    बेटा-बहू के विवाद में थाने पहुंचे बुजुर्ग की तबीयत बिगड़ने से मौत, पुलिस कर रही मामले की जांच

    By Shivam Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 04:58 PM (IST)

    कानपुर के अरौल में बेटे-बहू के विवाद में थाने गए बुजुर्ग शिवरतन लाल की तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। पारिवारिक विवाद के चलते पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने बुलाया था, जहाँ शिवरतन लाल भी मौजूद थे। अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया, आशंका है कि उनकी मौत हृदय गति रुकने से हुई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, कानपुर। अरौल के हरीगंज गांव में बेटे बहू के बीच चल रहे विवाद में साथ में थाने पहुंचे बुजुर्ग की तबीयत बिगड़ गई। स्वजन बुजुर्ग को सीएचसी ले गए। जहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

    आंकिन के मजरा हरीगंज निवासी 65 वर्षीय शिवरतन लाल पुत्र स्व. मोहनलाल जल निगम से सेवानिवृत थे। बेटे राहुल ने बताया कि उसका पत्नी मोनी से घरेलू विवाद चल रहा है। इसके चलते पत्नी चार माह से मायके में रह रही है। पत्नी द्वारा पुलिस से शिकायत करने पर मंगलवार को पुलिस ने दोनों पक्षों को अरौल थाने में बुलाया था।

    पिता शिवरतन लाल भी उसके साथ थाने गए थे। वहां उनकी तबीयत बिगड़ गई। स्वजन अपनी निजी गाड़ी से बुजुर्ग को बिल्हौर सीएचसी ले गए। जहां परीक्षण के बाद डाक्टरों ने बुजुर्ग को मृत घोषित कर दिया। स्वजन बुजुर्ग का शव लेकर अपने घर चले गए।

    सीएचसी अधीक्षक डा. धर्मेंद्र राजपूत ने बताया कि बुजुर्ग की हृदय गति रूकने से मौत होने की आशंका प्रतीत हो रही है। इंस्पेक्टर जनार्दन सिंह यादव ने बताया कि महिला की शिकायत पर पति-पत्नी को पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया था।

    युवक के साथ उसके पिता भी पहुंचे थे। तबीयत बिगड़ने पर स्वजन बुजुर्ग को उपचार के लिए ले गए। जहां उनकी मौत हो गई। तहरीर मिलने पर जांचकर कार्रवाई की जाएगी।