    कानपुर में राखी मंडी के 25 गोदाम और घरों में लगी आग, दमकल की 10 गाड़ियों ने पाया काबू

    Updated: Wed, 26 Nov 2025 12:05 PM (IST)
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 12:05 PM (IST)

    कानपुर के राखी मंडी में सुबह तड़के शॉर्ट सर्किट से 25 कबाड़ गोदामों और घरों में आग लग गई। दमकल की 10 गाड़ियों ने चार घंटे में आग पर काबू पाया। 40 साल से यहां कई परिवार रह रहे हैं, और 20 साल से कबाड़ के गोदाम बने हुए थे। अग्निशमन अधिकारी कामता प्रसाद ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है।

    राखी मंडी के 25 गोदाम और घरों में लगी आग।

    जागरण संवाददाता, कानपुर। अफीम कोठी के पास राखी मंडी में बुधवार तड़के शार्ट सर्किट से लगभग 25 कबाड़ के गोदाम व घरों में आग लगी। सूचना मिलते ही विभिन्न फायर स्टेशन से दमकल की 10 गाड़ियां पहुंचीं और चार घंटे बाद आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि एहतियातन दमकल पानी डाल रही और बैक हो लोडर से जले हुए सामान हटा रहा है।

    अफीम कोठी राखी मंडी में लगभग 40 साल से सैकड़ों परिवार झोपड़ी बनाकर रह रहा है। इसीबीच लगभग 20 साल से दर्जनों लोगों ने यहां टट्टर में कबाड़ का गोदाम बना लिया। बुधवार लगभग 4:30 बजे एक गोदाम में आग लगी और जबतक कोई समझ पाता।

    आग्ने विकराल रूप ले लिया, जिसको चपेट में आने से एक के बाद एक 25 से ज्यादा गोदाम व घर आ गए। हालांकि समय रहते लोग चीख पुकार करते बाहर आ गए थे। दमकल की गाड़ी आधे घंटे बाद सूचना पर पहुंची, लेकिन आग की भयावहता देख और दमकल मंगाई गई।

    10 दमकल से कर्मियों ने लगभग चार घंटे की मशक्कत कर आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन बीच बीच मे आग सुलगने लगती थी, जिससे दमकल कर्मी लगातार कई जगह पानी डाल रहे हैं।

    वहीं दो साल पहले भी इसी राखी मंडी में आग लगने से 50 से 60 कबाड़ के गोदामों, झुग्गी झोपड़ी व कच्चे मकान जल गए थे।किदवई नगर के अग्निशमक अधिकारी कामता प्रसाद ने बताया कि आग पर काबू पाया गया है। जिम गोदाम व घरों में आग लगी उनके बारे में जानकारी की जा रही है।