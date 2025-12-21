कानपुर के 40 दारोगाओं में आधे से ज्यादा कार्बाइन जोड़ने में हुए फेल, सिर्फ 14 ने लगाया सटीक निशाना

जागरण संवाददाता, कानपुर। पुलिस लाइन में अभ्यास के दौरान शनिवार को 40 में आधे से ज्यादा दारोगा कार्बाइन के पुर्जे असेंबल नहीं कर पाए, जबकि कई को काफी समय लगा। वहीं, फायरिंग रेंज में 14 के तो सटीक लगे, लेकिन अन्य का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। उन्हें नियमित अभ्यास करने की चेतावनी देते हुए पुलिस लाइन में भी अभ्यास कराया गया।

पुलिस लाइन में इंस्पेक्टर, दारोगा व सिपाहियों की फायरिंग रेंज में निशानेबाजी के लिए पिस्टल व कार्बाइन से अभ्यास कराया जाता है। शनिवार को कोतवाली, रेलबाजार, फीलखाना, कैंट, गुजैनी, ग्वालटोली, नवाबगंज, काकादेव, बर्रा समेत अन्य थानों के 40 दारोगाओं को अभ्यास के लिए बुलाया गया। इसमें कई चौकी इंचार्ज भी शामिल थे। इनमें 22 दारोगा अपनी पिस्टल लेकर आए थे। पहले उनसे फायरिंग रेंज में निशानेबाजी का अभ्यास कराया गया।

14 दारोगा लगा सके सटीक निशाना इस दौरान में सिर्फ 14 दारोगा गोले के अंदर सटीक निशाना लगा पाए जबकि अन्य गोले के आसपास निशाना लगाते रहे। इसके बाद पिस्टल व कार्बाइन के पुर्जों का असेंबल कराने का अभ्यास कराया गया। इसमें कई दारोगा की पिस्टल गंदी मिली यानी वह उससे अभ्यास भी नियमित नहीं करते हैं।