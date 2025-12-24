भौंती-रूमा एलीवेटेड हाईवे पर डंपर ने लोडर को मारी टक्कर, बिखरे टमाटर लूटने पर टूट पड़ी भीड़, और फिर...
भौंती-रूमा एलीवेटेड हाईवे पर श्यामनगर के पास टमाटर लोड लोडर वाहन पिकअप तेज रफ्तार डंपर से टकराकर पलट गया। टमाटर सड़क पर फैल गए और पिकअप में फंस ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, कानपुर। भौंती-रूमा एलीवेटेड हाईवे पर श्यामनगर के पास मंगलवार तड़के टमाटर लेकर जा रहा लोडर वाहन पिकअप तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से पलट गया। उसमें रखे टमाटर सड़क पर फैल गए। पिकअप मालिक व उसका साथी केबिन में ही फंस गए। हाईवे से गुजर रहे लोग घायलों को निकालने में मदद करने के बजाय टमाटर लूटने में जुट गए। आधे घंटे बाद पहुंचे दमकल कर्मियों ने कटर से केबिन काटा व एक घंटे की मशक्कत के बाद दोनों को सकुशल बाहर निकाला।
इस बीच राहगीरों ने दोनों के रुपये और मोबाइल फोन भी पार कर दिए।गोंडा निवासी कृष्णदयाल मिश्रा अपनी पिकअप किराये पर चलवाते हैं। पड़ोस के गांव का सोनू गाड़ी चलाता है। कृष्णदयाल ने बताया कि सोमवार देर रात उन्होंने झांसी के शिवपुरी स्थित मंडी से लखनऊ के कृष्ण कन्हैया एंड संस ट्रेडर्स का टमाटर लादा, जिसे लखनऊ मंडी लेकर जा रहे थे। गाड़ी सोनू चला रहा था, जबकि वह व उनका साथी शुभम बगल में बैठे थे।
सुबह करीब पांच बजे प्रताप होटल से आगे बढ़ने पर पीछे से आए तेज रफ्तार डंपर ने टक्कर मारी। इससे अनियंत्रित होकर पिकअप पलट गई। चालक खिड़की से निकल गया, जबकि बाकी दोनों क्षतिग्रस्त केबिन में फंस गए।
शुभम के पैर में, जबकि पिकअप मालिक के शरीर के अन्य हिस्सों में चोट आई है। नौबस्ता थाना प्रभारी बहादुर सिंह ने बताया कि दमकल टीम ने केबिन काट कर दोनों को सकुशल बाहर निकाला। आरोपित डंपर चालक की तलाश की जा रही है।
