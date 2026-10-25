कानपुर, उन्नाव, इटावा समेत 13 जिलों के अस्पतालों में 26 अक्टूबर को कौन से डॉक्टर बैठेंगे? देखें OPD लिस्ट

आज की ओपीडी: डॉक्टरों की सूची
1. कानपुर नगर — आज की ओपीडी
सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|मेडिसिन
|डा. जेएस कुशवाहा, डा. विशाल कुमार गुप्ता, डा. आरके वर्मा
|सर्जरी
|डा. जीडी यादव, डा. विनय कुमार, डा. प्रियेश शुक्ला, डा. अभिनव सेंगर
|हड्डी रोग
|डा. संजय कुमार, डा. वैभव अधौलिया, डा. श्रीकांत
|मनोरोग
|डा. धनंजय चौधरी
|नाक, कान और गला
|डा. एसके कनौजिया
|त्वचा रोग
|डा. डीपी शिवहरे
|बाल रोग
|डा. अरुण कुमार आर्या, डा. आराधना गुप्ता
|दंत रोग
|डा. पंकज श्रीवास्तव
|नेत्र रोग
|डा. परवेज खान
सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक — जीएसवीएसएस पीजीआइ
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|नेफ्रोलॉजी
|डा. समीर गोविल
|न्यूरोलॉजी
|डा. आलोक वर्मा, डा. निखिल कुमार, डा. प्रियंका
|न्यूरो सर्जरी
|डा. मनीष सिंह, डा. क्षितिज सिन्हा, डा. आंचल दत्ता
|गैस्ट्रो मेडिसिन
|डा. ध्रुव ठाकुर
|इंडोक्राइनोलॉजी
|डा. रिचा गिरि
|यूरोलॉजी
|डा. राकेश गुप्ता
|पेन मेडिसिन
|डा. चंद्रशेखर
उर्सुला अस्पताल
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|फिजिशियन
|डा. शैलेंद्र तिवारी, डा. अमित कनौजिया, डा. आरके सिंह
|सर्जन
|डा. प्रशांत मिश्रा
|ईएनटी
|डा. राजेश वर्मा
|नेत्र रोग
|डा. अजय कुमार
|आर्थोपेडिक
|डा. आशीष मिश्रा
|बाल रोग
|डा. कैलाश
|त्वचा रोग
|डा. रत्नेश प्रभाकर
|मनोरोग
|डा. चिरंजीव
हृदय रोग संस्थान
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|कार्डियोलॉजी मेडिसिन
|डा. एसके सिन्हा, डा. मुकेश झा, डा. प्रवीण शुक्ला
|कार्डियक सर्जरी
|डा. राकेश कुमार वर्मा, डा. सौरभ कुमार गौड़
मुरारी लाल चेस्ट चिकित्सालय
|चेस्ट रोग विशेषज्ञ
|डा. लक्ष्मी
कांशीराम चिकित्सालय
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|बाल रोग
|डा. संतोष श्रीवास्तव
|सर्जरी
|डा. बसंत लाल
|नेत्र रोग
|डा. सोमनाथ डे
|नाक, कान और गला
|डा. अतुल सचान
|हड्डी रोग
|डा. जेपी गुप्ता, डा. अभिषेक शुक्ला, डा. एसपी कटियार
नोट: ओपीडी के समय और डॉक्टरों की उपस्थिति में अपरिहार्य कारणों से परिवर्तन हो सकता है।
2. फतेहपुर — आज की ओपीडी
समय: सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक
मेडिकल कॉलेज
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|मेडिसिन
|डा. आरके मौर्य (प्राचार्य), डा. संतोष कुमार, शुभम
|नाक, कान, गला
|डा. तरुण, डा. अभिनव
|स्त्री एवं प्रसूति रोग
|डा. रोशनी गुप्ता, डा. अंजली, डा. मोनिका
|हड्डी रोग
|डा. सुजीत कुमार सिंह, डा. अजैया, डा. श्वेताब पांडेय
|बाल रोग
|डा. नवीन कुमार, डा. शिवगोपाल
|नेत्र रोग
|डा. जितेंद्र कुमार, डा. नुपुर श्रीवास्तव
|त्वचा रोग
|डा. रुबीना बानो, डा. सोनम सचान
|फुफ्फुसीय चिकित्सा
|डा. साक्षी दुबे
|कार्डियोलॉजी
|डा. अनुराग गुप्ता
|मनोचिकित्सा
|डा. संदीप कुमार, डा. ऋचा पांडेय
जिला अस्पताल
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|जनरल सर्जन
|डा. संतोष
|जनरल फिजिशियन
|डा. तापस त्रिपाठी
|नाक, कान व गला
|डा. अभिनव, डा. नवीन
|वरिष्ठ परामर्शदाता
|डा. एनके सक्सेना
|फिजिशियन
|डा. आरबी सिंह, जागृति पाल
|जनरल फिजिशियन
|डा. डीके वर्मा
|बाल रोग विशेषज्ञ
|डा. मूलचंद
|नेत्र रोग विशेषज्ञ
|डा. आदर्श, शैलेन्द्र पटेल
|हड्डी रोग विशेषज्ञ
|डा. सुधीर कुमार, डा. नितिन
|स्त्री रोग विभाग
|डा. अंजलि, आयुष डा. तस्लीम, डा. हिमाली
3. फर्रुखाबाद — आज की ओपीडी
समय: सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक | डा. राममनोहर लोहिया जिला अस्पताल
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|जनरल सर्जन
|डा. रोहित तिवारी
|फिजिशियन
|डा. अवनीश अग्निहोत्री, डा. दीपक वर्मा, डा. प्रज्ञा मिश्रा
|बाल रोग विशेषज्ञ
|डा. अनूप दीक्षित
|हृदय रोग विशेषज्ञ
|डा. मनोज पांडेय
|नेत्र रोग विशेषज्ञ
|डा. मेघा सक्सेना, डा. प्रभात वर्मा, डा. आकांक्षा तिवारी
|नाक, कान व गला
|डा. नवनीत कुमार
|चेस्ट फिजिशियन
|डा. अंकित मिश्रा
|पैथोलॉजिस्ट
|डा. जयसिंह
|माइक्रोबायोलॉजिस्ट
|डा. प्रवीन कुमार
|दंत रोग विशेषज्ञ
|डा. मोनिका कटियार, डा. श्रेय खंडूजा
4. हमीरपुर — जिला अस्पताल ओपीडी
समय: सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक
|कमरा नंबर / विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|कमरा 07 — त्वचा रोग
|डा. अतुल वर्मा
|कमरा 08 — हड्डी रोग
|डा. विपिन राजपूत
|कमरा 101 — जनरल सर्जरी
|डा. महेंद्र सिंह
|कमरा 102 — फिजिशियन
|डा. परमेंद्र प्रजापति
|कमरा 114 — जनरल ओपीडी
|डा. मोहित
|कमरा 115 — नाक, कान व गला
|डा. विकास यादव
|कमरा 116 — दंत रोग
|डा. जीतेंद्र सचान, डा. सुनीता
|कमरा 120 — नेत्र रोग
|डा. सीपी गुप्ता, डा. एके सिंह
|कमरा 122 — मनोरोग
|डा. नीता वर्मा
|कमरा 126 — बाल रोग
|डा. आशुतोष निरंजन
5. महोबा — जिला अस्पताल ओपीडी
समय: सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|मनोरोग विभाग
|काउंसलर मनोचिकित्सक प्रेमदास, अंकिता गुप्ता
|नाक, कान और गला
|डा. नरेंद्र राजपूत
|मेडिसिन
|डा. राजेश भट्ट, डा. पंकज, डा. गुलशेर
|बाल रोग
|डा. गोपाल प्रसाद
|सर्जरी
|डा. राहुल कुमार
|हड्डी रोग
|डा. हेमेंद्र
|नेत्र रोग
|डा. डीके राय
सीएमएस का मोबाइल नंबर: 9648537714
6. चित्रकूट — जिला अस्पताल ओपीडी
समय: सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|जनरल सर्जन
|डा. साकिब अनवर
|फिजिशियन
|डा. सुजीत सिंह, डा. ऋषि कुमार
|नाक, कान व गला
|डा. राम नरेश राजपूत
|जनरल फिजिशियन
|डा. आरबी लाल, डा. कन्हैया कुमार
|बाल रोग विशेषज्ञ
|डा. एचसी अग्रवाल, डा. एके सिंह, डा. नरेंद्र मौर्य, डा. शेफाली गुप्ता
|नेत्र रोग विशेषज्ञ
|डा. रमेश कुमार भारती, डा. अरुण कुमार
|हड्डी रोग विशेषज्ञ
|डा. एके मोहन
|स्त्री रोग विशेषज्ञ
|डा. रफीक अंसारी
|दंत रोग विशेषज्ञ
|डा. राजीव पाल
|गैर संचारी रोग विशेषज्ञ
|डा. भास्कर सिंह
अस्पताल संबंधी जानकारी: सीएमएस डा. शैलेंद्र कुमार — 8005192745
7. उन्नाव — आज की ओपीडी
समय: सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक | जिला पुरुष अस्पताल
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|नाक, कान और गला
|डा. निरुपम अवस्थी
|मेडिसिन / फिजिशियन
|डा. कौशलेंद्र प्रकाश, डा. जय सिंह
|बाल रोग
|डा. बृज कुमार, डा. अमित श्रीवस्तव
|नेत्र रोग
|डा. संजीव कुमार
|सर्जरी
|डा. संजय वर्मा
|चेस्ट रोग फिजिशियन
|डा. शोभित अग्निहोत्री
|हड्डी रोग
|डा. घनश्याम साजिदा, डा. मनीष चौरसिया, डा. मनोज सिंह
|त्वचा रोग
|डा. प्रियंका श्रीवास्तव
|दंत रोग
|डा. अमरेश कुमार
|एनसीडी क्लीनिक
|डा. अमित तिवारी
|फीवर क्लीनिक
|डा. सत्येंद्र
|मानसिक रोग
|डा. विकास दीक्षित
जिला महिला अस्पताल
|स्त्री एवं प्रसूति रोग
|डा. सुनीता, डा. रेनू
ओपीडी में समस्या होने पर संपर्क करें:
सीएमओ उन्नाव: 8005192700
सीएमएस पुरुष जिला अस्पताल: 8005192800
सीएमएस महिला जिला अस्पताल: 8318233993
8. बांदा — आज की ओपीडी
समय: सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|रेडियोलॉजिस्ट
|डा. किशुन कुमार
|सर्जन
|डा. रामेंद्र कुमार
|फिजिशियन
|डा. एसडी त्रिपाठी, डा. हृदयेश पटेल
|नाक, कान व गला
|डा. मुकेश कुमार, डा. एमके गुप्ता
|बाल रोग विशेषज्ञ
|डा. राजेंद्र गुप्ता, डा. अशोक राजपूत
|नेत्र रोग विशेषज्ञ
|डा. संपूर्णानंद मिश्रा, सुरुचि वर्मा
|हड्डी रोग विशेषज्ञ
|डा. संदीप सिंह, डा. राजन कौशल
|स्त्री रोग विशेषज्ञ
|डा. सुनीता सिंह
|मनोरोग विशेषज्ञ
|डा. आलोक गुप्ता
|दंत रोग विशेषज्ञ
|डा. प्रसून खरे
रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज अस्पताल
समय: सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|मेडिसिन
|डा. आकिव फारूकी
|सर्जरी
|डा. संजय कुमार
|बाल रोग
|डा. अनीता अग्रहरि
|चर्म रोग
|डा. कुंदन चौहान
|अस्थि रोग
|डा. मनोज वर्मा
|ईएनटी
|डा. जितेंद्र यादव
|नेत्र रोग
|डा. आकाश श्रीवास्तव
|मानसिक रोग
|डा. हिमांशु सिंह
|टीबी / चेस्ट रोग
|डा. राजकमल सिंह
|दंत रोग
|डा. निधि गुप्ता
9. कन्नौज — आज की ओपीडी
राजकीय मेडिकल कॉलेज, तिर्वा | समय: सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|जनरल मेडिसिन
|डा. साजिद, डा. इंद्रजीत सिंह
|जनरल सर्जरी
|डा. इमरान अली
|अस्थि रोग
|डा. अंबर बरयानी
|बाल रोग
|डा. मनाली तिवारी, डा. सोनेंद्र कुमार
|प्रसूति रोग
|डा. शशि शुक्ला, डा. मीनाक्षी शुक्ला
|नाक, कान व गला
|डा. नितिन कुमार
|मानसिक रोग
|डा. विवेक कुमार
|दंत रोग
|डा. हर्षिता गौतम
|नेत्र रोग
|डा. जटाशंकर, डा. करिश्मा
|त्वचा रोग
|डा. गौरव पालीवाल
सीएमएस डा. दिलीप सिंह: 9415487268
जिला अस्पताल, जसौली
समय: सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक
|कक्ष / विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|कक्ष 2 — हड्डी रोग
|डा. सूरज कुमार
|कक्ष 3 — फिजिशियन
|डा. चितरंजन
|कक्ष 4
|डा. निकेतन सक्सेना
|कक्ष 12 — ईएनटी
|डा. मोनिका सचान, डा. शैलेंद्र कुमार
|कक्ष 13 — बाल रोग
|डा. मोहित शंकर, डा. अरुण कुमार
|कक्ष 19 — दंत रोग
|डा. अरविंद
|कक्ष 20 — नेत्र रोग
|डा. अर्जुन सिंह सारंग, डा. केबी गौतम
|कक्ष 26 — सर्जन
|डा. अशोक प्रियदर्शी, डा. शरीफ अहमद
|कक्ष 27 — मनोरोग
|डा. स्वाति कटियार
|कक्ष 28 — फिजिशियन
|डा. भूपेश कुमार पपने
महिला विंग
|कक्ष / विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|कक्ष 2 — फिजिशियन
|डा. मनप्रीत कौर, डा. एके जाटव
|कक्ष 3
|डा. आंचल, डा. निधि
सीएमएस डा. गोपाल नारायण द्विवेदी: 9454455303
10. कानपुर देहात — ओपीडी
समय: सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक | मेडिकल कॉलेज
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|मेडिसिन
|डा. प्रतीक सक्सेना, डा. आराधना सिंह
|नाक, कान व गला
|डा. आरके चौबे, डा. अनुज शुक्ला
|स्त्री एवं प्रसूति रोग
|डा. सविता साहू
|हड्डी रोग
|डा. राम कुमार गौतम
|बाल रोग
|डा. अमर चंद्र गुप्ता
|नेत्र रोग
|डा. जयवर्धन
|त्वचा रोग
|डा. प्रसून सचान
|मनोचिकित्सा
|डा. धर्मवीर चौधरी
|सर्जरी
|डा. जसवीर
|दंत रोग
|डा. रूबी द्विवेदी
मेडिकल कॉलेज शिकायत नंबर: 9506502480
11. औरैया — जिला संयुक्त चिकित्सालय ओपीडी
समय: सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक
|विभाग
|डॉक्टर / उपलब्धता
|नाक, कान व गला रोग
|डा. मनोज कुमार
|चेस्ट फिजिशियन
|डा. अवधेश कटियार
|बाल रोग विशेषज्ञ
|डा. पंकज कुमार
|नेत्र रोग विशेषज्ञ
|डा. राम प्रकाश
|स्त्री रोग विशेषज्ञ
|डा. मंजू सचान
|दंत रोग विशेषज्ञ
|डा. मोहित गहोई
|मनोरोग विशेषज्ञ
|नहीं
|हड्डी रोग विशेषज्ञ
|नहीं
|जनरल सर्जन
|नहीं
12. उरई (जालौन) — आज की ओपीडी
समय: सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक | जिला चिकित्सालय
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|सर्जरी
|डा. रंजीत सिंह परिहार
|बाल रोग
|डा. विनय अग्रवाल, डा. एसपी सिंह, डा. संजीव अग्रवाल
|अस्थि रोग
|डा. दीपक आर्या, डा. शक्ति मिश्रा
|जनरल मेडिसिन
|डा. शिवेश वर्मा, डा. अनुपम मिश्रा
|दंत रोग
|डा. गरिमा तिवारी
|नाक, कान व गला
|डा. बीपी सिंह
जिला नेत्र चिकित्सालय
|नेत्र विभाग
|डा. एके पांडेय
जिला अस्पताल सीएमएस: 9415532973
राजकीय मेडिकल कॉलेज
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|जनरल मेडिसिन
|डा. वीरेंद्र गुप्ता
|अस्थि रोग
|डा. सिद्धार्थ अग्रवाल
|सर्जरी
|डा. सुधांशु शर्मा
|प्रसूति एवं स्त्री रोग
|डा. एंजिला यादव
|बाल रोग
|डा. संतोष कुमार
|मनोरोग
|डा. प्रवीन सचान
|दंत रोग
|डा. हरमूर्ति सिंह
|नेत्र रोग
|डा. सूर्यप्रकाश शुक्ला, डा. रूबी बाला
|नाक, कान व गला
|डा. एसके राठौर, डा. प्रियंका सिंह
|चर्म रोग
|डा. कुलदीप वर्मा
|टीबी एवं चेस्ट
|डा. मोहन मातरिया
राजकीय मेडिकल कॉलेज सीएमएस: 9454369390
13. इटावा — आज की ओपीडी
समय: सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक | बाबा भीमराव आंबेडकर जिला अस्पताल
|विभाग
|डॉक्टरों के नाम
|जनरल मेडिसिन
|एमडी फिजिशियन डा. जितेंद्र चौधरी, डा. शांतनु निगम, डा. सौरभ यादव
|श्वसन ओपीडी
|चेस्ट फिजिशियन डा. विकास राजपूत
|बाल रोग ओपीडी
|डा. शादाब आलम, डा. पुष्पेंद्र यादव
|जनरल सर्जन ओपीडी
|डा. पीयूष तिवारी, डा. एसएस गुप्ता
|दंत रोग ओपीडी
|डा. अतुल कुलकर्णी, डा. रितु शर्मा, डा. प्रिया
|नाक, कान व गला
|सर्जन डा. राहुल आनंद, डा. जेपी चौधरी
उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई अस्पताल की ओपीडी
|विभाग / क्लीनिक
|डॉक्टरों के नाम
|जनरल मेडिसिन
|डा. मनोज कुमार
|शुगर केयर क्लीनिक
|डा. मनोज कुमार
|नाक, कान व गला
|डा. जितेंद्र प्रताप सिंह चौहान
|त्वचा रोग
|डा. स्वेता एस. कुमार
|स्त्री रोग
|डा. कल्पना, डा. शालिनी
|ब्रेस्ट क्लीनिक
|डा. रिझिन सूरज
|न्यूरोलॉजी
|डा. रमाकांत यादव
|न्यूरोसर्जरी
|डा. सजग कुमार गुप्ता
|नेत्र रोग
|डा. रवि रंजन
|हड्डी रोग
|डा. प्रदीप कुमार गुप्ता
|मनोरोग
|डा. अरुण कुमार मिश्रा
|नींद संबंधी समस्या
|डा. कौस्तव कुंडू
|बाल रोग
|डा. दिनेश कुमार
|नवजात शिशु रोग
|डा. निशांत शर्मा
|कैंसर ओपीडी
|डा. सिद्धार्थ कुमार
|श्वसन संबंधी मेडिसिन
|डा. आदेश कुमार
|एलर्जी और इम्यूनोथेरेपी क्लीनिक
|डा. आदेश कुमार, डा. नम्रता
|पीरियोडोंटोलॉजी
|डा. राजेश कुमार ठाकुर