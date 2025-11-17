कानपुर में बैंककर्मी बनकर KYC अपडेट के नाम पर जालसाजी, बदमाश ने 1.20 लाख रुपये ठगे
कानपुर के रावतपुर में एक व्यक्ति को क्रेडिट कार्ड अपडेट के नाम पर साइबर ठगों ने 1.20 लाख रुपये का चूना लगाया। ठगों ने बैंककर्मी बनकर केवाईसी अपडेट करने के लिए कहा और एक ऐप डाउनलोड कराकर खाते से पैसे निकाल लिए। पीड़ित ने रावतपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है, और पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, कानपुर। रावतपुर में क्रेडिट कार्ड अपडेट का झांसा देकर साइबर ठगाें ने एप डाउनलोड कराकर खाते से 1.20 लाख रुपये की नकदी पार कर दी। पीड़ित ने रावतपुर थाने में तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई है।
रावतपुर विनायकपुर निवासी रंजीत कुमार ने बताया कि उनके मोबाइल पर अंजान नंबर से एक काल आई। युवक ने खुद को इंडसइंड बैंक का कर्मचारी बताते हुए कहा कि उनका क्रेडिट कार्ड लंबे समय से उपयोग में नहीं है, इसलिए तीन हजार का शुल्क लगेगा।
उसने शुल्क से बचने के लिए वाट्सएप पर भेजी गई पीडीएफ पर केवाइसी अपडेट करने की बात कही। जिस पर पीड़ित रंजीत से पीडीएफ लिंक पर क्लिक किया, उनका फोन हैक हो गया और अचानक कर ओटीपी आ गए। वो कुछ समझ पाते, इससे पहले ही उनके क्रेडिट कार्ड से तीन बार में करीब 1.20 लाख रुपये पार हो गए।
रंजीत कुमार ने तुरंत बैंक के क्रेडिट कार्ड विभाग से संपर्क कर कार्ड ब्लाक करवाया। रावतपुर थाना प्रभारी मनोज मिश्रा ने बताया कि रिपोर्ट दर्जकर साइबर सेल की मदद ली जा रही है।
