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कानपुर मंडल ओपीडी समय-सारणी: उर्सुला, उन्नाव, इटावा समेत 13 जिलों के अस्पतालों में आज कौन से डॉक्टर बैठेंगे? देखें लिस्ट

By Digital Desk Edited By: Anurag Shukla
Published: Sun, 04 Oct 2026 09:22 PM (IST)

कानपुर मंडल और आसपास के 13 जिलों में सोमवार की ओपीडी समय-सारणी जारी की गई है। यह पहल स्वास्थ्य सेवाओं ...और पढ़ें

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  1. कानपुर मंडल और आसपास के जिलों की सोमवार ओपीडी समय-सारणी जारी।

  2. 13 जिलों के अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपस्थिति सुनिश्चित की गई।

  3. स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर व सुलभ बनाने हेतु यह पहल की गई।

जागरण टीम, कानपुर। उत्तर प्रदेश के कानपुर मंडल और आसपास के प्रमुख जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर और सुलभ बनाने के लिए आज सोमवार की ओपीडी (OPD) समय-सारणी जारी कर दी गई है। कानपुर नगर (जीएसवीएम, उर्सुला, कार्डियोलॉजी, कांशीराम), उन्नाव, कानपुर देहात, कन्नौज, जालौन, हमीरपुर, महोबा, फतेहपुर, फर्रूखाबाद, इटावा, बांदा, चित्रकूट और औरैया के जिला अस्पतालों व मेडिकल कॉलेजों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपस्थिति तय की गई है।

 

सोमवार की ओपीडी समय-सारणी (OPD Schedule)

नोट: ओपीडी के समय और डाक्टरों की उपस्थिति में अपरिहार्य कारणों से परिवर्तन हो सकता है।

1. कानपुर

समय: सुबह 09:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक
अस्पताल / विभाग चिकित्सक (Doctors)
मेडिसिन विभाग डा. जेएस कुशवाहा, डा. विशाल कुमार गुप्ता, डा. आरके वर्मा
सर्जरी विभाग डा. जीडी यादव, डा. विनय कुमार, डा. प्रियेश शुक्ला, डा. अभिनव सेंगर
हड्डी रोग विभाग डा. संजय कुमार, डा. वैभव अधौलिया, डा. श्रीकांत
मनोरोग विभाग डा. धनंजय चौधरी
नाक, कान और गला रोग (ENT) डा. एसके कनौजिया
त्वचा रोग विभाग डा. डीपी शिवहरे
बाल रोग विभाग डा. अरुण कुमार आर्या, डा. आराधना गुप्ता
दंत रोग विभाग डा. पंकज श्रीवास्तव
नेत्र रोग विभाग डा. परवेज खान
सुपर स्पेशियलिटी ब्लाक : जीएसवीएसएस पीजीआइ
नेफ्रोलाजी विभाग डा. समीर गोविल
न्यूरोलाजी विभाग डा. आलोक वर्मा, डा. निखिल कुमार, डा. प्रियंका
न्यूरो सर्जरी विभाग डा. मनीष सिंह, डा. क्षितिज सिन्हा, डा. आंचल दत्ता
गैस्ट्रो मेडिसिन विभाग डा. ध्रुव ठाकुर
इंडोक्राइनोलाजी विभाग डा. रिचा गिरि
यूरोलाजी विभाग डा. राकेश गुप्ता
पेन मेडिसिन विभाग डा. चंद्रशेखर
उर्सुला अस्पताल
फिजिशियन डा. शैलेंद्र तिवारी, डा. अमित कनौजिया, डा. आरके सिंह
सर्जन डा. प्रशांत मिश्रा
ईएनटी (ENT) डा. राजेश वर्मा
नेत्र रोग विभाग डा. अजय कुमार
आर्थोपेडिक डा. आशीष मिश्रा
बाल रोग डा. कैलाश
त्वचा रोग डा. रत्नेश प्रभाकर
मनोरोग डा. चिरंजीव
हृदय रोग संस्थान
कार्डियोलाजी मेडिसिन विभाग डा. एसके सिन्हा, डा. मुकेश झा, डा. प्रवीण शुक्ला
कार्डियक सर्जरी विभाग डा. राकेश कुमार वर्मा, डा. सौरभ कुमार गौड़
मुरारी लाल चेस्ट चिकित्सालय
चेस्ट रोग विशेषज्ञ डा. लक्ष्मी
कांशीराम चिकित्सालय
बाल रोग डा. संतोष श्रीवास्तव
सर्जरी डा. बसंत लाल
नेत्र रोग डा. सोमनाथ डे
नाक, कान और गला डा. अतुल सचान
हड्डी रोग डा. जेपी गुप्ता, डा. अभिषेक शुक्ला, डा. एसपी कटियार

2. कानपुर देहात

समय: सुबह 08:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक
मेडिकल कालेज शिकायत नंबर: 9506502480
विभाग चिकित्सक (Doctors)
मेडिसिन डा. प्रतीक सक्सेना, डा. आराधना सिंह
नाक, कान, गला डा. आरके चौबे, डा. अनुज शुक्ला
स्त्री एवं प्रसूति रोग डा. सविता साहू
हड्डी रोग डा. राम कुमार गौतम
बाल रोग डा. अमर चंद्र गुप्ता
नेत्र रोग डा. जयवर्धन
त्वचा रोग डा. प्रसून सचान
मनोचिकित्सा डा. धर्मवीर चौधरी
सर्जरी डा. जसवीर
दंत रोग डा. रूबी द्विवेदी

3. उन्नाव

समय: सुबह 08:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक
संपर्क नंबर:
सीएमओ उन्नाव: 8005192700 | सीएमएस पुरुष जिला अस्पताल: 8005192800 | सीएमएस महिला जिला अस्पताल: 8318233993
अस्पताल / विभाग चिकित्सक (Doctors)
जिला पुरुष अस्पताल
नाक, कान और गला रोग डा. निरुपम अवस्थी
मेडिसिन (फिजीशियन) डा. कौशलेंद्र प्रकाश, डा. जय सिंह
बालरोग विशेषज्ञ डा. बृज कुमार, डा. अमित श्रीवस्तव
नेत्ररोग विभाग डा. फैजल जुबेर, डा. संजीव कुमार
सर्जरी विभाग (सर्जन) डा. संजय वर्मा
पेस्ट रोग फिजीशियन डा. शोभित अग्निहोत्री
हड्डी रोग विभाग डा. घनश्याम साजिदा, डा. विकास सचान, डा. मनीष चौरसिया, डा. मनोज कुमार
त्वचारोग विभाग डा. प्रियंका श्रीवास्तव
दंत रोग विभाग डा. अमरेश कुमार
एनसीडी क्लीनिक डा. अमित तिवारी
फीवर क्लीनिक डा. सत्येंद्र
मानसिक रोग विभाग डा. विकास दीक्षित
जिला महिला अस्पताल
स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग डा. रेनू

4. फतेहपुर

समय: सुबह 08:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक
अस्पताल / विभाग चिकित्सक (Doctors)
मेडिकल कालेज
मेडिसिन डा. संतोष कुमार, शुभम
नाक, कान, गला डा. तरुण, डा. अभिनव
स्त्री एवं प्रसूति रोग डा. रोशनी गुप्ता, डा. अंजली, डा. मोनिका
हड्डी रोग डा. सुजीत कुमार सिंह, डा. अजैया, डा. श्वेताब पांडेय
बाल रोग डा. नवीन कुमार, डा. शिवगोपाल
नेत्र रोग डा. जितेंद्र कुमार, डा. नुपुर श्रीवास्तव
त्वचा रोग डा. रुबीना बानो, डा. सोनम सचान
फुफ्फुसीय चिकित्सा डा. साक्षी दुबे
कार्डियोलाजी डा. अनुराग गुप्ता
मनोचिकित्सा डा. संदीप कुमार, डा. ऋचा पांडेय
जिला अस्पताल
जनरल सर्जन डा. संतोष
जनरल फिजीशियन डा. तापस त्रिपाठी, डा. डीके वर्मा
नाक, कान व गला रोग डा. अभिनव, डा. नवीन
वरिष्ठ परामर्शदाता डा. एनके सक्सेना
फिजीशियन डा. अभिषेक सिंह, डा. आरबी सिंह
बाल रोग विशेषज्ञ डा. मूलचंद
नेत्र रोग विशेषज्ञ डा. आदर्श
हड्डी रोग विशेषज्ञ डा. सुधीर कुमार, डा. नितिन
चर्म रोग विशेषज्ञ डा. सोनम सचान

5. उरई

समय: सुबह 08:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक
संपर्क नंबर:
जिला अस्पताल सीएमएस: 9415532973 | सीएमएस राजकीय मेडिकल कालेज: 9454369390
अस्पताल / विभाग चिकित्सक (Doctors)
जिला चिकित्सालय
सर्जरी विभाग डा. रंजीत सिंह परिहार
बाल रोग विभाग डा. विनय अग्रवाल, डा. एसपी सिंह, डा. संजीव अग्रवाल
अस्थि रोग विभाग डा. दीपक आर्या, डा. शक्ति मिश्रा
जनरल मेडिसिन डा. शिवेश वर्मा, डा. अनुपम मिश्रा
दंत रोग विभाग डा. गरिमा तिवारी
नाक, कान, गला रोग विभाग डा. बीपी सिंह
नेत्र विभाग (जिला नेत्र चिकित्सालय) डा. एके पांडेय
राजकीय मेडिकल कालेज
जनरल मेडिसिन डा. जीतम सिंह, डा. वीरेंद्र गुप्ता
अस्थि रोग विभाग डा. सिद्धार्थ अग्रवाल
सर्जरी विभाग डा. सुधांशु शर्मा
प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग डा. एंजिला यादव
बाल रोग विभाग डा. दिव्या पिपरिया, डा. संतोष कुमार
मनोरोग विभाग डा. प्रवीन सचान, डा. आयुषी द्विवेदी
दंत रोग विभाग डा. हरमूर्ति सिंह
नेत्र रोग विभाग डा. सूर्यप्रकाश शुक्ला, डा. रूबी बाला
नाक, कान, गला रोग विभाग डा. एसके राठौर, डा. प्रियंका सिंह
चर्म रोग विभाग डा. कुलदीप वर्मा
टीबी एंड चेस्ट विभाग डा. मोहन मातृया

6. कन्नौज

समय: सुबह 08:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक
संपर्क नंबर:
सीएमएस राजकीय मेडिकल कालेज तिर्वा (डा. दिलीप सिंह): 9415487268 | सीएमएस जसौली (डा. गोपाल नारायण द्विवेदी): 9454455303
अस्पताल / कक्ष सं. / विभाग चिकित्सक (Doctors)
राजकीय मेडिकल कालेज, तिर्वा
जनरल मेडिसिन डा. साजिद, डा. इंद्रजीत सिंह
जनरल सर्जरी डा. इमरान अली
अस्थि रोग डा. अंबर बरयानी
बाल रोग डा. मनाली तिवारी, डा. सोनेंद्र कुमार
प्रसूति रोग डा. शशि शुक्ला, डा. मीनाक्षी शुक्ला
नाक-कान-गला डा. नितिन कुमार
मानसिक रोग डा. विवेक कुमार
दंत रोग डा. हर्षिता गौतम
नेत्र रोग डा. जटाशंकर, डा. करिश्मा
त्वचा रोग डा. गौरव पालीवाल
जिला अस्पताल, जसौली
कक्ष 2 (हड्डी रोग) डा. सूरज कुमार
कक्ष 3 (फिजीशियन) डा. चितरंजन
कक्ष 4 डा. निकेतन सक्सेना
कक्ष 12 (ईएनटी) डा. मोनिका सचान, डा. शैलेंद्र कुमार
कक्ष 13 (बाल रोग) डा. मोहित शंकर, डा. अरुण कुमार
कक्ष 19 (दंत रोग) डा. अरविंद
कक्ष 20 (नेत्र रोग) डा. अर्जुन सिंह सारंग, डा. केबी गौतम
कक्ष 26 (सर्जन) डा. अशोक प्रियदर्शी, डा. शरीफ अहमद
कक्ष 27 (मनोरोग विभाग) डा. स्वाति कटियार
कक्ष 28 (फिजीशियन) डा. भूपेश कुमार पपने
महिला विंग कक्ष 2 (फिजीशियन) डा. मनप्रीत कौर, डा. एके जाटव
महिला विंग कक्ष 3 डा. आंचल, डा. निधि

7. फर्रुखाबाद

समय: सुबह 08:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक
विभाग (डा. राममनोहर लोहिया जिला अस्पताल) चिकित्सक (Doctors)
जनरल सर्जन डा. रोहित तिवारी
फिजीशियन डा. अवनीश अग्निहोत्री, डा. दीपक वर्मा, डा. प्रज्ञा मिश्रा
बाल रोग विशेषज्ञ डा. अनूप दीक्षित
नेत्र रोग विशेषज्ञ डा. मेघा सक्सेना
हड्डी रोग विशेषज्ञ डा. ऋषिकांत वर्मा
ह्रदय रोग विशेषज्ञ डा. मनोज पांडेय
चेस्ट फिजीशियन डा. अंकित मिश्रा
नाक-कान-गला रोग विशेषज्ञ डा. नवनीत कुमार
पैथोलाजिस्ट डा. जय सिंह
माइक्रोबायोलिस्ट डा. प्रवीन कुमार
दंत रोग विशेषज्ञ डा. मोनिका कटियार, डा. श्रेय खंडूजा

8. औरैया

समय: सुबह 08:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक
विभाग (जिला अस्पताल) चिकित्सक (Doctors)
बाल रोग विशेषज्ञ डा. पंकज कुमार
नाक कान गला रोग विशेषज्ञ डा. मनोज कुमार
नेत्र रोग विशेषज्ञ डा. राम प्रकाश
स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. मंजू सचान
दंत रोग विशेषज्ञ डा. मोहित गहोई
चेस्ट फिजिशियन उपलब्ध नहीं
मनोरोग विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं
हड्डी रोग विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं
जनरल सर्जन उपलब्ध नहीं

9. चित्रकूट

समय: सुबह 08:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक
सीएमएस (डा. शैलेंद्र कुमार): 8005192745
विभाग (जिला अस्पताल) चिकित्सक (Doctors)
जनरल सर्जन डा. साकिब अनवर
फिजिशियन / जनरल फिजिशियन डा. सुजीत सिंह, डा. ऋषि कुमार, डा. आरबी लाल, डा. कन्हैया कुमार
नाक कान गला विशेषज्ञ डा. राम नरेश राजपूत
बाल रोग विशेषज्ञ डा. एचसी अग्रवाल, डा. एके सिंह, डा. नरेंद्र मौर्य, डा. शेफाली गुप्ता
नेत्र रोग विशेषज्ञ डा. रमेश कुमार भारती, डा. अरुण कुमार
हड्डी रोग विशेषज्ञ डा. एके मोहन
स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. रफीक अंसारी
दंत रोग विशेषज्ञ डा. राजीव पाल
गैर संचारी रोग विशेषज्ञ डा. भास्कर सिंह

10. महोबा

समय: सुबह 08:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक
सीएमएस का मोबाइल नंबर: 9648537714
विभाग (जिला अस्पताल) चिकित्सक (Doctors)
मनोरोग विभाग काउंसर मनोचिकित्सक प्रेमदास, अंकिता गुप्ता
नाक, कान और गला रोग विभाग डा. नरेंद्र राजपूत
मेडिसिन डा. राजेश भट्ट, डा. पंकज, डा. गुलशेर
बाल रोग विभाग डा. गोपाल प्रसाद
सर्जन विभाग डा. राहुल कुमार
हड्डी रोग विभाग डा. हेमेंद्र
नेत्र रोग विभाग डा. डीके राय

11. इटावा

समय: सुबह 08:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक
अस्पताल / विभाग चिकित्सक (Doctors)
बाबा भीमराव आंबेडकर जिला अस्पताल
जनरल मेडिसिन डा. जितेंद्र चौधरी, डा. शांतनु निगम, डा. सौरभ यादव
श्वसन ओपीडी (चेस्ट) डा. विकास राजपूत
बालरोग विभाग डा. शादाब आलम, डा. पुष्पेंद्र यादव
जनरल सर्जन डा. पीयूष तिवारी, डा. एसएस गुप्ता
दंतरोग विभाग डा. अतुल कुलकर्णी, डा. रितु शर्मा, डा. प्रिया
नाक, कान, गला रोग डा. राहुल आनंद, डा. जेपी चौधरी
उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विवि. सैफई अस्पताल
जनरल मेडिसिन / शुगर केयर क्लीनिक डा. मनोज कुमार
नाक, कान, गला रोग डा. जितेंद्र प्रताप सिंह चौहान
त्वचा रोग डा. स्वेता एस. कुमार
स्त्री रोग डा. कल्पना, डा. शालिनी
ब्रेस्ट क्लीनिक डा. रिझिन सूरज
न्यूरोलाजी डा. रमाकांत यादव
न्यूरोसर्जरी डा. सजग कुमार गुप्ता
नेत्र रोग डा. रवि रंजन
हड्डी रोग डा. प्रदीप कुमार गुप्ता
मनोरोग डा. अरुण कुमार मिश्रा
नींद संबंधी समस्या डा. कौस्तव कुंडू
बाल रोग डा. दिनेश कुमार
नवजात शिशु रोग संबंधी डा. निशांत शर्मा
कैंसर ओपीडी डा. सिद्धार्थ कुमार
श्वसन संबंधी मेडिसिन / एलर्जी व इम्यूनोथेरेपी डा. आदेश कुमार, डा. नम्रता
पीरियोडोंटोलाजी डा. राजेश कुमार ठाकुर

12. बांदा

समय: जिला अस्पताल - सुबह 08:00 से दोपहर 02:00 बजे तक | मेडिकल कालेज - सुबह 09:00 से दोपहर 03:00 बजे तक
अस्पताल / विभाग चिकित्सक (Doctors)
जिला अस्पताल
रेडियोलाजिस्ट डा. किशुन कुमार
सर्जन / जनरल सर्जन डा. रामेंद्र कुमार, डा. प्रतीक्षा गुप्ता
फिजीशियन डा. एसडी त्रिपाठी, डा. ह्रदयेश पटेल
नाक कान गला विशेषज्ञ डा. मुकेश कुमार, डा. एमके गुप्ता
बाल रोग विशेषज्ञ डा. राजेंद्र गुप्ता, डा. अशोक राजपूत
नेत्र रोग विशेषज्ञ डा. संपूर्णानंद मिश्रा, सुरुचि वर्मा
हड्डी रोग विशेषज्ञ डा. संदीप सिंह, डा. राजन कौशल
स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. सुनीता सिंह
मनोरोग विशेषज्ञ डा. आलोक गुप्ता
दंत रोग विशेषज्ञ डा. प्रसून खरे
रानी दुर्गावती मेडिकल कालेज अस्पताल
मेडिसन विभाग डा. आकिव फारूकी
सर्जरी विभाग डा. संजय कुमार
बालरोग विभाग डा. अनीता अग्रहरि
चर्मरोग विभाग डा. कुंदन चौहान
अस्थि रोग विभाग डा. मनोज वर्मा
ईएनटी विभाग डा. जितेंद्र यादव
नेत्र रोग विभाग डा. आकाश श्रीवास्तव
मानसिक रोग विभाग डा. हिमांशु सिंह
टीबी चेस्ट रोग विभाग डा. राजकमल सिंह
दंत रोग विभाग डा. निधि गुप्ता

13. हमीरपुर

समय: सुबह 08:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक
कमरा नंबर & विभाग (जिला अस्पताल) चिकित्सक (Doctors)
कमरा सं. 07 - त्वचा रोग डा. अतुल वर्मा
कमरा सं. 08 - हड्डी रोग डा. विपिन राजपूत
कमरा सं. 101 - जनरल सर्जरी डा. महेंद्र सिंह
कमरा सं. 102 - फिजीशियन डा. परमेंद्र प्रजापति
कमरा सं. 114 - जनरल ओपीडी डा. मोहित
कमरा सं. 115 - नाक, कान व गला डा. विकास यादव
कमरा सं. 116 - दंत रोग डा. जीतेंद्र सचान, डा. सुनीता
कमरा सं. 120 - नेत्र रोग डा. सीपी गुप्ता, डा. एके सिंह
कमरा सं. 122 - मनोरोग डा. नीता वर्मा
कमरा सं. 126 - बाल रोग डा. आशुतोष निरंजन

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