कानपुर में पत्नी का इलाज कराने आए किसान की चाकू से गोदकर हत्या, मची सनसनी

जागरण संवाददाता, कानपुर। मूल रूप से औरैया जनपद के बहादुरपुर सहार निवासी 55 वर्षीय किसान राजकुमार सिंह राजावत पीछे एक माह से अपनी पत्नी अनीता देवी का मुरारी लाल चेस्ट अस्पताल में इलाज कर रहे थे।

शुक्रवार रात वह पत्नी से खाना खाने की बात कह कर अस्पताल से निकले थे और इसके बाद बस लापता हो गए काफी खोजबीन के बाद भी पता न चलने पर स्वजन ने गुमशुदगी दर्ज कराई। इसके बाद रविवार सुबह जक कैंसर अस्पताल परिसर में उनका शव मिला उनकी चाकू से गोदकर कर हत्या कर दी गई थी।