कानपुर में 18 दिनों में 25 लोगों से 5.14 करोड़ की साइबर ठगी, जालसाज ऐसे बनाते हैं निशाना

जागरण संवाददाता, कानपुर। साइबर ठगी को रोकने के लिए पुलिस-प्रशासन जगह-जगह कार्यशाला कर छात्र-छात्राओं व अन्य लोगों का इससे बचाव की जानकारी देते हैं। पार्कों और बस अड्डे, रेलवे स्टेशन पर पंफलेट बांटे जाते हैं लेकिन इसके बाद भी लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एक आंकड़े के अनुसार साइबर ठगों ने एक दिसंबर से 18 दिसंबर तक शहर के 25 लोगों को 5.14 करोड़ रुपये की चपत लगा दी। साइबर क्राइम टीम मामलों में जांच तो कर रही है लेकिन इस पर रोक नहीं लगा पा रही।

एक जनवरी 2025 से 15 दिसंबर 2025 तक अकेले साइबर क्राइम थाने में 74 मुकदमे ठगी के दर्ज हुए हैं, जिसमें 28,21,89,722 रुपये की ठगी हुई है। हालांकि इनमें 37 ठगों को साइबर टीम ने गिरफ्तार कर जेल भी भेजा। पूर्वी, पश्चिम, सेंट्रल और दक्षिण जोन के 52 थानों में दर्ज ठगी के मुकदमों की बात करें तो ये रकम दो से तीन गुणा बढ़ सकती है।