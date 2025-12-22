Language
    कानपुर में CO की स्कूटी की नंबर प्लेट लगा ट्रैफिक पुलिस को दे रहे चकमा, चालान का मैसेज आने पर दंग रह गए बंगाल में तैनात आरपीएफ सीओ

    By Vipin Trivedi Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 05:42 AM (IST)

    यातायात पुलिस को चकमा देने के लिए फर्जी नंबर प्लेट लगाकर लोग घूम रहे थे। मामला तब उजागर हुआ जब आरपीएफ सीओ की पत्नी की स्कूटी का चालान शहर में अ ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, कानपुर। नियमों का उल्लंघन करने वालों ने यातायात पुलिस को चकमा देने के लिए फर्जी नंबर प्लेट लगाकर घूमना शुरू कर दिया है। इसका राजफाश तब हुआ, जब आरपीएफ में तैनात एक सीओ की अलीगढ़ में खड़ी स्कूटी का चालान शहर में हो गया। स्कूटी आरपीएफ सीओ की पत्नी के नाम पर रजिस्टर्ड है। आरोपित उनकी स्कूटी की नंबर प्लेट अपाचे बाइक में लगाकर घूम रहे हैं।

    सीओ की पत्नी और बच्चे स्कूटी का इस्तेमाल करते हैं और अलीगढ़ में पिछले चाल साल से स्कूटी है। चालान का मैसेज आने के बाद उन्हें फर्जीवाड़े की जानकारी हुई। उन्होंने आनलाइन पोर्टल और परिवहन विभाग से शिकायत की है। रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) में बतौर सहायक सुरक्षा आयुक्त (एएससी) वर्तमान में बंगाल में सीओ के रूप में तैनाती है। वह शहर में आरपीएफ थाने के प्रभारी भी रह चुके हैं।

    पत्नी के नाम पर एक खरीदी थी स्कूटी 

    यहां तैनाती के दौरान उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पर एक स्कूटी खरीदी थी। जिसे उनकी पत्नी और बच्चे चलाते हैं। वर्ष 2022 में उन्हें अलीगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर बतौर आरपीएफ थाना प्रभारी पोस्टिंग मिली थी, जिसके बाद से उनका परिवार वहीं पर रह रहा है। तीन साल का कार्यकाल पूरा होने पर उन्हें बतौर सीओ प्रमोशन मिला और वह इस समय बंगाल में तैनात हैं, लेकिन परिवार अलीगढ़ में ही रह रहा है।

    आरपीएफ अधिकारी की स्कूटी पर इस समय कई चालान हैं, जिसकी जांच करने पर उन्हें पता चला कि शहर में अपाचे बाइक में लगी उनकी स्कूटी की नंबर प्लेट से चालान हो रहे हैं। डीसीपी यातायात रवींद्र कुमार ने बताया कि अभी लिखित शिकायत नहीं मिली है। जांच कराकर चालान निरस्त कराए जाएंगे।