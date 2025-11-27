कानपुर में नशेबाज युवक का हाईवोल्टेज ड्रामा: 150 फीट ऊंचे हाईटेंशन लाइन के पोल पर चढ़कर घंटों किया हंगामा
कानपुर में एक नशेड़ी युवक ने हाईटेंशन लाइन के 150 फीट ऊंचे पोल पर चढ़कर घंटों तक तमाशा किया। पुलिस ने उसे नीचे उतारने की कोशिश की, पर वह नहीं माना। इस घटना को देखने के लिए घटनास्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई।
संवाद सहयोगी, जागरण कानपुर। सेन पश्चिम पारा के इमलीपुर गांव में बुधवार शाम शराब पीने से रोकने पर नशे में धुत युवक करीब 150 फीट ऊंचे हाईटेंशन लाइन के पोल पर चढ़ गया। पुलिस ने बिजली विभाग के अधिकारियों से बात कर आपूर्ति बंद कराई।
पुलिस के काफी समझाने पर डेढ़ घंटे बाद युवक पोल से नीचे उतरा। एक साल पहले पुलिस ने चोरी के एक मामले में उसे जेल भेजा था। इमलीपुर गांव निवासी 25 वर्षीय युवक गुड्डू उर्फ इशू वर्ष बुधवार शाम शराब के नशे में पिता से नाराज होकर गांव के बाहर से निकली 400 केवी झांसी हाईटेंशन लाइन के 150 फीट ऊंचे पोल पर चढ़ गया।
ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने पहले बिजली विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर आपूर्ति बंद कराई। इसके बाद पोल के नीचे गांव के संभ्रांत लोगों के साथ खड़े होकर युवक को समझाया। नशे में धुत युवक ने पोल की आधी ऊंचाई तक पहुंचकर तार को पकड़ लिया।
आपूर्ति बंद होने से उसे करंट नहीं लगा। इसके बाद वह पोल पर आगे चोटी तक पहुंचकर खड़ा हो गया। जहां से बार-बार आत्महत्या करने की धमकी देने लगा। पुलिस ने उसे बहला-फुसलाकर डेढ़ घंटे बाद नीचे उतार लिया। पिता रामबालक ने बताया कि शराब पीने से मना करने पर झगड़ा करने के बाद वह घर से निकल आया और हाईटेंशन लाइन के पोल पर चढ़कर हंगामा करने लगा।
थाना प्रभारी प्रदीप सिंह ने बताया कि युवक शराब का लती है। बीते वर्ष चोरी के मामले में चार आरोपितों के साथ जेल भेजा गया था। कुछ माह पहले जमानत पर जेल से बाहर आया है। युवक से पूछताछ कर स्वजन के सिपुर्द कर दिया गया है।
