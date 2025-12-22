कानपुर में CO की स्कूटी की नंबर प्लेट लगा ट्रैफिक पुलिस को दे रहे चकमा, चालान का मैसेज आने पर दंग रह गए बंगाल में तैनात आरपीएफ सीओ

जागरण संवाददाता, कानपुर। नियमों का उल्लंघन करने वालों ने यातायात पुलिस को चकमा देने के लिए फर्जी नंबर प्लेट लगाकर घूमना शुरू कर दिया है। इसका राजफाश तब हुआ, जब आरपीएफ में तैनात एक सीओ की अलीगढ़ में खड़ी स्कूटी का चालान शहर में हो गया। स्कूटी आरपीएफ सीओ की पत्नी के नाम पर रजिस्टर्ड है। आरोपित उनकी स्कूटी की नंबर प्लेट अपाचे बाइक में लगाकर घूम रहे हैं।

सीओ की पत्नी और बच्चे स्कूटी का इस्तेमाल करते हैं और अलीगढ़ में पिछले चाल साल से स्कूटी है। चालान का मैसेज आने के बाद उन्हें फर्जीवाड़े की जानकारी हुई। उन्होंने आनलाइन पोर्टल और परिवहन विभाग से शिकायत की है। रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) में बतौर सहायक सुरक्षा आयुक्त (एएससी) वर्तमान में बंगाल में सीओ के रूप में तैनाती है। वह शहर में आरपीएफ थाने के प्रभारी भी रह चुके हैं।

पत्नी के नाम पर एक खरीदी थी स्कूटी यहां तैनाती के दौरान उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पर एक स्कूटी खरीदी थी। जिसे उनकी पत्नी और बच्चे चलाते हैं। वर्ष 2022 में उन्हें अलीगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर बतौर आरपीएफ थाना प्रभारी पोस्टिंग मिली थी, जिसके बाद से उनका परिवार वहीं पर रह रहा है। तीन साल का कार्यकाल पूरा होने पर उन्हें बतौर सीओ प्रमोशन मिला और वह इस समय बंगाल में तैनात हैं, लेकिन परिवार अलीगढ़ में ही रह रहा है।