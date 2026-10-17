कानपुर में मतदाता सूची पुनरीक्षण: बीएलए एक दिन में भरवा सकेंगे 10 फार्म,भाजपा-सपा बूथों में दिखी सक्रिय

जागरण संवाददाता, कानपुर। मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान को लेकर शनिवार को शहर में राजनीतिक दलों की सक्रियता नजर आई। नए मतदाताओं का नाम जुड़वाने से लेकर अपात्र नामों पर आपत्ति और मतदाता सूची में त्रुटियों को दुरुस्त कराने के लिए भाजपा और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मैदान में उतरे।

बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) ने मतदान केंद्रों पर पहुंचकर फार्म-6, 7 और 8 की प्रक्रिया का जायजा लिया, वहीं घर-घर संपर्क कर पात्र मतदाताओं को पंजीकरण के लिए प्रेरित किया गया। जिले के सभी 3770 मतदेय स्थलों पर शनिवार को विशेष शिविर लगाए गए।



निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बीएलए एक दिन में अधिकतम 10 फार्म-6, 7 और 8 बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) को उपलब्ध करा सकेंगे। दावा-आपत्ति अवधि के दौरान किसी बीएलए की ओर से 30 से अधिक फार्म जमा किए जाने पर उनका पुनः सत्यापन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अथवा सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी स्वयं करेंगे।