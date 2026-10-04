कानपुर मंडल ओपीडी समय-सारणी: उर्सुला, उन्नाव, इटावा समेत 13 जिलों के अस्पतालों में आज कौन से डॉक्टर बैठेंगे? देखें लिस्ट

सोमवार की ओपीडी समय-सारणी (OPD Schedule)
नोट: ओपीडी के समय और डाक्टरों की उपस्थिति में अपरिहार्य कारणों से परिवर्तन हो सकता है।
1. कानपुर
समय: सुबह 09:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक
|अस्पताल / विभाग
|चिकित्सक (Doctors)
|मेडिसिन विभाग
|डा. जेएस कुशवाहा, डा. विशाल कुमार गुप्ता, डा. आरके वर्मा
|सर्जरी विभाग
|डा. जीडी यादव, डा. विनय कुमार, डा. प्रियेश शुक्ला, डा. अभिनव सेंगर
|हड्डी रोग विभाग
|डा. संजय कुमार, डा. वैभव अधौलिया, डा. श्रीकांत
|मनोरोग विभाग
|डा. धनंजय चौधरी
|नाक, कान और गला रोग (ENT)
|डा. एसके कनौजिया
|त्वचा रोग विभाग
|डा. डीपी शिवहरे
|बाल रोग विभाग
|डा. अरुण कुमार आर्या, डा. आराधना गुप्ता
|दंत रोग विभाग
|डा. पंकज श्रीवास्तव
|नेत्र रोग विभाग
|डा. परवेज खान
|सुपर स्पेशियलिटी ब्लाक : जीएसवीएसएस पीजीआइ
|नेफ्रोलाजी विभाग
|डा. समीर गोविल
|न्यूरोलाजी विभाग
|डा. आलोक वर्मा, डा. निखिल कुमार, डा. प्रियंका
|न्यूरो सर्जरी विभाग
|डा. मनीष सिंह, डा. क्षितिज सिन्हा, डा. आंचल दत्ता
|गैस्ट्रो मेडिसिन विभाग
|डा. ध्रुव ठाकुर
|इंडोक्राइनोलाजी विभाग
|डा. रिचा गिरि
|यूरोलाजी विभाग
|डा. राकेश गुप्ता
|पेन मेडिसिन विभाग
|डा. चंद्रशेखर
|उर्सुला अस्पताल
|फिजिशियन
|डा. शैलेंद्र तिवारी, डा. अमित कनौजिया, डा. आरके सिंह
|सर्जन
|डा. प्रशांत मिश्रा
|ईएनटी (ENT)
|डा. राजेश वर्मा
|नेत्र रोग विभाग
|डा. अजय कुमार
|आर्थोपेडिक
|डा. आशीष मिश्रा
|बाल रोग
|डा. कैलाश
|त्वचा रोग
|डा. रत्नेश प्रभाकर
|मनोरोग
|डा. चिरंजीव
|हृदय रोग संस्थान
|कार्डियोलाजी मेडिसिन विभाग
|डा. एसके सिन्हा, डा. मुकेश झा, डा. प्रवीण शुक्ला
|कार्डियक सर्जरी विभाग
|डा. राकेश कुमार वर्मा, डा. सौरभ कुमार गौड़
|मुरारी लाल चेस्ट चिकित्सालय
|चेस्ट रोग विशेषज्ञ
|डा. लक्ष्मी
|कांशीराम चिकित्सालय
|बाल रोग
|डा. संतोष श्रीवास्तव
|सर्जरी
|डा. बसंत लाल
|नेत्र रोग
|डा. सोमनाथ डे
|नाक, कान और गला
|डा. अतुल सचान
|हड्डी रोग
|डा. जेपी गुप्ता, डा. अभिषेक शुक्ला, डा. एसपी कटियार
2. कानपुर देहात
समय: सुबह 08:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक
मेडिकल कालेज शिकायत नंबर: 9506502480
|विभाग
|चिकित्सक (Doctors)
|मेडिसिन
|डा. प्रतीक सक्सेना, डा. आराधना सिंह
|नाक, कान, गला
|डा. आरके चौबे, डा. अनुज शुक्ला
|स्त्री एवं प्रसूति रोग
|डा. सविता साहू
|हड्डी रोग
|डा. राम कुमार गौतम
|बाल रोग
|डा. अमर चंद्र गुप्ता
|नेत्र रोग
|डा. जयवर्धन
|त्वचा रोग
|डा. प्रसून सचान
|मनोचिकित्सा
|डा. धर्मवीर चौधरी
|सर्जरी
|डा. जसवीर
|दंत रोग
|डा. रूबी द्विवेदी
3. उन्नाव
समय: सुबह 08:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक
संपर्क नंबर:
सीएमओ उन्नाव: 8005192700 | सीएमएस पुरुष जिला अस्पताल: 8005192800 | सीएमएस महिला जिला अस्पताल: 8318233993
|अस्पताल / विभाग
|चिकित्सक (Doctors)
|जिला पुरुष अस्पताल
|नाक, कान और गला रोग
|डा. निरुपम अवस्थी
|मेडिसिन (फिजीशियन)
|डा. कौशलेंद्र प्रकाश, डा. जय सिंह
|बालरोग विशेषज्ञ
|डा. बृज कुमार, डा. अमित श्रीवस्तव
|नेत्ररोग विभाग
|डा. फैजल जुबेर, डा. संजीव कुमार
|सर्जरी विभाग (सर्जन)
|डा. संजय वर्मा
|पेस्ट रोग फिजीशियन
|डा. शोभित अग्निहोत्री
|हड्डी रोग विभाग
|डा. घनश्याम साजिदा, डा. विकास सचान, डा. मनीष चौरसिया, डा. मनोज कुमार
|त्वचारोग विभाग
|डा. प्रियंका श्रीवास्तव
|दंत रोग विभाग
|डा. अमरेश कुमार
|एनसीडी क्लीनिक
|डा. अमित तिवारी
|फीवर क्लीनिक
|डा. सत्येंद्र
|मानसिक रोग विभाग
|डा. विकास दीक्षित
|जिला महिला अस्पताल
|स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग
|डा. रेनू
4. फतेहपुर
समय: सुबह 08:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक
|अस्पताल / विभाग
|चिकित्सक (Doctors)
|मेडिकल कालेज
|मेडिसिन
|डा. संतोष कुमार, शुभम
|नाक, कान, गला
|डा. तरुण, डा. अभिनव
|स्त्री एवं प्रसूति रोग
|डा. रोशनी गुप्ता, डा. अंजली, डा. मोनिका
|हड्डी रोग
|डा. सुजीत कुमार सिंह, डा. अजैया, डा. श्वेताब पांडेय
|बाल रोग
|डा. नवीन कुमार, डा. शिवगोपाल
|नेत्र रोग
|डा. जितेंद्र कुमार, डा. नुपुर श्रीवास्तव
|त्वचा रोग
|डा. रुबीना बानो, डा. सोनम सचान
|फुफ्फुसीय चिकित्सा
|डा. साक्षी दुबे
|कार्डियोलाजी
|डा. अनुराग गुप्ता
|मनोचिकित्सा
|डा. संदीप कुमार, डा. ऋचा पांडेय
|जिला अस्पताल
|जनरल सर्जन
|डा. संतोष
|जनरल फिजीशियन
|डा. तापस त्रिपाठी, डा. डीके वर्मा
|नाक, कान व गला रोग
|डा. अभिनव, डा. नवीन
|वरिष्ठ परामर्शदाता
|डा. एनके सक्सेना
|फिजीशियन
|डा. अभिषेक सिंह, डा. आरबी सिंह
|बाल रोग विशेषज्ञ
|डा. मूलचंद
|नेत्र रोग विशेषज्ञ
|डा. आदर्श
|हड्डी रोग विशेषज्ञ
|डा. सुधीर कुमार, डा. नितिन
|चर्म रोग विशेषज्ञ
|डा. सोनम सचान
5. उरई
समय: सुबह 08:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक
संपर्क नंबर:
जिला अस्पताल सीएमएस: 9415532973 | सीएमएस राजकीय मेडिकल कालेज: 9454369390
|अस्पताल / विभाग
|चिकित्सक (Doctors)
|जिला चिकित्सालय
|सर्जरी विभाग
|डा. रंजीत सिंह परिहार
|बाल रोग विभाग
|डा. विनय अग्रवाल, डा. एसपी सिंह, डा. संजीव अग्रवाल
|अस्थि रोग विभाग
|डा. दीपक आर्या, डा. शक्ति मिश्रा
|जनरल मेडिसिन
|डा. शिवेश वर्मा, डा. अनुपम मिश्रा
|दंत रोग विभाग
|डा. गरिमा तिवारी
|नाक, कान, गला रोग विभाग
|डा. बीपी सिंह
|नेत्र विभाग (जिला नेत्र चिकित्सालय)
|डा. एके पांडेय
|राजकीय मेडिकल कालेज
|जनरल मेडिसिन
|डा. जीतम सिंह, डा. वीरेंद्र गुप्ता
|अस्थि रोग विभाग
|डा. सिद्धार्थ अग्रवाल
|सर्जरी विभाग
|डा. सुधांशु शर्मा
|प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग
|डा. एंजिला यादव
|बाल रोग विभाग
|डा. दिव्या पिपरिया, डा. संतोष कुमार
|मनोरोग विभाग
|डा. प्रवीन सचान, डा. आयुषी द्विवेदी
|दंत रोग विभाग
|डा. हरमूर्ति सिंह
|नेत्र रोग विभाग
|डा. सूर्यप्रकाश शुक्ला, डा. रूबी बाला
|नाक, कान, गला रोग विभाग
|डा. एसके राठौर, डा. प्रियंका सिंह
|चर्म रोग विभाग
|डा. कुलदीप वर्मा
|टीबी एंड चेस्ट विभाग
|डा. मोहन मातृया
6. कन्नौज
समय: सुबह 08:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक
संपर्क नंबर:
सीएमएस राजकीय मेडिकल कालेज तिर्वा (डा. दिलीप सिंह): 9415487268 | सीएमएस जसौली (डा. गोपाल नारायण द्विवेदी): 9454455303
|अस्पताल / कक्ष सं. / विभाग
|चिकित्सक (Doctors)
|राजकीय मेडिकल कालेज, तिर्वा
|जनरल मेडिसिन
|डा. साजिद, डा. इंद्रजीत सिंह
|जनरल सर्जरी
|डा. इमरान अली
|अस्थि रोग
|डा. अंबर बरयानी
|बाल रोग
|डा. मनाली तिवारी, डा. सोनेंद्र कुमार
|प्रसूति रोग
|डा. शशि शुक्ला, डा. मीनाक्षी शुक्ला
|नाक-कान-गला
|डा. नितिन कुमार
|मानसिक रोग
|डा. विवेक कुमार
|दंत रोग
|डा. हर्षिता गौतम
|नेत्र रोग
|डा. जटाशंकर, डा. करिश्मा
|त्वचा रोग
|डा. गौरव पालीवाल
|जिला अस्पताल, जसौली
|कक्ष 2 (हड्डी रोग)
|डा. सूरज कुमार
|कक्ष 3 (फिजीशियन)
|डा. चितरंजन
|कक्ष 4
|डा. निकेतन सक्सेना
|कक्ष 12 (ईएनटी)
|डा. मोनिका सचान, डा. शैलेंद्र कुमार
|कक्ष 13 (बाल रोग)
|डा. मोहित शंकर, डा. अरुण कुमार
|कक्ष 19 (दंत रोग)
|डा. अरविंद
|कक्ष 20 (नेत्र रोग)
|डा. अर्जुन सिंह सारंग, डा. केबी गौतम
|कक्ष 26 (सर्जन)
|डा. अशोक प्रियदर्शी, डा. शरीफ अहमद
|कक्ष 27 (मनोरोग विभाग)
|डा. स्वाति कटियार
|कक्ष 28 (फिजीशियन)
|डा. भूपेश कुमार पपने
|महिला विंग कक्ष 2 (फिजीशियन)
|डा. मनप्रीत कौर, डा. एके जाटव
|महिला विंग कक्ष 3
|डा. आंचल, डा. निधि
7. फर्रुखाबाद
समय: सुबह 08:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक
|विभाग (डा. राममनोहर लोहिया जिला अस्पताल)
|चिकित्सक (Doctors)
|जनरल सर्जन
|डा. रोहित तिवारी
|फिजीशियन
|डा. अवनीश अग्निहोत्री, डा. दीपक वर्मा, डा. प्रज्ञा मिश्रा
|बाल रोग विशेषज्ञ
|डा. अनूप दीक्षित
|नेत्र रोग विशेषज्ञ
|डा. मेघा सक्सेना
|हड्डी रोग विशेषज्ञ
|डा. ऋषिकांत वर्मा
|ह्रदय रोग विशेषज्ञ
|डा. मनोज पांडेय
|चेस्ट फिजीशियन
|डा. अंकित मिश्रा
|नाक-कान-गला रोग विशेषज्ञ
|डा. नवनीत कुमार
|पैथोलाजिस्ट
|डा. जय सिंह
|माइक्रोबायोलिस्ट
|डा. प्रवीन कुमार
|दंत रोग विशेषज्ञ
|डा. मोनिका कटियार, डा. श्रेय खंडूजा
8. औरैया
समय: सुबह 08:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक
|विभाग (जिला अस्पताल)
|चिकित्सक (Doctors)
|बाल रोग विशेषज्ञ
|डा. पंकज कुमार
|नाक कान गला रोग विशेषज्ञ
|डा. मनोज कुमार
|नेत्र रोग विशेषज्ञ
|डा. राम प्रकाश
|स्त्री रोग विशेषज्ञ
|डा. मंजू सचान
|दंत रोग विशेषज्ञ
|डा. मोहित गहोई
|चेस्ट फिजिशियन
|उपलब्ध नहीं
|मनोरोग विशेषज्ञ
|उपलब्ध नहीं
|हड्डी रोग विशेषज्ञ
|उपलब्ध नहीं
|जनरल सर्जन
|उपलब्ध नहीं
9. चित्रकूट
समय: सुबह 08:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक
सीएमएस (डा. शैलेंद्र कुमार): 8005192745
|विभाग (जिला अस्पताल)
|चिकित्सक (Doctors)
|जनरल सर्जन
|डा. साकिब अनवर
|फिजिशियन / जनरल फिजिशियन
|डा. सुजीत सिंह, डा. ऋषि कुमार, डा. आरबी लाल, डा. कन्हैया कुमार
|नाक कान गला विशेषज्ञ
|डा. राम नरेश राजपूत
|बाल रोग विशेषज्ञ
|डा. एचसी अग्रवाल, डा. एके सिंह, डा. नरेंद्र मौर्य, डा. शेफाली गुप्ता
|नेत्र रोग विशेषज्ञ
|डा. रमेश कुमार भारती, डा. अरुण कुमार
|हड्डी रोग विशेषज्ञ
|डा. एके मोहन
|स्त्री रोग विशेषज्ञ
|डा. रफीक अंसारी
|दंत रोग विशेषज्ञ
|डा. राजीव पाल
|गैर संचारी रोग विशेषज्ञ
|डा. भास्कर सिंह
10. महोबा
समय: सुबह 08:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक
सीएमएस का मोबाइल नंबर: 9648537714
|विभाग (जिला अस्पताल)
|चिकित्सक (Doctors)
|मनोरोग विभाग
|काउंसर मनोचिकित्सक प्रेमदास, अंकिता गुप्ता
|नाक, कान और गला रोग विभाग
|डा. नरेंद्र राजपूत
|मेडिसिन
|डा. राजेश भट्ट, डा. पंकज, डा. गुलशेर
|बाल रोग विभाग
|डा. गोपाल प्रसाद
|सर्जन विभाग
|डा. राहुल कुमार
|हड्डी रोग विभाग
|डा. हेमेंद्र
|नेत्र रोग विभाग
|डा. डीके राय
11. इटावा
समय: सुबह 08:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक
|अस्पताल / विभाग
|चिकित्सक (Doctors)
|बाबा भीमराव आंबेडकर जिला अस्पताल
|जनरल मेडिसिन
|डा. जितेंद्र चौधरी, डा. शांतनु निगम, डा. सौरभ यादव
|श्वसन ओपीडी (चेस्ट)
|डा. विकास राजपूत
|बालरोग विभाग
|डा. शादाब आलम, डा. पुष्पेंद्र यादव
|जनरल सर्जन
|डा. पीयूष तिवारी, डा. एसएस गुप्ता
|दंतरोग विभाग
|डा. अतुल कुलकर्णी, डा. रितु शर्मा, डा. प्रिया
|नाक, कान, गला रोग
|डा. राहुल आनंद, डा. जेपी चौधरी
|उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विवि. सैफई अस्पताल
|जनरल मेडिसिन / शुगर केयर क्लीनिक
|डा. मनोज कुमार
|नाक, कान, गला रोग
|डा. जितेंद्र प्रताप सिंह चौहान
|त्वचा रोग
|डा. स्वेता एस. कुमार
|स्त्री रोग
|डा. कल्पना, डा. शालिनी
|ब्रेस्ट क्लीनिक
|डा. रिझिन सूरज
|न्यूरोलाजी
|डा. रमाकांत यादव
|न्यूरोसर्जरी
|डा. सजग कुमार गुप्ता
|नेत्र रोग
|डा. रवि रंजन
|हड्डी रोग
|डा. प्रदीप कुमार गुप्ता
|मनोरोग
|डा. अरुण कुमार मिश्रा
|नींद संबंधी समस्या
|डा. कौस्तव कुंडू
|बाल रोग
|डा. दिनेश कुमार
|नवजात शिशु रोग संबंधी
|डा. निशांत शर्मा
|कैंसर ओपीडी
|डा. सिद्धार्थ कुमार
|श्वसन संबंधी मेडिसिन / एलर्जी व इम्यूनोथेरेपी
|डा. आदेश कुमार, डा. नम्रता
|पीरियोडोंटोलाजी
|डा. राजेश कुमार ठाकुर
12. बांदा
समय: जिला अस्पताल - सुबह 08:00 से दोपहर 02:00 बजे तक | मेडिकल कालेज - सुबह 09:00 से दोपहर 03:00 बजे तक
|अस्पताल / विभाग
|चिकित्सक (Doctors)
|जिला अस्पताल
|रेडियोलाजिस्ट
|डा. किशुन कुमार
|सर्जन / जनरल सर्जन
|डा. रामेंद्र कुमार, डा. प्रतीक्षा गुप्ता
|फिजीशियन
|डा. एसडी त्रिपाठी, डा. ह्रदयेश पटेल
|नाक कान गला विशेषज्ञ
|डा. मुकेश कुमार, डा. एमके गुप्ता
|बाल रोग विशेषज्ञ
|डा. राजेंद्र गुप्ता, डा. अशोक राजपूत
|नेत्र रोग विशेषज्ञ
|डा. संपूर्णानंद मिश्रा, सुरुचि वर्मा
|हड्डी रोग विशेषज्ञ
|डा. संदीप सिंह, डा. राजन कौशल
|स्त्री रोग विशेषज्ञ
|डा. सुनीता सिंह
|मनोरोग विशेषज्ञ
|डा. आलोक गुप्ता
|दंत रोग विशेषज्ञ
|डा. प्रसून खरे
|रानी दुर्गावती मेडिकल कालेज अस्पताल
|मेडिसन विभाग
|डा. आकिव फारूकी
|सर्जरी विभाग
|डा. संजय कुमार
|बालरोग विभाग
|डा. अनीता अग्रहरि
|चर्मरोग विभाग
|डा. कुंदन चौहान
|अस्थि रोग विभाग
|डा. मनोज वर्मा
|ईएनटी विभाग
|डा. जितेंद्र यादव
|नेत्र रोग विभाग
|डा. आकाश श्रीवास्तव
|मानसिक रोग विभाग
|डा. हिमांशु सिंह
|टीबी चेस्ट रोग विभाग
|डा. राजकमल सिंह
|दंत रोग विभाग
|डा. निधि गुप्ता
13. हमीरपुर
समय: सुबह 08:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक
|कमरा नंबर & विभाग (जिला अस्पताल)
|चिकित्सक (Doctors)
|कमरा सं. 07 - त्वचा रोग
|डा. अतुल वर्मा
|कमरा सं. 08 - हड्डी रोग
|डा. विपिन राजपूत
|कमरा सं. 101 - जनरल सर्जरी
|डा. महेंद्र सिंह
|कमरा सं. 102 - फिजीशियन
|डा. परमेंद्र प्रजापति
|कमरा सं. 114 - जनरल ओपीडी
|डा. मोहित
|कमरा सं. 115 - नाक, कान व गला
|डा. विकास यादव
|कमरा सं. 116 - दंत रोग
|डा. जीतेंद्र सचान, डा. सुनीता
|कमरा सं. 120 - नेत्र रोग
|डा. सीपी गुप्ता, डा. एके सिंह
|कमरा सं. 122 - मनोरोग
|डा. नीता वर्मा
|कमरा सं. 126 - बाल रोग
|डा. आशुतोष निरंजन
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