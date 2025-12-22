कानपुर में बैंककर्मी बनकर सेवानिवृत्त बैंककर्मी से ठगी, जालसाज ने खाते से उड़ाए 8.26 लाख रुपये
कानपुर के रावतपुर में, साइबर ठगों ने जीवित प्रमाणपत्र अपडेट कराने के नाम पर एक सेवानिवृत्त बैंककर्मी के खाते से 8.26 लाख रुपये ठग लिए। ठग ने खुद को पं ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, कानपुर। जीवित प्रमाणपत्र अपडेट कराने के नाम पर रावतपुर निवासी सेवानिवृत बैंककर्मी के खाते से साइबर ठगों ने करीब 8.26 लाख रूपये की रकम पार कर दी।
ठग ने खुद को पंजाब नेशनल बैंक का कर्मचारी बताकर सेवानिवृत्त बैंककर्मी को झांसे में लिया और फिर जीवित प्रमाण पत्र का लिंक भेज भरने को कहा। फोन हैंग होने के बाद खाते से रकम निकल गई। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
रावतपुर के विनायकपुर स्थित इनकम टैक्स हाउसिंग सोसायटी निवासी जयप्रकाश निगम कई वर्ष पहले पंजाब नेशनल बैंक से सेवानिवृत हुए थे। उन्होंने दी गई तहरीर में बताया कि इस साल 30 अक्टूबर को उनके मोबाइल पर एक अंजान नंबर से काल आई।
काल करने वाले ने खुद को पंजाब नेशनल बैंक का कर्मचारी दीपक मिश्रा बताते हुए कहा कि जीवित प्रमाणपत्र के लिए पीएनबी-एचआरएम से भेजे जा रहे लिंक पर कुछ विवरण भरना होगा। बातचीत के दौरान पीड़ित का मोबाइल फोन अचानक हैंग हो गया।
देर शाम को जब पीड़ित ने मोबाइल चेक किया तो खाते से पैसे निकलने के कई मैसेज मिले। इसके बाद एटीएम से स्टेटमेंट निकालने पर पता चला कि एक खाते से करीब 7.90 लाख रुपये और दूसरे खाते से 36600 रुपये पार हो गए।
जिसके बाद उन्होंने साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराई थी। वहीं अब रावतपुर पुलिस ने मुकदमा दर्जकर जांच शुरू कर दी है। रावतपुर थाना प्रभारी मनोज मिश्रा ने बताया कि पीड़ित बुजुर्ग सेवानिवृत बैंककर्मी है,दोनों खातों के करीब 63 हजार रूपये होल्ड हो चुके है,मुकदमा दर्ज कर जांच कराई जा रही है।
