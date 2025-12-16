कानपुर के गोल चौराहे से रामादेवी तक 1500 करोड़ से बनेगी एलिवेटेड रोड, कब तक शुरू हो जाएगा काम?

जागरण संवाददाता, कानपुर। गोल चौराहे से रामादेवी तक प्रस्तावित 10.2 किलोमीटर लंबी एलीवेटेड रोड की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) पर अंतिम मुहर लगाने की प्रक्रिया तेज हो गई है।

लखनऊ मुख्यालय से फाइल सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय दिल्ली भेज दी गई है। अधिकारियों को उम्मीद है कि नए साल की शुरुआत में डीपीआर के साथ ही बजट को भी हरी झंडी मिल जाएगी।

डेढ़ हजार करोड़ रुपये की इस महत्वाकांक्षी परियोजना को शहर के सुगम यातायात के लिए अहम माना जा रहा है। शहर के सबसे व्यस्त गोल चौराहे से लेकर रामादेवी तक एलीवेटेड रोड बनने के बाद जाम की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि इसकी डीपीआर तैयार होने की प्रक्रिया लंबी और विवादित रही।