भौंती-रूमा एलीवेटेड हाईवे पर डंपर ने लोडर को मारी टक्कर, बिखरे टमाटर लूटने पर टूट पड़ी भीड़, और फिर...

जागरण संवाददाता, कानपुर। भौंती-रूमा एलीवेटेड हाईवे पर श्यामनगर के पास मंगलवार तड़के टमाटर लेकर जा रहा लोडर वाहन पिकअप तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से पलट गया। उसमें रखे टमाटर सड़क पर फैल गए। पिकअप मालिक व उसका साथी केबिन में ही फंस गए। हाईवे से गुजर रहे लोग घायलों को निकालने में मदद करने के बजाय टमाटर लूटने में जुट गए। आधे घंटे बाद पहुंचे दमकल कर्मियों ने कटर से केबिन काटा व एक घंटे की मशक्कत के बाद दोनों को सकुशल बाहर निकाला।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस बीच राहगीरों ने दोनों के रुपये और मोबाइल फोन भी पार कर दिए।गोंडा निवासी कृष्णदयाल मिश्रा अपनी पिकअप किराये पर चलवाते हैं। पड़ोस के गांव का सोनू गाड़ी चलाता है। कृष्णदयाल ने बताया कि सोमवार देर रात उन्होंने झांसी के शिवपुरी स्थित मंडी से लखनऊ के कृष्ण कन्हैया एंड संस ट्रेडर्स का टमाटर लादा, जिसे लखनऊ मंडी लेकर जा रहे थे। गाड़ी सोनू चला रहा था, जबकि वह व उनका साथी शुभम बगल में बैठे थे।