एक तरफ का यातायात बाधित हो गया। बाद में पुलिस के पहुंचने पर गांव के लोग हटे। पुलिस ने पिकअप हटवा कर व्यवस्था बहाल कराई। थाना प्रभारी आशीष चौबे ने बताया कि हादसे में पिकअप में भरी मछलियां सड़क पर फैल गई थी। कुछ गांव वाले मछलियां उठा ले गए है। स्थिति सामान्य है।
