कानपुर में  68 साल पुराना फजलगंज अग्निशमन मुख्यालय 50 करोड़ से बनेगा अत्याधुनिक, शहर को मिलेगा हाईटेक कमांड सेंटर

जागरण संवाददाता, कानपुर। 68 साल पुराना फजलगंज अग्निशमन मुख्यालय करीब 50 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक कमांड सेंटर बनेगा। यह शहर की आग बुझाने की व्यवस्था को आधुनिक बनाएगा,जिसमें ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) मानीटरिंग और रोबोटिक फायर उपकरण शामिल होंगे। नया भवन केवल अग्निशमन विभाग का कार्यालय नहीं होगा, बल्कि इसे पूरे शहर की आग बुझाने की व्यवस्था के लिए एक बड़े कमांड सेंटर के रूप में विकसित किया जायेगा। इसके निर्माण का ठेका जल निगम को दिया गया है।



मुख्य अग्निशमन विभाग अधिकारी दीपक शर्मा ने बताया कि शहर के अलग-अलग हिस्सों में होने वाली आग की घटनाओं की निगरानी के साथ दमकल वाहनों और कर्मचारियों को जरूरत के हिसाब से मौके पर भेजने की व्यवस्था की जायेगी। शहर में आग की घटनाओं पर जल्द काबू पाने और दमकल विभाग की पूरी व्यवस्था को आधुनिक बनाने की तैयारी शुरु हो गई है। फजलगंज में वर्ष 1958 में बना पुराना अग्निशमन मुख्यालय दो साल पहले कंडम घोषित किया जा चुका है। अब इसकी जगह 50 करोड़ रुपये से अत्याधुनिक और बहुमंजिला अग्निशमन मुख्यालय बनाने की योजना है जिसे बनाने का ठेका जल निगम को दिया गया है।