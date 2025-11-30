कानपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, डी-टू गैंग का शूटर और हिस्ट्रीशीटर एजाजुद्दीन उर्फ सबलू गिरफ्तार

जागरण संवाददाता,कानपुर। डी-टू गैंग के शूटर और हिस्ट्रीशीटर एजाजुद्दीन उर्फ सबलू को रविवार सुबह अनवरगंज और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने डिप्टी का पड़ाव के पास से गिरफ्तार कर लिया। उसने अपने साथियाें के साथ जेल से रहनुमा बानो से पांच लाख रुपये की रंगदारी की मांग की थी।

पति मो.नावेद को हिस्ट्रीशीटर के चंगुल से बचाने के लिए महिला ने सबलू के गुर्गे को एक लाख रुपये दे दिये। बात से मुकरने व और पैसाें की मांग पर पीड़िता ने हिस्ट्रीशीटर समेत उसके गुर्गों पर अनवरगंज थाने में 16 नवंबर को मुकदमा दर्ज कराया था।

मामले में पुलिस ने गुंडा टैक्स वसूलने वाले आरोपित इरफान चूड़ी वाले को सोमवार को गिरफ्तार कर उसकी दहशत कम करने के लिए क्षेत्र में पैदल घुमाकर जुलूस निकाला था। बांसमंडी निवासी रहनुमा बानो की तहरीर के मुताबिक हिस्ट्रीशीटर एजाजुद्दीन उर्फ सबलू पर जानलेवा हमला हुआ था। मामले में हिस्ट्रीशीटर ने उसके पति मो. नावेद से रुपये ऐंठने की नीयत से उनका नाम साजिशन लिखवा दिया था। पति के जेल जाने के कुछ दिन बाद रंगदारी के मामले में सबलू को भी पुलिस ने जेल भेज दिया था।

जेल में मुलाकात के दौरान हिस्ट्रीशीटर सबलू ने उसके पति से कहा कि जमानत करवानी है तो पांच लाख रुपये दे देना, नहीं तो जमानत नहीं होने देंगे। अगर हो भी गई जमानत तो बाहर आने पर जान से मार दूंगा। पति ने डर के मारे एक लाख पहले और बाकी 4 लाख रुपये जेल के बाहर आने की हामी भर दी। जेल में मिलाई के दौरान पति ने यह बात बताई।

फिर जैसे-तैसे पैसों का इंतजाम कर देवर सकलैन को पूरी बात बताई। इसके बाद हिस्ट्रीशीटर के गुर्गे लगातार फोन कर पैसों की मांग करने लगे थे। जिसके बाद पुलिस ने सबलू के साथी इरफान चूड़ी को गिरफ्तार कर पैदल जुलूस निकाला था।