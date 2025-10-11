कानपुर में पुराने प्लास्टिक ड्रम गोदाम में लगी आग, मची अफरा-तफरी

जागरण संवाददाता, कानपुर। दादानगर फैक्ट्री एरिया के दबौली वेस्ट में पुराने प्लास्टिक ड्रम के गोदाम में लगी आग से इलाके में अफरा-तफरी मच गई। लपटें उठती देख इलाकाई लोगों ने पुलिस और फायर बिग्रेड को सूचना दी। मौके पर पहुंची दो गाड़ियों की मदद दमकल कर्मियों ने करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। हालांकि आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। जबिक इलाकाई लो पटाखे से आग लगने की चर्चा कर रहे थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रावतपुर के सैय्यद नगर निवासी निजात अहमद पुराने प्लास्टिक के ड्रम का कारोबार करते हैं। निजात ने दबौली वेस्ट निवासी विशाल सिंह के प्लाट को किराए पर लेकर टीनशेड डालकर गोदाम बना रखा है। शुक्रवार शाम करीब आठ बजे अचानक लोगों ने गोदाम से लपटें उठती देखीं तो अफरातफरी मच गई।

आननफानन में लोगों ने यूपी-112 पर आग लगने की सूचना दी, जिसके बाद गोविंदनगर पुलिस और फजलगंज फायर स्टेशन से दो गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। इसके बाद दमकल कर्मियों ने पानी की बौछार करके आग को काबू किया। गोविंदनगर थाना प्रभारी रिकेश सिंह ने बताया कि आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। जांच की जा रही है।