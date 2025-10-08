Language
    गोल्डी हाउस के बगल में खाली पड़े मकान में आग से अफरातफरी, एक घंटे में पाया गया काबू

    By atul mishra Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 12:54 PM (IST)

    कानपुर के नयागंज इलाके में गोल्डी हाउस के पास एक बंद मकान में सुबह आग लग गई। दुकानदारों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को खबर दी जिसके बाद दमकल कर्मियों ने एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मकान में सिलेंडर और कूड़ा होने के कारण आग लगने की आशंका जताई जा रही है। आग से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ पर आसपास के व्यापारी दहशत में थे।

    गोल्डी हाउस के बगल में खाली पड़े मकान में आग से अफरातफरी।

    जागरण संवाददाता, कानपुर। नयागंज स्थित गोल्डी हाउस के बगल में खाली पड़े बंद मकान में बुधवार सुबह करीब आठ बजे आग लग गई। आग की लपटें और धुआं उठता देखकर आसपास के दुकानदाराें ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी।

    जिसके बाद लाटूश रोड अग्निशमन अधिकारी कैलाश चंद्रा तीन गाड़ियाें के साथ मौके पर पहुंचे। करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया इस दौरान गाड़ियों ने नयागंज मेट्रो स्टेशन से पानी भी लिया।

    लाटूश रोड अग्निशमन अधिकारी कैलाश चंद्रा ने बताया कि बुधवार सुबह करीब आठ बजे मिनी कंट्रोल रूम पर नयागंज स्थित गोल्डी हाउस के पास बंद पड़े खाली मकान में आग लगने की सूचना मिली। जिसके बाद एक के बाद एक तीन गाड़ियों को रवाना किया गया।

    खाली मकान में सिलिंडर,प्लास्टिक बारदाना आदि सामान रखा हुआ था। प्लाट खाली होने के कारण उसमें कूड़ा करकट भी पड़ा हुआ था। जिससे आग लगने की बात सामने आई है। जवानों ने दो तरफ से पानी की बौछार करते हुए एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।

    इस दौरान नयागंज मेट्रो स्टेशन से पानी भी लेना पड़ा। आग से कोई नुकसान नहीं हुआ बिल्डिंग मालिक को आग की सूचना दे दी गई है। आग की वजह से आसपास के दुकानदार और व्यापारी परेशान थे कि कहीं यह बढ़ते हुए उनकी दुकान या गोदाम तक न पहुंच जाए।