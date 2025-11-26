कानपुर में डॉक्टर और पैथोलॉजी मैनेजर हुए साइबर ठगी का शिकार, नामी कंपनी का फर्जी एप डाउनलोड कराकर ठगे 5 करोड़

जागरण संवाददाता, कानपुर। साइबर ठगों ने शेयर मार्केट में निवेश पर ज्यादा लाभ का लालच देकर दो डॉक्टरों व पैथोलॉजी मैनेजर को अपने जाल में फंसाया और पांच करोड़ रुपये ठग लिए। ठगी की रकम राजस्थान और गुजरात के छह बैंकों में ट्रांसफर हुई है। पीड़ितों ने साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज कराया।

आजाद नगर निवासी डॉक्टर ने बताया कि तीन सितंबर 2025 को वाट्सएप नंबर पर काल आई थी। फोन करने वाले ने खुद को सेबी पंजीकृत शेयर मार्केट का सलाहकार बताया और कहा कि उनकी कंपनी शेयर मार्केट में 10-15 प्रतिशत कम दाम पर शेयर व आइपीओ उपलब्ध कराती है।

उसने उन्हें एक वाट्सएप ग्रुप लंच क्लब एच49 से जोड़ा। उसमें शेयर मार्केटिंग के टिप्स बताए जाते थे। कुछ दिन बाद फिर फोन आया कि वह वेंचुरा ट्रेडिंग एप से शेयर ट्रेडिंग करेंगे तो ज्यादा लाभ मिलेगा। उन्हें एक लिंक भेजा गया। लिंक खोल एप डाउनलोड किया और डेढ़ माह में 3,30,40,000 रुपये निवेश किए। हालांकि 80 लाख उन्हें वापस भी मिले लेकिन 11 नवंबर को बताया गया कि आर अमरनाथ इनसाइडर ट्रेडिंग में गिरफ्तार हुए हैं।

उन पर 100 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। वेंचुरा एप पर भी 20 प्रतिशत जुर्माना लगा है। उनके ट्रेडिंग खाते फ्रीज होंगे, तब ठगी का अहसास हुआ। ठगों ने उनके लगभग ढाई करोड़ रुपये हड़पे हैं। डॉक्टर के अनुसार इसी तरह से उनकी पैथोलॉजी के टेक्निकल मैनेजर से भी साइबर ठगों ने अक्टूबर 2025 से जाल में फंसा शेयर मार्केट में ट्रेडिंग का झांसा देकर 1,37, 99,000 रुपये की ठगी की गई।