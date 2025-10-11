कानपुर में पुराने प्लास्टिक ड्रम गोदाम में लगी आग, मची अफरा-तफरी
कानपुर के दादानगर फैक्ट्री एरिया में पुराने प्लास्टिक ड्रम के गोदाम में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस और दमकल विभाग को सूचित किया। फजलगंज फायर बिग्रेड की दो गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन पटाखों से आग लगने की आशंका जताई जा रही है।
जागरण संवाददाता, कानपुर। दादानगर फैक्ट्री एरिया के दबौली वेस्ट में पुराने प्लास्टिक ड्रम के गोदाम में लगी आग से इलाके में अफरा-तफरी मच गई। लपटें उठती देख इलाकाई लोगों ने पुलिस और फायर बिग्रेड को सूचना दी।
मौके पर पहुंची दो गाड़ियों की मदद दमकल कर्मियों ने करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। हालांकि आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। जबिक इलाकाई लो पटाखे से आग लगने की चर्चा कर रहे थे।
रावतपुर के सैय्यद नगर निवासी निजात अहमद पुराने प्लास्टिक के ड्रम का कारोबार करते हैं। निजात ने दबौली वेस्ट निवासी विशाल सिंह के प्लाट को किराए पर लेकर टीनशेड डालकर गोदाम बना रखा है। शुक्रवार शाम करीब आठ बजे अचानक लोगों ने गोदाम से लपटें उठती देखीं तो अफरातफरी मच गई।
आननफानन में लोगों ने यूपी-112 पर आग लगने की सूचना दी, जिसके बाद गोविंदनगर पुलिस और फजलगंज फायर स्टेशन से दो गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। इसके बाद दमकल कर्मियों ने पानी की बौछार करके आग को काबू किया। गोविंदनगर थाना प्रभारी रिकेश सिंह ने बताया कि आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। जांच की जा रही है।
ट्रैक्टर एजेंसी के बाद भड़की आग ने मेट्रो के वेयर हाउस को चपेट में लिया
पनकी के पनकी पड़ाव पर स्थित पावरट्रैक ट्रैक्टर एजेंसी में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर पास में स्थित मेट्रो के वेयर हाउस को चपेट में ले लिया। आनन फानन में दमकल को सूचना दी गई। मौके पर एक के बाद एक आधा दर्जन दमकल की गाड़ियां पहुंची। लगातार आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि दो घंटे बाद भी आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है।
