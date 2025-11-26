कानपुर में राखी मंडी के 25 गोदाम और घरों में लगी आग, दमकल की 10 गाड़ियों ने पाया काबू

जागरण संवाददाता, कानपुर। अफीम कोठी के पास राखी मंडी में बुधवार तड़के शार्ट सर्किट से लगभग 25 कबाड़ के गोदाम व घरों में आग लगी। सूचना मिलते ही विभिन्न फायर स्टेशन से दमकल की 10 गाड़ियां पहुंचीं और चार घंटे बाद आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि एहतियातन दमकल पानी डाल रही और बैक हो लोडर से जले हुए सामान हटा रहा है।

अफीम कोठी राखी मंडी में लगभग 40 साल से सैकड़ों परिवार झोपड़ी बनाकर रह रहा है। इसीबीच लगभग 20 साल से दर्जनों लोगों ने यहां टट्टर में कबाड़ का गोदाम बना लिया। बुधवार लगभग 4:30 बजे एक गोदाम में आग लगी और जबतक कोई समझ पाता।

आग्ने विकराल रूप ले लिया, जिसको चपेट में आने से एक के बाद एक 25 से ज्यादा गोदाम व घर आ गए। हालांकि समय रहते लोग चीख पुकार करते बाहर आ गए थे। दमकल की गाड़ी आधे घंटे बाद सूचना पर पहुंची, लेकिन आग की भयावहता देख और दमकल मंगाई गई।