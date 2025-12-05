कानपुर में 20 हेक्टेयर के कुंभी औद्योगिक क्षेत्र में लगेंगी फैक्ट्रियां, जनवरी से शुरू होगा काम
जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर देहात के कुंभी औद्योगिक क्षेत्र में जल्द ही फैक्ट्रियां लगेंगी। इसके लिए 129 भूखंड तैयार किए जा रहे हैं। यहां सभी तरह के उद्योगों को लगाने की तैयारी है।
उद्योग विभाग कानपुर देहात के कुंभी को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में बदलने की तैयारी पूरी कर चुका है। विभाग ने इसके लिए 20 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन की तलाश की है। इस पर नक्शा तैयार किया गया है जिसमें 129 फैक्ट्रियां लगाने के लिए भूखंड काटे जा रहे हैं।
यह भूखंड अलग-अलग क्षेत्रफल के हिसाब से हैं ताकि छोटी और बड़ी हर तरह की फैक्ट्रियों को यहां लगवाया जा सके। जगह कम होने की वजह से यहां फ्लैटेड फैक्ट्री भी बनाई जाएगी। इसका उद्देश्य यह है कि बहुत छोटी-छोटी इकाइयों को फ्लैटेड फैक्ट्री में जगह दी जा सके।
इन सभी इकाइयों को प्लग एंड प्ले के आधार पर काम करने का मौका दिया जाएगा। बहुत से उद्यमी चाहते हैं कि वे सिर्फ मशीन खरीदें और उत्पादन शुरू कर दें, इसके लिए फ्लैटेड फैक्ट्री बनाई जाएगी।
यहां बिजली के कनेक्शन के साथ उन्हें आवंटन किया जाएगा जिससे सिर्फ मशीन लेकर आएं और उन्हें कनेक्ट कर मशीनों को शुरू कर दें। इस फ्लैटेड फैक्ट्री में कुछ ट्रेडर्स को भी मौका देने की योजना है ताकि वहां से सीधे माल को बेचा भी जा सके। औद्योगिक क्षेत्र के अंदर ही वेयरहाउस भी बनाया जाएगा। यहां भी फैक्ट्री संचालक अपने कच्चे या बने हुए माल को रख सकते हैं।
