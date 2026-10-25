कानपुर, उन्नाव, इटावा समेत 13 जिलों के अस्पतालों में 26 अक्टूबर को कौन से डॉक्टर बैठेंगे? देखें OPD लिस्ट

आज की ओपीडी: डॉक्टरों की सूची

1. कानपुर नगर — आज की ओपीडी

सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक विभाग डॉक्टरों के नाम मेडिसिन डा. जेएस कुशवाहा, डा. विशाल कुमार गुप्ता, डा. आरके वर्मा सर्जरी डा. जीडी यादव, डा. विनय कुमार, डा. प्रियेश शुक्ला, डा. अभिनव सेंगर हड्डी रोग डा. संजय कुमार, डा. वैभव अधौलिया, डा. श्रीकांत मनोरोग डा. धनंजय चौधरी नाक, कान और गला डा. एसके कनौजिया त्वचा रोग डा. डीपी शिवहरे बाल रोग डा. अरुण कुमार आर्या, डा. आराधना गुप्ता दंत रोग डा. पंकज श्रीवास्तव नेत्र रोग डा. परवेज खान सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक — जीएसवीएसएस पीजीआइ विभाग डॉक्टरों के नाम नेफ्रोलॉजी डा. समीर गोविल न्यूरोलॉजी डा. आलोक वर्मा, डा. निखिल कुमार, डा. प्रियंका न्यूरो सर्जरी डा. मनीष सिंह, डा. क्षितिज सिन्हा, डा. आंचल दत्ता गैस्ट्रो मेडिसिन डा. ध्रुव ठाकुर इंडोक्राइनोलॉजी डा. रिचा गिरि यूरोलॉजी डा. राकेश गुप्ता पेन मेडिसिन डा. चंद्रशेखर उर्सुला अस्पताल विभाग डॉक्टरों के नाम फिजिशियन डा. शैलेंद्र तिवारी, डा. अमित कनौजिया, डा. आरके सिंह सर्जन डा. प्रशांत मिश्रा ईएनटी डा. राजेश वर्मा नेत्र रोग डा. अजय कुमार आर्थोपेडिक डा. आशीष मिश्रा बाल रोग डा. कैलाश त्वचा रोग डा. रत्नेश प्रभाकर मनोरोग डा. चिरंजीव हृदय रोग संस्थान विभाग डॉक्टरों के नाम कार्डियोलॉजी मेडिसिन डा. एसके सिन्हा, डा. मुकेश झा, डा. प्रवीण शुक्ला कार्डियक सर्जरी डा. राकेश कुमार वर्मा, डा. सौरभ कुमार गौड़ मुरारी लाल चेस्ट चिकित्सालय चेस्ट रोग विशेषज्ञ डा. लक्ष्मी कांशीराम चिकित्सालय विभाग डॉक्टरों के नाम बाल रोग डा. संतोष श्रीवास्तव सर्जरी डा. बसंत लाल नेत्र रोग डा. सोमनाथ डे नाक, कान और गला डा. अतुल सचान हड्डी रोग डा. जेपी गुप्ता, डा. अभिषेक शुक्ला, डा. एसपी कटियार

2. फतेहपुर — आज की ओपीडी समय: सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक मेडिकल कॉलेज विभाग डॉक्टरों के नाम मेडिसिन डा. आरके मौर्य (प्राचार्य), डा. संतोष कुमार, शुभम नाक, कान, गला डा. तरुण, डा. अभिनव स्त्री एवं प्रसूति रोग डा. रोशनी गुप्ता, डा. अंजली, डा. मोनिका हड्डी रोग डा. सुजीत कुमार सिंह, डा. अजैया, डा. श्वेताब पांडेय बाल रोग डा. नवीन कुमार, डा. शिवगोपाल नेत्र रोग डा. जितेंद्र कुमार, डा. नुपुर श्रीवास्तव त्वचा रोग डा. रुबीना बानो, डा. सोनम सचान फुफ्फुसीय चिकित्सा डा. साक्षी दुबे कार्डियोलॉजी डा. अनुराग गुप्ता मनोचिकित्सा डा. संदीप कुमार, डा. ऋचा पांडेय जिला अस्पताल विभाग डॉक्टरों के नाम जनरल सर्जन डा. संतोष जनरल फिजिशियन डा. तापस त्रिपाठी नाक, कान व गला डा. अभिनव, डा. नवीन वरिष्ठ परामर्शदाता डा. एनके सक्सेना फिजिशियन डा. आरबी सिंह, जागृति पाल जनरल फिजिशियन डा. डीके वर्मा बाल रोग विशेषज्ञ डा. मूलचंद नेत्र रोग विशेषज्ञ डा. आदर्श, शैलेन्द्र पटेल हड्डी रोग विशेषज्ञ डा. सुधीर कुमार, डा. नितिन स्त्री रोग विभाग डा. अंजलि, आयुष डा. तस्लीम, डा. हिमाली

3. फर्रुखाबाद — आज की ओपीडी समय: सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक | डा. राममनोहर लोहिया जिला अस्पताल विभाग डॉक्टरों के नाम जनरल सर्जन डा. रोहित तिवारी फिजिशियन डा. अवनीश अग्निहोत्री, डा. दीपक वर्मा, डा. प्रज्ञा मिश्रा बाल रोग विशेषज्ञ डा. अनूप दीक्षित हृदय रोग विशेषज्ञ डा. मनोज पांडेय नेत्र रोग विशेषज्ञ डा. मेघा सक्सेना, डा. प्रभात वर्मा, डा. आकांक्षा तिवारी नाक, कान व गला डा. नवनीत कुमार चेस्ट फिजिशियन डा. अंकित मिश्रा पैथोलॉजिस्ट डा. जयसिंह माइक्रोबायोलॉजिस्ट डा. प्रवीन कुमार दंत रोग विशेषज्ञ डा. मोनिका कटियार, डा. श्रेय खंडूजा

4. हमीरपुर — जिला अस्पताल ओपीडी समय: सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक कमरा नंबर / विभाग डॉक्टरों के नाम कमरा 07 — त्वचा रोग डा. अतुल वर्मा कमरा 08 — हड्डी रोग डा. विपिन राजपूत कमरा 101 — जनरल सर्जरी डा. महेंद्र सिंह कमरा 102 — फिजिशियन डा. परमेंद्र प्रजापति कमरा 114 — जनरल ओपीडी डा. मोहित कमरा 115 — नाक, कान व गला डा. विकास यादव कमरा 116 — दंत रोग डा. जीतेंद्र सचान, डा. सुनीता कमरा 120 — नेत्र रोग डा. सीपी गुप्ता, डा. एके सिंह कमरा 122 — मनोरोग डा. नीता वर्मा कमरा 126 — बाल रोग डा. आशुतोष निरंजन

5. महोबा — जिला अस्पताल ओपीडी समय: सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक विभाग डॉक्टरों के नाम मनोरोग विभाग काउंसलर मनोचिकित्सक प्रेमदास, अंकिता गुप्ता नाक, कान और गला डा. नरेंद्र राजपूत मेडिसिन डा. राजेश भट्ट, डा. पंकज, डा. गुलशेर बाल रोग डा. गोपाल प्रसाद सर्जरी डा. राहुल कुमार हड्डी रोग डा. हेमेंद्र नेत्र रोग डा. डीके राय

6. चित्रकूट — जिला अस्पताल ओपीडी समय: सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक विभाग डॉक्टरों के नाम जनरल सर्जन डा. साकिब अनवर फिजिशियन डा. सुजीत सिंह, डा. ऋषि कुमार नाक, कान व गला डा. राम नरेश राजपूत जनरल फिजिशियन डा. आरबी लाल, डा. कन्हैया कुमार बाल रोग विशेषज्ञ डा. एचसी अग्रवाल, डा. एके सिंह, डा. नरेंद्र मौर्य, डा. शेफाली गुप्ता नेत्र रोग विशेषज्ञ डा. रमेश कुमार भारती, डा. अरुण कुमार हड्डी रोग विशेषज्ञ डा. एके मोहन स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. रफीक अंसारी दंत रोग विशेषज्ञ डा. राजीव पाल गैर संचारी रोग विशेषज्ञ डा. भास्कर सिंह

7. उन्नाव — आज की ओपीडी समय: सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक | जिला पुरुष अस्पताल विभाग डॉक्टरों के नाम नाक, कान और गला डा. निरुपम अवस्थी मेडिसिन / फिजिशियन डा. कौशलेंद्र प्रकाश, डा. जय सिंह बाल रोग डा. बृज कुमार, डा. अमित श्रीवस्तव नेत्र रोग डा. संजीव कुमार सर्जरी डा. संजय वर्मा चेस्ट रोग फिजिशियन डा. शोभित अग्निहोत्री हड्डी रोग डा. घनश्याम साजिदा, डा. मनीष चौरसिया, डा. मनोज सिंह त्वचा रोग डा. प्रियंका श्रीवास्तव दंत रोग डा. अमरेश कुमार एनसीडी क्लीनिक डा. अमित तिवारी फीवर क्लीनिक डा. सत्येंद्र मानसिक रोग डा. विकास दीक्षित जिला महिला अस्पताल स्त्री एवं प्रसूति रोग डा. सुनीता, डा. रेनू

8. बांदा — आज की ओपीडी समय: सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक विभाग डॉक्टरों के नाम रेडियोलॉजिस्ट डा. किशुन कुमार सर्जन डा. रामेंद्र कुमार फिजिशियन डा. एसडी त्रिपाठी, डा. हृदयेश पटेल नाक, कान व गला डा. मुकेश कुमार, डा. एमके गुप्ता बाल रोग विशेषज्ञ डा. राजेंद्र गुप्ता, डा. अशोक राजपूत नेत्र रोग विशेषज्ञ डा. संपूर्णानंद मिश्रा, सुरुचि वर्मा हड्डी रोग विशेषज्ञ डा. संदीप सिंह, डा. राजन कौशल स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. सुनीता सिंह मनोरोग विशेषज्ञ डा. आलोक गुप्ता दंत रोग विशेषज्ञ डा. प्रसून खरे रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज अस्पताल समय: सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक विभाग डॉक्टरों के नाम मेडिसिन डा. आकिव फारूकी सर्जरी डा. संजय कुमार बाल रोग डा. अनीता अग्रहरि चर्म रोग डा. कुंदन चौहान अस्थि रोग डा. मनोज वर्मा ईएनटी डा. जितेंद्र यादव नेत्र रोग डा. आकाश श्रीवास्तव मानसिक रोग डा. हिमांशु सिंह टीबी / चेस्ट रोग डा. राजकमल सिंह दंत रोग डा. निधि गुप्ता

9. कन्नौज — आज की ओपीडी राजकीय मेडिकल कॉलेज, तिर्वा | समय: सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक विभाग डॉक्टरों के नाम जनरल मेडिसिन डा. साजिद, डा. इंद्रजीत सिंह जनरल सर्जरी डा. इमरान अली अस्थि रोग डा. अंबर बरयानी बाल रोग डा. मनाली तिवारी, डा. सोनेंद्र कुमार प्रसूति रोग डा. शशि शुक्ला, डा. मीनाक्षी शुक्ला नाक, कान व गला डा. नितिन कुमार मानसिक रोग डा. विवेक कुमार दंत रोग डा. हर्षिता गौतम नेत्र रोग डा. जटाशंकर, डा. करिश्मा त्वचा रोग डा. गौरव पालीवाल जिला अस्पताल, जसौली समय: सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक कक्ष / विभाग डॉक्टरों के नाम कक्ष 2 — हड्डी रोग डा. सूरज कुमार कक्ष 3 — फिजिशियन डा. चितरंजन कक्ष 4 डा. निकेतन सक्सेना कक्ष 12 — ईएनटी डा. मोनिका सचान, डा. शैलेंद्र कुमार कक्ष 13 — बाल रोग डा. मोहित शंकर, डा. अरुण कुमार कक्ष 19 — दंत रोग डा. अरविंद कक्ष 20 — नेत्र रोग डा. अर्जुन सिंह सारंग, डा. केबी गौतम कक्ष 26 — सर्जन डा. अशोक प्रियदर्शी, डा. शरीफ अहमद कक्ष 27 — मनोरोग डा. स्वाति कटियार कक्ष 28 — फिजिशियन डा. भूपेश कुमार पपने महिला विंग कक्ष / विभाग डॉक्टरों के नाम कक्ष 2 — फिजिशियन डा. मनप्रीत कौर, डा. एके जाटव कक्ष 3 डा. आंचल, डा. निधि

10. कानपुर देहात — ओपीडी समय: सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक | मेडिकल कॉलेज विभाग डॉक्टरों के नाम मेडिसिन डा. प्रतीक सक्सेना, डा. आराधना सिंह नाक, कान व गला डा. आरके चौबे, डा. अनुज शुक्ला स्त्री एवं प्रसूति रोग डा. सविता साहू हड्डी रोग डा. राम कुमार गौतम बाल रोग डा. अमर चंद्र गुप्ता नेत्र रोग डा. जयवर्धन त्वचा रोग डा. प्रसून सचान मनोचिकित्सा डा. धर्मवीर चौधरी सर्जरी डा. जसवीर दंत रोग डा. रूबी द्विवेदी

11. औरैया — जिला संयुक्त चिकित्सालय ओपीडी समय: सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक विभाग डॉक्टर / उपलब्धता नाक, कान व गला रोग डा. मनोज कुमार चेस्ट फिजिशियन डा. अवधेश कटियार बाल रोग विशेषज्ञ डा. पंकज कुमार नेत्र रोग विशेषज्ञ डा. राम प्रकाश स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. मंजू सचान दंत रोग विशेषज्ञ डा. मोहित गहोई मनोरोग विशेषज्ञ नहीं हड्डी रोग विशेषज्ञ नहीं जनरल सर्जन नहीं

12. उरई (जालौन) — आज की ओपीडी समय: सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक | जिला चिकित्सालय विभाग डॉक्टरों के नाम सर्जरी डा. रंजीत सिंह परिहार बाल रोग डा. विनय अग्रवाल, डा. एसपी सिंह, डा. संजीव अग्रवाल अस्थि रोग डा. दीपक आर्या, डा. शक्ति मिश्रा जनरल मेडिसिन डा. शिवेश वर्मा, डा. अनुपम मिश्रा दंत रोग डा. गरिमा तिवारी नाक, कान व गला डा. बीपी सिंह जिला नेत्र चिकित्सालय नेत्र विभाग डा. एके पांडेय राजकीय मेडिकल कॉलेज विभाग डॉक्टरों के नाम जनरल मेडिसिन डा. वीरेंद्र गुप्ता अस्थि रोग डा. सिद्धार्थ अग्रवाल सर्जरी डा. सुधांशु शर्मा प्रसूति एवं स्त्री रोग डा. एंजिला यादव बाल रोग डा. संतोष कुमार मनोरोग डा. प्रवीन सचान दंत रोग डा. हरमूर्ति सिंह नेत्र रोग डा. सूर्यप्रकाश शुक्ला, डा. रूबी बाला नाक, कान व गला डा. एसके राठौर, डा. प्रियंका सिंह चर्म रोग डा. कुलदीप वर्मा टीबी एवं चेस्ट डा. मोहन मातरिया

13. इटावा — आज की ओपीडी समय: सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक | बाबा भीमराव आंबेडकर जिला अस्पताल विभाग डॉक्टरों के नाम जनरल मेडिसिन एमडी फिजिशियन डा. जितेंद्र चौधरी, डा. शांतनु निगम, डा. सौरभ यादव श्वसन ओपीडी चेस्ट फिजिशियन डा. विकास राजपूत बाल रोग ओपीडी डा. शादाब आलम, डा. पुष्पेंद्र यादव जनरल सर्जन ओपीडी डा. पीयूष तिवारी, डा. एसएस गुप्ता दंत रोग ओपीडी डा. अतुल कुलकर्णी, डा. रितु शर्मा, डा. प्रिया नाक, कान व गला सर्जन डा. राहुल आनंद, डा. जेपी चौधरी उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई अस्पताल की ओपीडी विभाग / क्लीनिक डॉक्टरों के नाम जनरल मेडिसिन डा. मनोज कुमार शुगर केयर क्लीनिक डा. मनोज कुमार नाक, कान व गला डा. जितेंद्र प्रताप सिंह चौहान त्वचा रोग डा. स्वेता एस. कुमार स्त्री रोग डा. कल्पना, डा. शालिनी ब्रेस्ट क्लीनिक डा. रिझिन सूरज न्यूरोलॉजी डा. रमाकांत यादव न्यूरोसर्जरी डा. सजग कुमार गुप्ता नेत्र रोग डा. रवि रंजन हड्डी रोग डा. प्रदीप कुमार गुप्ता मनोरोग डा. अरुण कुमार मिश्रा नींद संबंधी समस्या डा. कौस्तव कुंडू बाल रोग डा. दिनेश कुमार नवजात शिशु रोग डा. निशांत शर्मा कैंसर ओपीडी डा. सिद्धार्थ कुमार श्वसन संबंधी मेडिसिन डा. आदेश कुमार एलर्जी और इम्यूनोथेरेपी क्लीनिक डा. आदेश कुमार, डा. नम्रता पीरियोडोंटोलॉजी डा. राजेश कुमार ठाकुर



