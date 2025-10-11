कानपुर में पटाखे बनाने के दौरान हुआ ब्लास्ट, विस्फोट में 2 लोग गंभीर रूप से घायल

जागरण संवाददाता, कानपुर। मेस्टन रोड के मिश्री बाजार में हुए विस्फोट के बाद जिले में एक तरफ पटाखों का भंडारण पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है तो दूसरी तरफ सचेंडी क्षेत्र में पटाखों का कारखाना खुला हुआ है। सचेंडी में कब्रिस्तान के बगल में शुक्रवार को देसी पटाखे बनाने के दौरान हुए विस्फोट में पटाखे बनाने वाले दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

विस्फोट की गूंज एक किमी दूर तक कस्बे मे सुनी गई। मामला पटाखे बनाने से जुड़ा होने पर सचेंडी थाना पुलिस चोरी छिपे दोनों को निजी अस्पताल ले गई लेकिन हालत ज्यादा बिगड़ने पर उन्हें देर रात उर्सुला में भर्ती कराया। डाक्टर के अनुसार पुलिस दोनों को सिलिंडर फटने से घायल होना बता रही थी। घटना को पुलिस अपने अधिकारियों से भी छिपाए रही लेकिन शनिवार शाम मीडिया से जानकारी होने पर अधिकारियों ने इसकी जांच शुरू कराई। बताते हैं कि सचेंडी के जिस जगह पर विस्फोट हुआ है वहां कई और भी लोग पटाखे बना रहे थे, जो भाग गए।

कब्रिस्तान के पास हुए धमाके सचेंडी के कब्रिस्तान के पास ट्यूबवेल से कुछ दूरी पर शुक्रवार शाम पांच बजे दो से तीन तेज धमाके हुए। कस्बे तक इसकी गूंज सुनाई देने पर लोग दौड़ पड़े। स्थानीय लोगों के मुताबिक जब वे पहुंचे तो दो लोग घायल थे, जबकि तीन लोग भागते हुए दिखे। दोनों घायलों का हाथ व चेहरा काफी फटा व झुलसा हुआ था।

पास में ही खेत में निगरानी कर रहे व्यक्ति ने बताया कि उनके रिश्तेदार ने घटना की जानकारी सचेंडी थाना पुलिस को दी लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले एक तो वहां से चला गया, पर दूसरे को पुलिस अपने साथ अस्पताल ले गई। इसी बीच पुलिस को दूसरा घायल भी मिल गया। पुलिस दोनों को गंभीर हालत में उर्सुला ले गई और सिलिंडर फटने से घायल होने की बात कहकर बर्न वार्ड में भर्ती कराया। घायलों का नाम अकील और रोहित ठाकुर है। डाक्टर के मुताबिक अकील 70 प्रतिशत तक झुलसा है। वहीं, पुलिस के डर के कारण स्वजन भी सामने नहीं आ रहे हैं।

कांटा लगने पर चिल्लाया अकील स्थानीय लोगों के मुताबिक घटनास्थल से वह लोग जब अकील को तीन सौ मीटर दूर चकरोड मार्ग की तरफ ला रहे थे तभी उसे कांटा चुभ गया। इसके बाद अकील जोर से चिल्लाया तो कांटा निकाला गया। एक चप्पल भी खेत की मेड़ पर जबकि एक घटना ल पर मिली। ये चप्पल भी अकील की बताई जा रही हैं।

घटनास्थल पर मिले देसी पटाखों के साक्ष्य दैनिक जागरण की टीम शनिवार शाम घटनास्थल से दो किमी दूर बिरारा मुहल्ले में अकील के घर पहुंची तो ताला लगा हुआ था। घटनास्थल तक पहुंचने के दौरान दर्जनों लोगों ने बारूद से विस्फोट होने की पुष्टि की। घटनास्थल यानी कब्रिस्तान के पास पहुंचने पर जले सुतली बम के कई अवशेष, जली प्लास्टिक, पयार के ढेर पर जली प्लास्टिक पालीथिन व मौरंग का मिश्रण, विस्फोट के बाद हुआ गड्ढा समेत कई अहम साक्ष्य मिले हैं।