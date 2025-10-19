कानपुर में पत्नी का इलाज कराने आए किसान की चाकू से गोदकर हत्या, मची सनसनी
कानपुर में एक किसान की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मृतक, राजकुमार सिंह राजावत, अपनी पत्नी का इलाज कराने शहर आए थे। वह अस्पताल से लापता हो गए थे और बाद में उनका शव जक कैंसर अस्पताल के परिसर में मिला। पुलिस मामले की जांच कर रही है और हत्यारों की तलाश जारी है। इस घटना से क्षेत्र में दहशत फैल गई है।
जागरण संवाददाता, कानपुर। मूल रूप से औरैया जनपद के बहादुरपुर सहार निवासी 55 वर्षीय किसान राजकुमार सिंह राजावत पीछे एक माह से अपनी पत्नी अनीता देवी का मुरारी लाल चेस्ट अस्पताल में इलाज कर रहे थे।
शुक्रवार रात वह पत्नी से खाना खाने की बात कह कर अस्पताल से निकले थे और इसके बाद बस लापता हो गए काफी खोजबीन के बाद भी पता न चलने पर स्वजन ने गुमशुदगी दर्ज कराई। इसके बाद रविवार सुबह जक कैंसर अस्पताल परिसर में उनका शव मिला उनकी चाकू से गोदकर कर हत्या कर दी गई थी।
हत्या की सूचना पर स्वरूप नगर पुलिस व एसीपी सुमित सुधाकर रामटेके फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।