कानपुर में 20 हेक्टेयर के कुंभी औद्योगिक क्षेत्र में लगेंगी फैक्ट्रियां, जनवरी से शुरू होगा काम

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर देहात के कुंभी औद्योगिक क्षेत्र में जल्द ही फैक्ट्रियां लगेंगी। इसके लिए 129 भूखंड तैयार किए जा रहे हैं। यहां सभी तरह के उद्योगों को लगाने की तैयारी है। उद्योग विभाग कानपुर देहात के कुंभी को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में बदलने की तैयारी पूरी कर चुका है। विभाग ने इसके लिए 20 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन की तलाश की है। इस पर नक्शा तैयार किया गया है जिसमें 129 फैक्ट्रियां लगाने के लिए भूखंड काटे जा रहे हैं।

यह भूखंड अलग-अलग क्षेत्रफल के हिसाब से हैं ताकि छोटी और बड़ी हर तरह की फैक्ट्रियों को यहां लगवाया जा सके। जगह कम होने की वजह से यहां फ्लैटेड फैक्ट्री भी बनाई जाएगी। इसका उद्देश्य यह है कि बहुत छोटी-छोटी इकाइयों को फ्लैटेड फैक्ट्री में जगह दी जा सके।