'SIR की हर प्रक्रिया रहे पारदर्शी', निर्वाचन आयुक्त ने मैपिंग और डिजिटाइजेशन बढ़ाने के दिए निर्देश

जागरण संवाददाता, कानपुर। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान की प्रगति पर शुक्रवार को सरसैया घाट स्थित नवीन सभागार में केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त विवेक जोशी ने समीक्षा बैठक की। उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह समेत सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों के मतदाता पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) से सवाल-जवाब किए।

उन्होंने कहा कि एसआइआर की हर प्रक्रिया पारदर्शी हो और काम तय समय पर पूरा किया जाए। अभी तक के अभियान को लेकर उन्होंने संतोष व्यक्त करते हुए मैपिंग और डिजिटाइजेशन प्रक्रिया बढ़ाने के निर्देश दिए। निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि एसआइआर की हर प्रक्रिया में राजनीतिक दलों के साथ सतत संवाद सुनिश्चित किया जाए तथा उन्हें समय-समय पर आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध कराई जाएं। विशेष रूप से जिन मतदाताओं के भरे हुए गणना प्रपत्र अब तक प्राप्त नहीं हुए हैं, उनकी सूची राजनीतिक दलों को साझा की जाए। जिले में चल रहे डिजिटाइजेशन कार्य पर निर्वाचन आयुक्त ने संतोष जताया और नो-मैपिंग बढ़ाने के लिए प्रभावी कदम उठाने को कहा।

नियमित बैठकें आयोजित करने पर दिया जोर उन्होंने बूथ स्तर पर बीएलओ और बीएलए के बीच नियमित बैठकें आयोजित करने पर जोर दिया, ताकि मतदाता सूची को और अधिक सटीक एवं त्रुटिरहित बनाया जा सके। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि जिन मतदाताओं के गणना प्रपत्र प्राप्त हो चुके हैं, उनके माता-पिता तथा स्वजन से संबंधित विवरणों का वर्ष 2003 की मतदाता सूची से समुचित मिलान किया जाए।

इससे नो-मैपिंग की समस्या में कमी लाने में मदद मिलेगी। मतदाता शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण व समयबद्ध निस्तारण होना चाहिए। निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि ऐसे पात्र नागरिक जिन्हें गणना प्रपत्र नहीं मिला है या जो कहीं के भी मतदाता नहीं हैं, वे फार्म-6 भरकर बीएलओ को सौंपें अथवा वोटर हेल्पलाइन एप के माध्यम से आवेदन करें।