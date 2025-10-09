Kanpur Explosion: 500 मीटर तक फैली धमाके की गूंज, बाजार में छाया सन्नाटा और बारूद से गली में दहशत

जागरण संवाददाता, कानपुर। त्योहारी खरीदारी के बीच बुधवार शाम शहर के मशहूर मेस्टन रोड अचानक दहशत के साए में डूब गया। बिसाती बाजार की संकरी गली में खिलौनों की दुकान के बाहर खड़ी दो स्कूटी में हुए तेज धमाके ने इलाके में अफरा-तफरी मचा दी। शाम करीब सवा सात बजे हुआ यह विस्फोट इतना जोरदार था कि पांच सौ मीटर के दायरे में गूंज सुनाई दी, दुकानों के टीन शेड उड़ गए और सामने के मकान का छज्जा तक ढह गया।

मेस्टन रोड में बिसाती बाजार स्कूटी में विस्फोट से थर्राया

जिस गली में यह हादसा हुआ, वहां अब्दुल की प्लास्टिक के खिलौनों की दुकान है। कुछ ही देर पहले तक वहां बच्चों की खिलखिलाहट गूंज रही थी, लेकिन धमाके के बाद वही गली चीखों से भर गई। धुएं और जलते टुकड़ों ने कुछ ही सेकंड में पूरे बाजार को ढक लिया। लोग अपनी जान बचाने के लिए दुकानों के अंदर छिप गए, कई महिलाएं बच्चों को गोद में लेकर भागती नजर आईं।



पांच सौ मीटर का क्षेत्र तक फैली धमाके की गूंज, बाजार में छाया सन्नाटा

धमाके में आठ लोग घायल हो गए, जिनमें चार की हालत गंभीर है। घायलों को तत्काल पास के उर्सलू अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि विस्फोट जिन स्कूटी में हुआ, उनमें से एक अश्वनी साहनी निवासी सुभाष रोड, लाल बंगला के नाम पर दर्ज है। दूसरी स्कूटी बिजेन्द्र सिंह के नाम से रजिस्टर्ड मिली, हालांकि उनका पता फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सका है। हादसे में अश्वनी खुद भी गंभीर रूप से झुलस गए हैं।





धमाके से दुकानों में भगदड़, छज्जा गिरने से मचा कोहराम

विस्फोट के बाद बिसात बाजार में भगदड़ मच गई। कई दुकानदारों ने बिना कुछ सोचे समझे शटर गिरा दिए। भीड़भाड़ वाले इस बाजार में अचानक ऐसी घटना होने से हर कोई सहम गया। फजलहक, जो वहीं के निवासी हैं, ने बताया, मैं घर में बैठा था, तभी जोरदार धमाके की आवाज आई। बाहर निकला तो देखा, धुआं ही धुआं था और लोग भाग रहे थे।





फाेरेंसिक और डाग स्क्वाड की टीम ने की जांच

घटना की सूचना मिलते ही मूलगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची, कुछ ही देर में पुलिस कमिश्नरेट के वरिष्ठ अधिकारी भी पहुंचे। फारेंसिक टीम के साथ ही स्नीफर डाग टीम ने घटनास्थल का मुआयना किया। दोनों स्कूटी के जले हुए हिस्सों को जब्त कर जांच के लिए भेजा गया। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि विस्फोट पटाखों के साथ ही पेट्रोल टैंक या बैटरी फटने से हुआ होगा, हालांकि पुलिस किसी भी आपराधिक साजिश से इनकार नहीं कर रही। आस-पास घरों में लगे सीसीटीवी में डीवीआर पुलिस ने जांच के लिए निकाल कर भेज दिए। हालांकि डीवीआर देने में किसी ने कोई विरोध नहीं किया।





दो थानों के बीच घटनास्थल



जहां धमाका हुआ, वह इलाका मूलगंज थाना क्षेत्र में आता है, लेकिन वहां से कोतवाली की दूरी मात्र दो सौ कदम है। यही नहीं, पास में ही पुलिस कमिश्नरेट के कई महत्वपूर्ण विभागों के दफ्तर भी स्थित हैं। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि इतनी संवेदनशील जगह पर भी पुलिस की निगरानी क्यों नहीं थी। धमाके के बाद से मेस्टन रोड का बिसात बाजार सन्नाटे में है। जहां हर शाम खिलौनों की दुकानें जगमगाती थीं, वहां अब राख और धुएं की गंध है।