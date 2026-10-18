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कानपुर, उन्नाव, इटावा समेत 13 जिलों के अस्पतालों में 19 अक्टूबर को कौन से डॉक्टर बैठेंगे? देखें OPD लिस्ट

By Digital Desk Edited By: Anurag Shukla
Published: Sun, 18 Oct 2026 09:55 PM (IST)

सोमवार, 19 अक्टूबर को कानपुर और आसपास के 13 जिलों के सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं संचालित होंगी। एलएलआर, जीएसवीएसएस ...और पढ़ें

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HighLights

  1. सोमवार, 19 अक्टूबर को ओपीडी सेवाएं संचालित होंगी

  2. कानपुर सहित 13 जिलों के सरकारी अस्पतालों में

  3. विशेषज्ञ डॉक्टर सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक परामर्श देंगे

जागरण टीम, कानपुर। कानपुर और आसपास के जिलों में सोमवार को सरकारी अस्पतालों में मरीजों की सुविधा के लिए ओपीडी संचालित होगी। कानपुर के एलएलआर अस्पताल, जीएसवीएसएस पीजीआइ, उर्सुला अस्पताल, हृदय रोग संस्थान, मुरारी लाल चेस्ट चिकित्सालय और कांशीराम चिकित्सालय में विभिन्न विभागों के विशेषज्ञ मरीजों को परामर्श देंगे।

इसके अलावा फतेहपुर, हमीरपुर, महोबा, इटावा, उरई, कन्नौज, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, उन्नाव, बांदा, चित्रकूट और औरैया के जिला अस्पतालों व मेडिकल कालेजों में भी ओपीडी की व्यवस्था रहेगी। अधिकतर अस्पतालों में ओपीडी का समय सुबह आठ बजे से दोपहर दो बजे तक निर्धारित है, जबकि कुछ संस्थानों में समय अलग है।