कानपुर में दुर्गा पूजा: 243 साल पहले बंगाली परिवार ने सजाया था माता का दरबार, पंडालों में ब्रिटिश काल का इतिहास

जागरण संवाददाता, कानपुर। शहर में 243 साल पहले नवरात्र में बंगाली संस्कृति के अनुसार दुर्गापूजा आयोजन शुरू हुए जो आज भव्य स्वरूप ले चुके हैं। दुर्गा पूजा पंडालों का इतिहास ब्रिटिश काल का माना जाता है।

बताते हैं कि वर्ष 1783 में ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर में कृष्णचंद्र मजूमदार का परिवार बंगाल से शहर आया था। जिस जगह इस परिवार ने अपना ठिकाना बनाया, वह क्षेत्र बंगाली मोहाल कहलाया। इसी परिवार ने नवरात्र में देवी पूजन की बंगाली संस्कृति की नींव डाली।

अब शहर में 372 दुर्गा पंडाल सजाए जा रहे हैं। मालरोड स्थित एबी विद्यालय, डीएवी लान, मोतीझील, चकेरी के कालीबाड़ी मंदिर, शास्त्री नगर, किदवई नगर, फूलबाग, श्याम नगर, अरमापुर, ओईएफ, कृष्णा नगर में देवी पंडालों में भक्ति की अलख जगेगी। यहां ढाक की थाप पर धुनुची (बंगाली धूपदान ) नृत्य आध्यात्मिक वैभव की झलक बिखेरेगा।

मुख्य बिंदु- 372 स्थानों पर सजाए जा रहे हैं दुर्गा पूजा के पंडाल

12 फीट की प्रतिमा बनवा रहे एबी विद्यालय में कोलकाता की मिट्टी से

1864 में माल रोड एबी विद्यालय में दुर्गा पूजा शुरू हुई थी

1964 से चकेरी स्थित काली बाड़ी मंदिर में हो रहे हैं आयोजन

21 अक्टूबर को होगा बंगाली समाज का सिंदूर खेला बारवारी दुर्गा पूजा समिति हर वर्ष की तरह एबी विद्यालय में पंडाल सजाएगी। यहां 1864 में पहली बार 12 दोस्तों ने देवी पूजन की शुरुआत की थी। समिति के सचिव अवीक घोष ने बताया कि कोलकाता से मंगाई गई मिट्टी से मां की 12 फीट की प्रतिमा बनवाई जा रही है। श्री श्री चकेरी काली बाड़ी में 62वां दुर्गा पूजा महोत्सव मनाया जाएगा।

दीपांकर भट्टाचार्य ने बताया कि पश्चिम बंगाल के कारीगर पंडाल तैयार कर रहे हैं। मां की प्रतिमा में प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल हो रहा है। सार्वजनिन दुर्गा पूजा कमेटी अरमापुर इस्टेट में 13 फुट की महिषासुर मर्दन करते हुए प्रतिमा होगी। 19 को धुनुची नृत्य विशेष आकर्षक होगा।

कोरोनाकाल से बंद ओईएफ नवशक्ति दुर्गा पूजा समिति की दुर्गा पूजा इस बार फिर ओइएफ स्टेडियम में होगी। योगेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि पंडाल में आत्मनिर्भर भारत की थीम रहेगी। स्क्रीन पर बुलेट प्रूफ जैकेट, सेना की यूनीफार्म और टेंट के बारे में जानकारी दी जाएगी।