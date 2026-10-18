कानपुर में ई-बसों का ग्रामीण विस्तार, बिंदकी, बिल्हौर, बिठूर तक पहुंचेगी सेवा

जागरण संवाददाता, कानपुर। मुख्यमंत्री की ओर से 300 नई ई-बसों के संचालन की घोषणा के बाद प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। ई-बसों को शहर के साथ नगर निगम सीमा से बाहर ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों तक चलाने की रूपरेखा तैयार की जा रही है। प्रस्तावित क्षेत्रों में बिंदकी, बिल्हौर, घाटमपुर, बिठूर, जहानाबाद और कानपुर देहात शामिल हैं।



फिलहाल ई-बसों को नगर निगम सीमा से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं है। प्रबंधन बाहरी क्षेत्रों के लिए नए रूट चिह्नित कर रहा है। विस्तृत रूट चार्ट तैयार होने के बाद मंजूरी के लिए नगर विकास विभाग को प्रस्ताव भेजा जाएगा। शासन से अनुमति मिलने पर इन क्षेत्रों के निवासियों को वातानुकूलित और पर्यावरण अनुकूल बस सेवा उपलब्ध होगी।



300 नई बसों को बेड़े में शामिल करने से पहले उनके रख-रखाव और चार्जिंग के लिए जरूरी बुनियादी ढांचा तैयार किया जा रहा है। जिला प्रशासन और परिवहन निगम की संयुक्त टीमें नए डिपो के लिए सरकारी जमीन तलाश रही हैं। कोपरगंज में आठ एकड़ जमीन बस डिपो के लिए चिह्नित की गई है। मंधना और चकेरी एयरपोर्ट रोड के पास भी नए चार्जिंग डिपो बनाने की तैयारी है।

जमीन तय होने के बाद चार्जिंग स्टेशन और मेंटेनेंस यार्ड बनाए जाएंगे। बिल्हौर, घाटमपुर, बिंदकी, जहानाबाद, बिठूर और कानपुर देहात से रोज हजारों छात्र, नौकरीपेशा लोग और व्यापारी काम के लिए कानपुर आते हैं। बिंदकी से कानपुर आने वाले मार्ग पर तेंदुली, पहरवापुर, चौडगरा और औंग गांवों के लोगों को भी सुविधा मिलेगी।