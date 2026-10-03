कानपुर निर्यात उद्योग पर संकट, प्रति कंटेनर का समुद्री भाड़ा पहुंचा 5 हजार डॉलर, 591 करोड़ का घाटा

जागरण संवाददाता, कानपुर। वैश्विक बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच कानपुर के निर्यात उद्योग पर महंगे समुद्री भाड़े की दोहरी मार पड़ रही है। पिछले छह महीने से निर्यातक ऊंचे माल भाड़े का बोझ उठा रहे हैं।

अब वित्तीय वर्ष के छह महीने बीत चुके हैं और अगले छह महीने में अटके निर्यात आर्डर पूरे करने हैं। ऐसे में यदि समुद्री भाड़े में तत्काल राहत नहीं मिली तो कानपुर का निर्यात उद्योग अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा में और पीछे छूट सकता है। महंगे भाड़े की वजह से पहली तिमाही में पिछले साल के मुकाबले 591 करोड़ रुपये का घाटा हाे चुका है।

नौ माह से निर्यात में बढ़ते समुद्री भाड़ा का संकट झेल रहे निर्यातकों का धैर्य थमने लगा है। यूरोप के लिए फरवरी में डेढ़ हजार डालर का किराया लेने वाली शिपिंग कंपनियां अब प्रति कंटेनर समुद्री भाड़ा पांच हजार डालर ले रही हैं। इसका कारण, समुद्री जहाजों को लालसागर व होर्मुज जलडमरूमध्य के बजाय लंबा चक्कर लगा अफ्रीका के केप आफ गुड होप के रास्ते यूरोपीय देशों तक जाना है।

लगातार महंगा भाड़ा झेल रहे निर्यातक अब केंद्र सरकार से दखल की मांग कर रहे हैं जिससे शिपिंग कंपनियों की मनमानी पर अंकुश लगाया जा सके। कानपुर नगर से अप्रैल से जून 2026 के दौरान करीब 2768 करोड़ रुपये का निर्यात हुआ है। जबकि वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में यह आंकड़ा करीब 3359 करोड़ रुपये था।

पहली तिमाही के निर्यात में करीब 591 करोड़ रुपये की कमी दर्ज होने के बाद अब निर्यातकों के सामने बड़ी चुनौती केवल नए आर्डर हासिल करने की नहीं, बल्कि पहले से अटके आर्डर को समय पर पूरा कर विदेशी खरीदारों का भरोसा बनाए रखने की भी है।

सैडलरी-हार्नेस में करीब 19 प्रतिशत गिरावट लेदर सेक्टर में कानपुर से सबसे ज्यादा निर्यात सैडलरी और हार्नेस का होता है। इसमें भी इस साल करीब 19 प्रतिशत की गिरावट बताई जा रही है। ब्रिटेन, नीदरलैंड, चिली और अमेरिका प्रमुख दबाव वाले बाजार रहे जबकि संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, पोलैंड, मलेशिया और मैक्सिको ने मुश्किल वक्त में साथ दिया है।

लेदर फुटवियर के निर्यात में 11 प्रतिशत गिरावट लेदर फुटवियर के निर्यात में करीब 11 प्रतिशत की गिरावट रही। ब्रिटेन और कनाडा में मांग कमजोर होने का असर कानपुर के निर्यातकों पर पड़ा है। वहीं अन्य चमड़ा उत्पादों में करीब नौ प्रतिशत की गिरावट रही। पिछले साल कानपुर से कुल निर्यात 10400 करोड़ रुपये का हुआ है जिसमें लेदर निर्यात 7200 करोड़ है।